Финансы
Аргументы и ФактыВо что вкладывать деньги в 2020 году? Советы экспертов
Под конец года денег у россиян становится больше. Во-первых, большинство работодателей «закрывают» долги перед работниками.
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Происшествия
Украинский Boeing 737 разбился в Иране, более 170 человек погибли
Экономика
В России выявили 3 недочёта в новой пенсионной реформе
Российские экономисты из Научно-исследовательского финансового института выявили 3 недочёта в новой пенсионной реформе.
Общество
Падение украинского «Боинга» — авиаторы указывают на поражающие элементы в обшивке
На профессиональных форумах авиаторов специалисты обратили внимание на странные отверстия в обломках крыльев и фюзеляжа разбившегося в Иране Boeing 737 Международных авиалиний Украины (МАУ).
Кино
Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды
Общество
Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Армия и оружие
Двигатель для ПАК ДА испытают на «летающей лаборатории» Ил-76
Летающая лаборатория на базе Ил-76 будет доработана для проведения лётных испытаний двигателя перспективного авиакомплекса дальней авиации (ПАК ДА) - приводит "Интерфакс" слова источника.
Здоровье
Роспотребнадзор подтвердил, что ярославцы с 12 лет могут ходить в бассейн без справок
Некоторые бассейны нашего региона требуют у взрослых посетителей справку от терапевта или дерматолога, несмотря на то, что она обязательна только при возникновении неблагоприятной санитарно-эпидемической ситуации в городе или районе.
Общество
В Роскачестве назвали самые качественные российские товары
Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей.
Армия и оружие
Иран сообщил о второй волне ударов по базам США в Ираке
В Иране заявили о начале второй волны ракетных ударов по американским базам в Ираке.
Армия и оружие
Пушков считает, что ответ США на ракетный удар Ирана приведет к войне
Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал ракетный удар, нанесенный силами Ирана по двум американским базам в США.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Общество
Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков
Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.
Технологии
Microsoft перестанет поддерживать Windows 7 через восемь дней
Уже совсем скоро, 14 января 2020 года, компания Microsoft официально прекратит поддержку операционной системы Windows 7, которая вышла более 10 лет назад.
Общество
Туристы покидают зимние курорты Грузии из-за проблем с водоснабжением
Туристы массово покидают два главных зимних курорта Грузии - Гудаури и Бакуриани - из-за проблем с водоснабжением, сообщил телеканал "Рустави-2".
Политика
Reuters сообщило о лечении российских наемников в клинике СОГАЗа
Российским наемникам, которые воевали за границей, в том числе в Ливии и Сирии, оказывают помощь в клинике в Санкт-Петербурге, принадлежащей страховой компании СОГАЗ, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Армия и оружие
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком
"В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - говорится в телеграмме.
Армия и оружие
Верховный лидер Ирана: Мы дали США пощечину
Удары Ирана по американским базам в Ираке являются пощечиной для США, заявил лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
Кино
Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар 2»
В официальном Twitter-аккаунте кинофраншизы "Аватар" опубликованы первые концепт-арты сиквела одного из самых знаменитых фильмов Джеймса Кэмерона.
Гаджеты
Появились первые тесты десятиядерного процессора Intel на новом сокете
Компания Intel пока не представила настольные процессоры Comet Lake.
Армия и оружие
Рухани заявил, что «отрежет ноги» США на Ближнем Востоке
Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа.
Политика
В Латвии заявили о зависимости отношения Прибалтики к России от США
Бывший глава МИД Латвии Янис Юрканс заявил, что отношение стран Прибалтики к России зависит от политики Соединённых Штатов против Москвы.
Хоккей
«Рейнджерс» обыграли «Колорадо», Панарин набрал три очка
Гаджеты
Генеральный директор AMD обещает видеокарту верхнего сегмента на GPU Navi
Общаясь с представителями прессы на выставке CES 2020, генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) пообещала, что видеокарта верхнего сегмента, построенная на графическом процессоре семейства Navi, будет выпущена.
Футбол
Оливер Кан стал членом руководства «Баварии»
Бывший вратарь «Баварии» Оливер Кан стал новым функционером немецкого клуба.
Футбол
Суперкубок Испании. «Валенсия» сыграет в полуфинале с «Реалом»
Политика
В Иране со второго раза похоронили генерала Сулеймани
Кино
Самым кассовым мультфильмом в истории стала лента «Холодное сердце 2»
«Холодное сердце 2» заработало в прокате $1,325 миллиарда. Сообщение об этом появилось на портале Boxofficemojo.
Происшествия
Восемь человек погибли при пожаре в Подмосковье
В результате инцидента погибли восемь человек, которые, предположительно, являются гражданами Таджикистана.