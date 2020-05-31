Происшествия

Комсомольская правдаКомсомольская правдаВо многих городах США ввели комендантский час из-за протестов

США охватили массовые акции протеста, поводом для которых стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда во время его задержания сотрудниками полиции в Миннеаполисе. В результате во многих американских города были вынуждены ввести комендантский час.
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