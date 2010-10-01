Финансы

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыВо что вкладывать деньги в 2020 году? Советы экспертов

1 фото
Под конец года денег у россиян становится больше. Во-первых, большинство работодателей «закрывают» долги перед работниками.
Читать в источнике
Комментировать
Происшествия

Украинский Boeing 737 разбился в Иране, более 170 человек погибли

Коммерсантъ вчера в 22:39
Экономика

В России выявили 3 недочёта в новой пенсионной реформе

Российские экономисты из Научно-исследовательского финансового института выявили 3 недочёта в новой пенсионной реформе.
Ореанда-Новости вчера в 05:57
Общество

Падение украинского «Боинга» — авиаторы указывают на поражающие элементы в обшивке

На профессиональных форумах авиаторов специалисты обратили внимание на странные отверстия в обломках крыльев и фюзеляжа разбившегося в Иране Boeing 737 Международных авиалиний Украины (МАУ).
Rusvesna.su 03:36
Кино

Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды

Rusturkey.com вчера в 22:30
Общество

Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади

РИА Новости 06 января в 12:04
Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Газета.Ru вчера в 01:50
Армия и оружие

Двигатель для ПАК ДА испытают на «летающей лаборатории» Ил-76

Летающая лаборатория на базе Ил-76 будет доработана для проведения лётных испытаний двигателя перспективного авиакомплекса дальней авиации (ПАК ДА) - приводит "Интерфакс" слова источника.
Военное обозрение 03:36
Здоровье

Роспотребнадзор подтвердил, что ярославцы с 12 лет могут ходить в бассейн без справок

Некоторые бассейны нашего региона требуют у взрослых посетителей справку от терапевта или дерматолога, несмотря на то, что она обязательна только при возникновении неблагоприятной санитарно-эпидемической ситуации в городе или районе.
Спорт76 01:44
Общество

В Роскачестве назвали самые качественные российские товары

Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей.
Российская газета 01:55
Армия и оружие

Иран сообщил о второй волне ударов по базам США в Ираке

В Иране заявили о начале второй волны ракетных ударов по американским базам в Ираке.
Мойка78 вчера в 19:53
Армия и оружие

Пушков считает, что ответ США на ракетный удар Ирана приведет к войне

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал ракетный удар, нанесенный силами Ирана по двум американским базам в США.
Pravda.Ru 03:27
Политика

Зеленский поручил проверить весь гражданский флот после авиакатастрофы в Иране

ТАСС 03:26
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru 06 января в 03:50
Общество

Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков

Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.
Известия вчера в 10:48
Технологии

Microsoft перестанет поддерживать Windows 7 через восемь дней

Уже совсем скоро, 14 января 2020 года, компания Microsoft официально прекратит поддержку операционной системы Windows 7, которая вышла более 10 лет назад.
Ежедневные Новости Владивостока 05 января в 22:23
Общество

Туристы покидают зимние курорты Грузии из-за проблем с водоснабжением

Туристы массово покидают два главных зимних курорта Грузии - Гудаури и Бакуриани - из-за проблем с водоснабжением, сообщил телеканал "Рустави-2".
Экономика сегодня вчера в 22:33
Политика

Reuters сообщило о лечении российских наемников в клинике СОГАЗа

Российским наемникам, которые воевали за границей, в том числе в Ливии и Сирии, оказывают помощь в клинике в Санкт-Петербурге, принадлежащей страховой компании СОГАЗ, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Коммерсантъ вчера в 12:48
Армия и оружие

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком

"В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - говорится в телеграмме.
ТАСС 03:31
Армия и оружие

Верховный лидер Ирана: Мы дали США пощечину

Удары Ирана по американским базам в Ираке являются пощечиной для США, заявил лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
Взгляд.ру 03:31
Кино

Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар 2»

В официальном Twitter-аккаунте кинофраншизы "Аватар" опубликованы первые концепт-арты сиквела одного из самых знаменитых фильмов Джеймса Кэмерона.
Российская газета вчера в 17:25
Гаджеты

Появились первые тесты десятиядерного процессора Intel на новом сокете

Компания Intel пока не представила настольные процессоры Comet Lake.
iXBT.com 03:18
Армия и оружие

Рухани заявил, что «отрежет ноги» США на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru 03:39
Политика

В Латвии заявили о зависимости отношения Прибалтики к России от США

Бывший глава МИД Латвии Янис Юрканс заявил, что отношение стран Прибалтики к России зависит от политики Соединённых Штатов против Москвы.
RT на русском 02:51
Хоккей

«Рейнджерс» обыграли «Колорадо», Панарин набрал три очка

Спорт-Экспресс вчера в 22:18
Гаджеты

Генеральный директор AMD обещает видеокарту верхнего сегмента на GPU Navi

Общаясь с представителями прессы на выставке CES 2020, генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) пообещала, что видеокарта верхнего сегмента, построенная на графическом процессоре семейства Navi, будет выпущена.
iXBT.com вчера в 18:44
Футбол

Оливер Кан стал членом руководства «Баварии»

Бывший вратарь «Баварии» Оливер Кан стал новым функционером немецкого клуба.
Metaratings 03:24
Футбол

Суперкубок Испании. «Валенсия» сыграет в полуфинале с «Реалом»

Бомбардир.ру 02:45
Политика

В Иране со второго раза похоронили генерала Сулеймани

Невские Новости 01:29
Кино

Самым кассовым мультфильмом в истории стала лента «Холодное сердце 2»

«Холодное сердце 2» заработало в прокате $1,325 миллиарда. Сообщение об этом появилось на портале Boxofficemojo.
LentaChel.ru вчера в 01:24
Происшествия

Восемь человек погибли при пожаре в Подмосковье

В результате инцидента погибли восемь человек, которые, предположительно, являются гражданами Таджикистана.
Коммерсантъ вчера в 04:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Государственный университет управления
Университет
Университет в Москве. Является государственным высшим учебным заведением федерального подчинения, имеет статус юридического лица. ГУУ имеет право на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам высшего и дополнительного профессионального образования и выдачу документов об образовании государственного образца выпускникам, подтвердившим на итоговой государственной аттестации освоение соответствующей образовательной программы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное