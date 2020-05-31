Происшествия
Комсомольская правдаВо многих городах США ввели комендантский час из-за протестов
США охватили массовые акции протеста, поводом для которых стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда во время его задержания сотрудниками полиции в Миннеаполисе. В результате во многих американских города были вынуждены ввести комендантский час.
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Общество
Пилоты объяснили необходимость оставаться в обуви во время полета
Пилоты и бортпроводники рассказали, почему не стоит разуваться на борту самолета.
Известия 00:29
Общество
После запуска корабля в космос Маск исполнил песню «Трава у дома»
Первый в истории США запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon вызвал волну мемов в соцсетях, большая часть из которых связана с «похоронами» Роскосмоса.
Росбалт 05:33
Общество
Число выявленных случаев коронавируса в России превысило 400 тысяч
Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в России составил 9 268.
Газета.Ru 03:39
Общество
В первый класс будут принимать по новым правилам
Например, в первый класс школы принимают детей, которым к моменту начала обучения исполнилось 6,5 года, если они не имеют противопоказаний по состоянию здоровья.
Российская газета вчера в 04:46
Космос
В США взорвался при испытаниях прототип корабля Starship Илона Маска
Профиль 29 мая в 16:56
Общество
Обновлены данные по заражению в районах Нижегородской области
Правительство Нижегородской области обновило данные по заражению коронавирусом в районах и муниципальных округах .
ТаракаНН вчера в 15:06
Политика
В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию.
РИА Новости 07:09
Общество
Несколько СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина
Forbes 29 мая в 11:24
Политика
В Кремле рассказали, как пройдет Парад Победы
РИА Новости 06:45
Хоккей
Максим Шалунов: «Надо попробовать сыграть за океаном, воплотить мечту в реальность»
Нападающий Максим Шалунов рассказал о том, почему решил не оставаться в ЦСКА. Игрок не теряет надежд продолжить свою карьеру в Америке.
Матч ТВ 07:11
Футбол
Гендиректор ФК «Химки»: дверь в РПЛ еще не закрыта, есть надежда
Футбольный клуб "Химки" сохраняет надежды на переход в Российскую премьер-лигу (РПЛ), впереди важные переговоры с инвесторами, сообщил РИА Новости генеральный директор подмосковного клуба Василий Иванов.
РИА Новости 06:08
Общество
Роспотребнадзор не будет проверять соблюдение рекомендаций в кинотеатрах
Проверять, как соблюдаются рекомендации Роспотребнадзора в кинотеатрах, и наказывать кого-то за нарушение пока не планируется, это именно рекомендация, как людям безопасно сходить в кино, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 07:20
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
Футбол
«Локомотив» попрощался с Семиным
Московский "Локомотив" попрощался с главным тренером команды Юрием Семиным.
Газета.Ru 02:11
Происшествия
В Москве задержали угрожавшего пассажирам метро хулигана
В московском метро правоохранители задержали мужчину, который угрожал пассажирам ножом и пистолетом, сообщается на сайте МВД России в воскресенье, 31 мая.
Известия 06:13
Армия и оружие
Генерал Хэдфилд: российские МиГи летели в Ливию через Иран
Недвижимость.RU 05:59
Наука
Причиной второго крупнейшего вымирания в истории названа потеря озона
МедиаПоток 29 мая в 03:15
Культура
Играем дальше. Звездные дети, которые сохранили карьеру
Например, Джейк Ллойд, сыгравший Энакина Скайуокера в первом эпизоде саги «Звездные войны», после нескольких неудач расстался с кино.
Аргументы и Факты 02:03
Путешествия
В Крыму забронировали около 70% мест в мини-отелях и пансионатах
Около 70% мест в мини-отелях и пансионатах Крыма забронировали туристы на период до сентября 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя региональной Ассоциации малых отелей (АСМОК) Натальи Стамбульниковой.
Газета.Ru 00:55
Происшествия
Мужчина избил женщину на глазах прохожих и детей в Новороссийске
Мужчина избил женщину на глазах у прохожих, среди которых были маленькие дети.
Регион online 02:32
Футбол
Официально: «Интер» продал Икарди «ПСЖ»
Бомбардир.ру 07:11
Музыка
Группа «Кино» выпустила новый клип «Мама, мы все тяжело больны»
Группа «Кино» представила новый клип на песню «Мама, мы все тяжело больны».
News.ru 29 мая в 06:16
Футбол
Смолов выложил фото своего нового образа
РИА Новости вчера в 13:06
Общество
В Челябинской области отменили карантин для приезжающих из Петербурга
В Челябинской области власти решили отменить карантин для приезжающих из Петербурга и других уголков России.
Мойка78 06:46
Политика
В Госдуме заподозрили ракету Илона Маска в российском происхождении
На борту Crew Dragon компании Илона Маска находятся астронавты Даг Херли и Боб Бенкен.
Говорит Москва 02:48
Политика
В Раде призвали вернуть Украине российский рынок
Депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Наталья Королевская заявила, что украинская промышленность не сможет восстановиться до прежнего уровня без России и стран СНГ, и призвала вернуть стране российский рынок.
Lenta.ru вчера в 22:01
Здоровье
178 новых заражений коронавирусом выявили в Ростовской области
На 31 мая в Ростовской области у 4 758 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 05:05
Шоу-бизнес
Шура опубликовал натуральное фото Наташи Королёвой
Певица Наташа Королёва сфотографировалась в компании певцы Шуры и музыканта Андрея Державина, а фото выложил в Инстаграм Александр Медведев.
Аргументы недели 07:26