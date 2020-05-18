Условия торговли спиртным могут ужесточить После вступления в силу федерального запрета на торговлю алкоголем для заведений общепита в жилых домах с залом обслуживания менее 20 кв. м свои меры начали предлагать регионы.

с чего всё началось

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая в России начал действовать федеральный закон о запрете продажи алкоголя в кафе, ресторанах и барах, расположенных в жилых домах и имеющих площадь зала не более 20 кв. м.

Во многих регионах РФ могут ужесточить условия продажи алкоголя

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