Общество
REGNUMВо многих регионах РФ могут ужесточить условия продажи алкоголя
Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая в России начал действовать федеральный закон о запрете продажи алкоголя в кафе, ресторанах и барах, расположенных в жилых домах и имеющих площадь зала не более 20 кв. м.
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с чего всё началось
Условия торговли спиртным могут ужесточить После вступления в силу федерального запрета на торговлю алкоголем для заведений общепита в жилых домах с залом обслуживания менее 20 кв. м свои меры начали предлагать регионы.Коммерсантъвчера в 18:28
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Около половины регионов намерены усилить запрет на продажу алкоголя в жилых домах
Интерфаксвчера в 23:20
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Общество
В России подтверждено 8 926 новых случаев коронавируса
В России выявлено 8 926 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, сообщает Оперативный штаб. Их выявили в 81 регионе страны.
Москва 24 03:36
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
Общество
Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета.
Известия вчера в 18:20
Экономика
Доходы бюджета Москвы упали на 8%
Из-за коронавируса доходы бюджета Москвы за первые четыре месяца 2020 года упали на 7,6%, тогда как в проекте бюджета зкладывался рост на 8%, рассказал "Ведомостям" заммэра города по экономической политике Владимир Ефимов.
Интерфакс 02:27
Общество
65 человек за сутки заразились коронавирусом в Омской области
Пятеро подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. За последнее сутки у 65 человек подтвердился положительный анализ на COVID-19.
РИА ОмскПресс 02:54
Общество
За сутки в России выявлено 8926 заболевших коронавирусом
За последние сутки в России выявлено 8926 заболевших коронавирусом в 81 регионе, из них 3577 случаев (40,1%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.
Daily 03:37
Происшествия
Найден мертвым посол Китая в Израиле
Посол Китая в Израиле Ду Вэй был обнаружен мертвым в своем доме на окраине Тель-Авива, передает канал "Россия 24".
Вести.Ru вчера в 08:20
Энергетика
Kayhan (Иран): «нефтяная склока» с Россией дорого стоила Эр-Рияду (Kayhan)
Столь печальному, что в Эр-Рияде решили прибегнуть к так называемым «непопулярным» мерам и начать решать проблемы за счет народа, конкретнее — за счет налогоплательщиков.
ИноСМИ вчера в 20:03
Шоу-бизнес
Любовь Успенская сообщила о смерти её близких от коронавируса
Общаясь с поклонниками, певица призвала их серьёзно относиться к ситуации с распространением COVID-19 и не считать, что эта инфекция — выдумка.
Говорит Москва вчера в 10:18
Музыка
В 2021 году «Евровидение» пройдет в Роттердаме
Международный конкурс песен «Евровидение» состоится в 2021 году в Роттердаме.
Южный Федеральный вчера в 06:54
Общество
Режим самоизоляции в Оренбуржье продлен до конца мая
Изменения в Указ о мерах противодействия коронавируса внес сегодня, 17 мая, губернатор региона Денис Паслер.
Оренбургское региональное телевидение вчера в 08:28
Шоу-бизнес
Ослепительная Мороз, Порошина в микрошортах: как прошел полуфинал шоу «Танцы со звездами»
17 мая в эфир вышел полуфинал одиннадцатого сезона популярного шоу «Танцы со звездами».
Passion.ru вчера в 13:00
Общество
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Энергетика
Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией
В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru 15 мая в 11:23
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала, что будет с сезоном отпусков
Полный выпуск программы выйдет в эфир 17 мая на телеканале "Россия 1" в 22:30 по московскому времени.
Вести.Ru вчера в 03:43
Кино
Кинокритик Разлогов предсказывает появление сериалов о пандемии
Обама в кино предсказал вирус из Китая: топ популярных фильмов об эпидемиях При это Кирилл Разлогов заявил, что ожидать новинок кино стоит все же несколько позже окончания пандемии во всем мире, а не в отдельно взятой стране.
Собеседник 03:26
Общество
В Екатеринбурге в следственном изоляторе ввели карантин
Екатеринбург, 18 мая 2020, 10:24 — REGNUM В следственном изоляторе № 1 города Екатеринбурга введён карантин, из-за выявленного у сотрудника СИЗО нового вирусного заболевания.
REGNUM 03:24
Армия и оружие
В Красноярский край перебросили военных для борьбы с коронавирусом
Коммерсантъ 02:06
Общество
Эксперты Роскачества обнаружили в фасованных креветках мышьяк
Как подчеркнула заместитель руководителя департамента по вопросам качества пищевой рыбной продукции ФГБНУ «ВНИРО» Любовь Абрамова, содержащийся в организме водных беспозвоночных мышьяк может быть неопасным для человека, если он не превышает допустимый уровень содержания.
REGNUM 02:37
Здоровье
В Минздраве Дагестана рассказали о ситуации с коронавирусом
ФАН 16 мая в 23:46
Политика
США направили в Россию оборудование для борьбы с коронавирусом
Россия столкнулась с серьёзными трудностями при борьбе против коронавируса COVID-19, и США рады помочь, направив аппараты ИВЛ и оборудование для тестирования на наличие инфекции, заявил глава американского госдепа Майк Помпео.
Интерфакс вчера в 16:41
Политика
Госдеп США решит социальные проблемы Украины с помощью видеоигр
Киев, 18 мая 2020, 07:50 — REGNUM Укреплять американо-украинские отношения и решать социальные проблемы Украины в Госдепартаменте США планируют с помощью специально для этого разработанных видеоигр.
REGNUM 00:50
Игры
В Epic Games Store опять началась распродажа игр
В след за бесплатной раздачей игры GTA 5 магазин Epic Games решил ещё больше порадовать игроков, запустив очередную распродажу со скидками до 75%.
ITZine.ru 15 мая в 07:59
Происшествия
В Канаде разбился военный самолет
РБК вчера в 17:17
Происшествия
На востоке Москвы пассажир избил таксиста и уехал на его машине
На востоке Москвы мужчина в ходе конфликта с водителем такси избил его, после чего сел за руль машины и скрылся.
РБК 03:32
Авто
В начале мая 10 компаний изменили цены на автомобили в России
Автомобили в России продолжают дорожать. Стало известно, что с 1 по 15 мая девять марок повысили цены на свою продукцию, а одна - понизила.
Российская газета вчера в 13:00
Общество
Еще 130 случаев заражения коронавирусом подтвердили в Свердловской области
В Свердловской области выявили еще 130 зараженных коронавирусом.
Екатеринбург Онлайн 03:20
Кино
Махершала Али предстал в образе Блэйда
Двукратный лауреат премии Американской Киноакадеми Махершала Али опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Instagram эскиз, представивший его в образе популярного персонажа комиксов Marvel - Блэйда.
Kinonews.ru вчера в 05:10
Здоровье
В Саратовской области коронавирусом за сутки заразились 117 человек
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 18 мая зафиксировано 117 новых случаев коронавируса.
Регион 64 02:31
Общество
Минздрав дал разъяснения по выплатам работающим с COVID-19 медикам
Согласно документу стимулирующую выплату получат медицинские сотрудники, непосредственно работающие с больными COVID-19.
РБК вчера в 21:14