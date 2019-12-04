Экономика
КоммерсантъВсемирный банк оценил потенциал нацпроектов
Напомним, стимулирование и диверсификация экспорта стали одним из национальных проектов, утвержденных в 2019 году и призванных обеспечить ускорение роста российской экономики до уровня 3% в год.
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Аналитики оценивают рост промпроизводства в РФ в ноябре в 2,5%, инфляцию - в 0,3%
Финмаркетвчера в 01:39
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Кино
Совет кинокритиков США признал «Ирландца» лучшим фильмом года
Драма Мартина Скорсезе «Ирландец» с Робертом Де Ниро и Аль Пачино получила награду за лучший фильм этого года от Национального совета кинокритиков США.
Общество
Стал известен цвет 2020 года по версии Pantone
Цветом 2020 года Американский Институт цвета Pantone выбрал «классический синий».
Политика
На Украине отпустили задержанного члена партии «Единая Россия»
На Украине отпустили задержанного члена партии "Единая Россия". Игорь Кучерявый вышел из-под надзора СБУ.
Политика
Премьер Болгарии объяснил задержки с «Турецким потоком»
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объяснил задержку со строительством газопровода "Турецкий поток" на территории страны необходимостью выполнить обязательные процедуры Евросоюза.
Происшествия
В Санкт-Петербурге девушка во время тест-драйва Audi разбила 13 машин
В Санкт-Петербурге девушка во время тест-драйва автомобиля Audi A7 повредила 13 машин.
Политика
Россия ответит на высылку двух дипломатов из Германии
Как писал сайт kp.ru, Министерство иностранных дел Германии объявило персонами нон грата двух сотрудников российского посольства.
Кино
Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»
Известный актер Федор Добронравов опроверг слухи о том, что сериал «Сваты» будет закрыт. По словам артиста, киноистория будет продолжена.
Шоу-бизнес
Ургант назвал резкими слова Певцова о «чужом для России» Познере
Как сообщало ИА REGNUM, ранее актёр Дмитрий Певцов в видеобращении в Instagram, где он предстаёт в образе Сталина, назвал журналиста Владимира Познера «чужим для России» и посоветовал ему уехать из страны.
Политика
В Крыму назвали закономерной позицию Казахстана по полуострову
Сенатор от крымского региона Сергей Цеков назвал закономерностью отказ президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева считать воссоединение Крыма и России аннексией.
Общество
Совет судей отказался от идеи наказания СМИ за критические публикации
Журналисты, сообщившие о намерении Совета судей выступить с предложением о введении для СМИ ответственности за выпуск дискредитирующих судебную систему публикаций, «поторопились с выводами».
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин опубликовал фото после пластической операции
Певец Прохор Шаляпин опубликовал фотографию после очередной пластической операции.
Политика
Оператор «Северного потока — 2» ускорил строительство газопровода
Работа по укладке труб газопровода «Северный поток — 2» оператором Nord Stream 2 AG ведется активнее.
Футбол
«Локомотив» намерен выкупить Жоау Мариу у «Интера»
«Локомотив» намерен выкупить полузащитника Жоау Мариу у миланского «Интера». Об этом сообщает Calciomercato.com.
Общество
На опоре Крымского моста появилось граффити с котом и строителем
Граффити появилось на 256-й опоре автодорожной части Крымского моста.
Политика
Помощник Владимира Зеленского призвал не ослаблять давление на Россию
Помощник Владимира Зеленского призвал не ослаблять давление на Россию Помощник украинского президента Андрей Ермак, отвечающий в офисе президента за отношения с Россией и курирующий урегулирование конфликта в Донбассе, призвал не снимать с России санкции до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.
Политика
Путин ознакомился с системой мониторинга обращений на «Прямую линию»
Президенту России Владимиру Путину представили систему мониторинга выполнения просьб, поступивших на «Прямую линию» в этом году.
Политика
Украинцам хотят запретить ездить в Россию по внутренним паспортам
В МИД Украины сообщили, что с 1 марта 2020 года гражданами страны могут отменить возможность пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении.
Музыка
YouTube назвал самые популярные музыкальные видео 2019 года
Политика
Медведев рассказал, что в правительстве РФ хороший командный дух
Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время интервью по итогам 2019 года рассказал, что в правительстве страны хороший командный дух и есть взаимопонимание.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев довел Владимира Фриске до бешенства
Как и следовало ожидать, после откровений Дмитрия Шепелева Владимир Фриске не смог сдержать негодования.
Кино
Disney выпустил первый тизер второй части «Последнего богатыря»
Компания Disney и киностудия Yellow, Black and White представили первый тизер сиквела «Последнего богатыря» с подзаголовком «Корень зла».
Общество
Егор Жуков не признал вину в суде по делу о призывах к экстремизму
Видеоблогер и участник несанкционированного митинга 27 июля в Москве, студент ВШЭ Егор Жуков не признал вину в суде в призывах к экстремизму.
Гаджеты
Брат Пабло Эскобара представил складной смартфон, чтобы убить Apple
Брат колумбийского наркобарона и политического деятеля Пабло Эскобара Роберто Эскобар представил собственный складной смартфон Escobar Fold 1. Об этом сообщает Digital Trends.
Политика
Медведев оценил законопроект о домашнем насилии
Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, готовящийся к принятию в России, прокомментировал на пресс-конференции по итогам года глава правительства Дмитрий Медведев.
Футбол
Тил заявил, что конфликт между Ананидзе и Мельгарехо исчерпан
Голландский полузащитник московского Спартака Гус Тил поделился мнением по поводу ситуации вокруг его партнеров во команде Джано Ананидзе и Лоренсо Мельгарехо, повздоривших во время второго тайма 19-го тура РПЛ против Зенита.
Общество
ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права
Количество вопросов на теоретическом экзамене для получения водительских прав значительно увеличится, сообщил замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков.
Авто
Lada «Нива» получила супертюнинг без крыши и дверей
В салоне «Кабрио-Ниву» оснастили дополнительной шумоизоляцией, автономной радиостанцией, боксом-подлокотником, отдельной нишей для багажа и «скамейками», заменившими собой задний диван.
Кино
Режиссер «Звездных войн 9» пообещал «взбесить фанатов»
Напомним, что, как неоднократно заверяли создатели, "Звездные войны 9" завершают историю клана Скайуокеров.