Происшествия
БИЗНЕС OnlineВо вратаря клуба ПФЛ во время тренировки попала молния
Во вратаря клуба ПФЛ «Знамя труда» из Орехово-Зуева Ивана Заборовского во время тренировки на стадионе «Торпедо» попала молния. Об этом говорится на фан-странице ФК в соцсети «ВКонтакте». 16-летнего спортсмена увезли в больницу в Москве.
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Генеральный директор «Знамени Труда» - о состоянии голкипера, выжившего после удара молнии: «Играть будет»
Евро-футбол.рувчера в 13:39
Вратарь «Урала» Годзюр поддержал игрока «Знамени Труда», в которого попала молния
Sport24.ruвчера в 09:46
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Происшествия
В Симферополе аварийно сел Boeing с 200 пассажирами из Екатеринбурга
"Поступило сообщение об аварийной посадке самолета Boeing 747 в аэропорту Симферополя", - заявил источник.
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Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
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Общество
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Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус вернется осенью.
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Матчи «Оренбурга» с ЦСКА и «Ростовом» начнутся позже
Пресс-служба РПЛ (Российская премьер-лига) сообщает, что футбольные матчи профессионального футбольного клуба "Оренбург" вместе со столичным ЦСКА и "Ростовом" начнутся позднее ранее запланированного срока.
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Советника гендиректора «Роскосмоса» задержали по статье о госизмене
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Не доверяют официальной статистике по коронавирусу около 60% российских врачей, следует из опроса специалистов ФОМа и «Левада-центра» в рамках исследовательского конкурса ESOMAR Got Talent.
Коммерсантъ 02:21
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В Карачево-Черкесии вторую неделю подряд снижается число заболевших коронавирусом, из-за чего власти региона приняли решение ослабить введенные ранее из-за эпидемии ограничения, сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.
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Доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тысячи рублей выросла с 38,1% до 44,6% за период пандемии, согласно данным опроса СК "Росгосстрах жизнь" и НТЦ "Перспектива".
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Москва и Барселона расширили сотрудничество в туристической сфере
«Меморандум с коллегами из Барселоны предусматривает сотрудничество на регулярной основе — обмен опытом и успешными практиками, а в будущем, когда позволит ситуация, и совместные мероприятия», — заявила заместитель столичного градоначальника Наталья Сергунина.
ИА Красная Весна 04:41
Авто
Lada Vesta получит ряд коммерческих и специальных модификаций
Семейство Lada Vesta получило ОТТС на коммерческие комплектации транспортного средства.
Car.ru 03:27
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
Общество
В Туве самый массовый ЕГЭ сдали более тысячи выпускников
Кызыл, 7 июля 2020, 11:33 — REGNUM В Туве 6 июня прошёл самый массовый экзамен по русскому языку.
REGNUM 04:33
Происшествия
Суд арестовал замглавы Минобрнауки по делу о хищении
Тверской районный суд Москвы арестовал до 16 августа замминистра науки и высшего образования Марину Лукашевич и начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова, передает корреспондент РБК.
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Российская газета 03:24
Политика
На Украине назвали жителей Крыма и Донбасса заложниками
Украина не имеет претензий к большинству жителей Крыма и Донбасса, которые получили паспорта России, поскольку эти люди являются «заложниками», считает вице-премьер Украины по «вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников.
Взгляд.ру 02:58
Общество
В России выявили 6 611 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки скончались 135 пациентов, передаёт оперштаб.
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Суд оштрафовал лишенного сана отца Сергия за распространение фейков
Суд в Верхней Пышме Свердловской области оштрафовал на 90 тысяч рублей лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) за распространение недостоверной информации.
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Повышение зарплат коснется 81,5 тысячи саратовских бюджетников
Депутат Зинаида Самсонова затронула вопрос выпадающих доходов, которые регион недополучит в связи с ограничительными мероприятиями в условиях пандемии.
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TikTok перестанет работать в Гонконге из-за закона о нацбезопасности
Ранее глава Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер не будут рассматривать судебные запросы и запросы спецслужб в Гонконге о предоставлении персональных данных своих пользователей из-за этого закона.
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Goldman Sachs советует продавать акции Intel
В свежем комментарии Goldman Sachs отмечено, что Intel продолжает терять рынок клиентских и серверных процессоров.
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На уральском прииске нашли коллекционные изумруды общей массой 4,8 кг
Четыре коллекционных изумруда общей массой 4,8 килограмма добыли на Мариинском прииске в Свердловской области.
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Напомним, недавно певец выпустил свой альбом под названием «58».
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Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
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Компания Haval показала официальные изображения нового Haval H6
Компания Haval опубликовала официальные фотографии и характеристики кроссовера Haval H6 третьего поколения.
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Гордеев договорился с банком «Траст» по претензиям на 10 млрд рублей
Как уточнили в пресс-службе, претензии банка к девелоперу касались долга по дефолтным облигациям компании "Эквилибриум" на 10,6 млрд руб. В сообщении "Траста" приводятся слова Гордеева о соглашении: решение было обоюдным, "время потребовалось только для уточнения финальных условий".
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Патрушев назвал создателей движения «Талибан» в Афганистане
Россия никогда не сотрудничала с талибами в Афганистане, поскольку у истоков этого движения стояли США.
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За возврат к московскому времени проголосовали 65,74% волгоградцев
Сегодня, 7 июля, за заседании Волгоградской областной думы были озвучены окончательные результаты опроса по времени: почти 900 тысяч волгоградцев высказались «За» возврат региона к московскому времени.
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Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма
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За прошедшие сутки из госпиталей выписали 56 человек. Общее число выздоровевших достигло 2 857.
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