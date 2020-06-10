Игры
Lenta.ruВо что превратилась Америка после смертоносной эпидемии: The Last of Us: Part 2
«Лента.ру» рассказывает о том, какой получилась вторая часть игры. Поздней осенью 2013 года на только что вышедшей Playstation 4 было абсолютно не во что играть.
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Без комментариев – появился релизный трейлер The Last of Us: Part 2
Городской портал Новый Нижний10 июня в 11:00
Создатель The Last of Us Part II рассказал, какой может быть следующая игра Naughty Dog
CyberSport.ru09 июня в 11:08
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Наука
Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови
После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:56
Спорт
МОК аннулировал результат женской сборной России по хоккею на ОИ-2014
С оставшихся трех хоккеисток сняли пожизненную дисквалификацию, однако достижения на Играх в Сочи все равно были признаны недействительными.В связи с этим МОК принял решение снять результаты всей национальной команды на ОИ-2014 года.
Vprognoze.ru вчера в 06:03
Общество
К экс-министру инфраструктуры Украины пришли с обыском
Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что к нему домой с обыском пришли сотрудники Государственного бюро расследований.
РИА Новости 01:45
Наука
Предшественника Великой китайской стены нашли археологи
Нашли предшественника Великой китайской стены.
Evo-rus.com 10 июня в 11:26
Общество
Российская Федерация отмечает День России
Газета.Ru 02:28
Путешествия
Крым объявил о начале бронирования отдыха для россиян
Жители России могут начинать бронировать отдых в Крыму с 1 июля. Об этом объявили в министерстве курортов и туризма региона, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 02:21
Общество
Медик рассказал о визуальных признаках коронавируса
Врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал о визуальных признаках заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 09:54
Баскетбол
«Химки» сделали выгодное предложение Шведу
Отмечается, что вероятнее всего, контракт будет продлен, а Швед покинет "Химки" только при наличии предложений из клубов НБА.
ProstoProSport 02:31
Футбол
«Форвард с хорошей техникой»: Форлан оценил игру Смолова в «Сельте»
Бывший нападающий "Атлетико" и "Манчестер Юнайтед" Диего Форлан оценил выступление российского форварда Федора Смолова в испанской "Сельте".
РИА Новости 03:07
Происшествия
Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в аварии водителя
Российский актер Михаил Ефремов, которого обвиняют по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, не извинился перед семьей погибшего в аварии водителя Сергея Захарова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:13
Экономика
Предприниматели провели «контрольную закупку» льготных кредитов под 2%
Аппарат бизнес-омбудсмена Бориса Титова представил результаты проверки, как банки выдают предпринимателям льготные кредиты по программе поддержки под 2%. Об этом говорится в сообщении на сайте уполномоченного.
РБК вчера в 14:02
Общество
Вирусолог назвал новые сроки второй волны коронавируса
Ранее другой итальянский вирусолог, проректор миланского университета Vita-Salute San Raffaele Массимо Клементи (Massimo Clementi) усомнился, что вторая волна коронавируса наступит осенью.
Lenta.ru вчера в 22:36
Политика
Twitter заблокировал более 1 тысячи аккаунтов из России
Twitter заблокировал 32 тыс. аккаунтов из Китая (23,75 тыс.), Турции (7,3 тыс.) и России (1,15 тыс.), говорится в заявлении компании.
Коммерсантъ вчера в 23:37
Общество
ВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в России
"Необычная" статистика Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что в России статистика смертности по коронавирусу "необычная" и "сложная для понимания".
РИА Новости вчера в 21:42
Политика
Лукашенко поздравил Путина и россиян с Днем России
Газета.Ru 01:45
Политика
В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы
В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Piter.tv 10 июня в 07:12
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 12 июня
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 502 тыс. (8779 за сутки).
РБК вчера в 17:02
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина хочет уехать из России с сыном
RuNews24.ru 10 июня в 05:15
Происшествия
Ефремов остался свидетелем по делу о наркотиках
BFM.ru вчера в 14:48
Политика
Международный уголовный суд прокомментировал санкции США
Накануне американский президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить санкции против членов МУС, которые расследуют возможные преступления США в Афганистане.
Известия вчера в 21:38
Политика
Пушков объяснил решение не приглашать Зеленского на парад Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение Кремля не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москве.
Газета.Ru 02:36
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева показала редкое фото с мужем
На днях Екатерина не только показала фото мужа, но и немного рассказала о нем. На снимке Андреева рядом с мужем на яхте.
Аргументы недели вчера в 14:30
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
Экономика
Великобритания увеличит налоги богатым для борьбы с коронавирусом
Министерство финансов Великобритании обсуждает с крупнейшими частными банками и компаниями по управлению активами возможность увеличить налоги для богатых граждан.
Lenta.ru 01:36
Происшествия
В поселке на Колыме объявили режим ЧС из-за ситуации с опорами домов
Власти объявили режим ЧС в поселке Холодный в Сусуманском округе Колымы из-за разрушения опор одного из жилых домов, сообщил на своих страницах в социальных сетях губернатор региона Сергей Носов.
РИА Новости 02:45
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $39,5 за баррель
Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 4,19%, до $39,47 за баррель по состоянию на 15:30 мск.
РБК вчера в 08:20
Авто
Свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео
Австралийский блогер Мэри Хирши (Supercar Blondie) посетила огромную парковку в Дубае, где хранятся тысячи поврежденных и заброшенных автомобилей.
Автоновости дня 10 июня в 15:16
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
Политика
США планируют построить ледокольный флот для Арктики и Антарктики
"Соединённые Штаты разработают и осуществят программу закупок ледокольного флота полярной безопасности, которая будет поддерживать наши национальные интересы в Арктике и Антарктике", — говорится в меморандуме главы государства.
ANNA-News вчера в 09:29
Общество
Российские школьники получат аттестаты без экзаменов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости вчера в 02:50