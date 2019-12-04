Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВсемирный банк оценил потенциал нацпроектов

Напомним, стимулирование и диверсификация экспорта стали одним из национальных проектов, утвержденных в 2019 году и призванных обеспечить ускорение роста российской экономики до уровня 3% в год.
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Renaissance Capital: Рост ВВП РФ в 2020 году составит 2,6% за счет нацпроектов

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Кино

Совет кинокритиков США признал «Ирландца» лучшим фильмом года

Драма Мартина Скорсезе «Ирландец» с Робертом Де Ниро и Аль Пачино получила награду за лучший фильм этого года от Национального совета кинокритиков США.
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Общество

Стал известен цвет 2020 года по версии Pantone

Цветом 2020 года Американский Институт цвета Pantone выбрал «классический синий».
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На Украине отпустили задержанного члена партии «Единая Россия»

На Украине отпустили задержанного члена партии "Единая Россия". Игорь Кучерявый вышел из-под надзора СБУ.
Piter.tv 03:13
Политика

Премьер Болгарии объяснил задержки с «Турецким потоком»

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объяснил задержку со строительством газопровода "Турецкий поток" на территории страны необходимостью выполнить обязательные процедуры Евросоюза.
РИА Новости 07:19
Происшествия

В Санкт-Петербурге девушка во время тест-драйва Audi разбила 13 машин

В Санкт-Петербурге девушка во время тест-драйва автомобиля Audi A7 повредила 13 машин.
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Политика

Россия ответит на высылку двух дипломатов из Германии

Как писал сайт kp.ru, Министерство иностранных дел Германии объявило персонами нон грата двух сотрудников российского посольства.
Комсомольская правда вчера в 07:17
Кино

Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»

Известный актер Федор Добронравов опроверг слухи о том, что сериал «Сваты» будет закрыт. По словам артиста, киноистория будет продолжена.
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Шоу-бизнес

Ургант назвал резкими слова Певцова о «чужом для России» Познере

Как сообщало ИА REGNUM, ранее актёр Дмитрий Певцов в видеобращении в Instagram, где он предстаёт в образе Сталина, назвал журналиста Владимира Познера «чужим для России» и посоветовал ему уехать из страны.
REGNUM 02:21
Политика

В Крыму назвали закономерной позицию Казахстана по полуострову

Сенатор от крымского региона Сергей Цеков назвал закономерностью отказ президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева считать воссоединение Крыма и России аннексией.
Известия вчера в 08:37
Общество

Совет судей отказался от идеи наказания СМИ за критические публикации

Журналисты, сообщившие о намерении Совета судей выступить с предложением о введении для СМИ ответственности за выпуск дискредитирующих судебную систему публикаций, «поторопились с выводами».
РБК 07:49
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин опубликовал фото после пластической операции

Певец Прохор Шаляпин опубликовал фотографию после очередной пластической операции.
Вечерняя Москва вчера в 20:51
Политика

Оператор «Северного потока — 2» ускорил строительство газопровода

Работа по укладке труб газопровода «Северный поток — 2» оператором Nord Stream 2 AG ведется активнее.
REGNUM 04:48
Футбол

«Локомотив» намерен выкупить Жоау Мариу у «Интера»

«Локомотив» намерен выкупить полузащитника Жоау Мариу у миланского «Интера». Об этом сообщает Calciomercato.com.
Чемпионат 07:02
Общество

На опоре Крымского моста появилось граффити с котом и строителем

Граффити появилось на 256-й опоре автодорожной части Крымского моста.
REGNUM вчера в 13:27
Политика

Помощник Владимира Зеленского призвал не ослаблять давление на Россию

Помощник Владимира Зеленского призвал не ослаблять давление на Россию Помощник украинского президента Андрей Ермак, отвечающий в офисе президента за отношения с Россией и курирующий урегулирование конфликта в Донбассе, призвал не снимать с России санкции до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.
Коммерсантъ 07:55
Политика

Путин ознакомился с системой мониторинга обращений на «Прямую линию»

Президенту России Владимиру Путину представили систему мониторинга выполнения просьб, поступивших на «Прямую линию» в этом году.
Rambler News Service 08:25
Политика

Украинцам хотят запретить ездить в Россию по внутренним паспортам

В МИД Украины сообщили, что с 1 марта 2020 года гражданами страны могут отменить возможность пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении.
Газета.Ru 07:56
Происшествия

Суд вынес приговор мужчине, который изнасиловал врача в Саратове

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YouTube назвал самые популярные музыкальные видео 2019 года

РИА Новости 07:24
Политика

Медведев рассказал, что в правительстве РФ хороший командный дух

Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время интервью по итогам 2019 года рассказал, что в правительстве страны хороший командный дух и есть взаимопонимание.
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Дмитрий Шепелев довел Владимира Фриске до бешенства

Как и следовало ожидать, после откровений Дмитрия Шепелева Владимир Фриске не смог сдержать негодования.
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Disney выпустил первый тизер второй части «Последнего богатыря»

Компания Disney и киностудия Yellow, Black and White представили первый тизер сиквела «Последнего богатыря» с подзаголовком «Корень зла».
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Егор Жуков не признал вину в суде по делу о призывах к экстремизму

Видеоблогер и участник несанкционированного митинга 27 июля в Москве, студент ВШЭ Егор Жуков не признал вину в суде в призывах к экстремизму.
ТАСС 03 декабря в 03:24
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Брат Пабло Эскобара представил складной смартфон, чтобы убить Apple

Брат колумбийского наркобарона и политического деятеля Пабло Эскобара Роберто Эскобар представил собственный складной смартфон Escobar Fold 1. Об этом сообщает Digital Trends.
Life.ru 03 декабря в 11:22
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Медведев оценил законопроект о домашнем насилии

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, готовящийся к принятию в России, прокомментировал на пресс-конференции по итогам года глава правительства Дмитрий Медведев.
Сусанин 06:32
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Тил заявил, что конфликт между Ананидзе и Мельгарехо исчерпан

Голландский полузащитник московского Спартака Гус Тил поделился мнением по поводу ситуации вокруг его партнеров во команде Джано Ананидзе и Лоренсо Мельгарехо, повздоривших во время второго тайма 19-го тура РПЛ против Зенита.
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Общество

ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права

Количество вопросов на теоретическом экзамене для получения водительских прав значительно увеличится, сообщил замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков.
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Общество

Госдеп США разрешил S7 перебазировать «Морской старт» в Россию

Коммерсантъ 07:38
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В салоне «Кабрио-Ниву» оснастили дополнительной шумоизоляцией, автономной радиостанцией, боксом-подлокотником, отдельной нишей для багажа и «скамейками», заменившими собой задний диван.
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Режиссер «Звездных войн 9» пообещал «взбесить фанатов»

Напомним, что, как неоднократно заверяли создатели, "Звездные войны 9" завершают историю клана Скайуокеров.
Kinonews.ru 03:25
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