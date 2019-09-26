Футбол
Neva.TodayВо время ЧЕ-2020 хотят ограничить цены на отели в Петербурге
Стоимость проживания в самом дорогом номере собираются установить на уровне 525 тысяч рублей. В правительстве РФ намерены ограничить цены на отели в Петербурге во время проведения чемпионата Европы по футболу UEFA летом 2020 года.
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с чего всё началось
Минэкономразвития (МЭР) подготовило проект постановления правительства, устанавливающий предельные цены на гостинцы в Санкт-Петербурге в период госрегулирования стоимости гостиничного обслуживания во время проведения Чемпионата Европы по футболу в 2020 году.Rambler News Service15:19
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Максимум полмиллиона: Правительство назвало цены на гостиницы в Петербурге во время Евро-2020
КП - Санкт-Петербург17:03
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Ранее советник компании «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что Квят следующий сезон проведет в «Торо Россо».
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о возвращении Крыма Украине закрыт навсегда.
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В издании Avia.pro говорится о том, что российские крылатые ракеты «Калибр» в целом имеют хорошую репутацию.
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Армия и оружие
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Госсекретарь США Майк Помпео утверждает, что власти Сирии 19 мая якобы применили химоружие в провинции Латакия.
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Рельсом из Москвы: удержит ли «Зенит» лидерство после встречи с «Локо»
«Динамо» находится в диком упадке: бело-голубые не могут победить на протяжении уже четырех матчей к ряду, а также вылетели из Кубка России после матча с «Лучом» (0:1). Всё это ставит под угрозу положение главного тренера команды Дмитрия Хохлова.
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Житель Кузбасса лечил рак молитвами в тайге
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В ходе обысков у бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота, сообщают РИА "Новости".
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Опубликован донос разведки США на разговор Трампа с Зеленским
В США опубликован доклад информатора разведки на разговор главы Белого дома Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, приведший к процедуре импичмента американского лидера.
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Электрический Chevrolet Corvette побил мировой рекорд скорости
Электрический суперкар GXE, построенный на базе Chevrolet Corvette компанией Genovation, побил собственный рекорд скорости 2017 года.
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На строительство онкоцентра в Краснодаре выделят почти 15 млрд рублей
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Amazon представила умные очки, кольцо и беспроводные наушники
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Директор Общероссийского движения за права курильщиков Андрей Лоскутов прокомментировал новые правила противопожарной безопасности, которые запрещают использование открытого огня, в том числе курения, на лоджиях и балконах.
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"Как сообщил мне (спецпредставитель генсека ООН Гейр - ИФ) Педерсен, первая встреча запланирована на 30 октября", - сказал Муаллем на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым "на полях" Генассамблеи ООН.
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Отмечается, что таким образом США пытается ликвидировать схему уклонения от американских санкций, которая должна содействовать доставке авиационного топлива российским силам, действующим в Сирии.
Газета.Ru 11:50
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Адвокат Кокорина найден мертвым
Адвокат Андрей Ромашов, представлявший в суде интересы футболиста Александра Кокорина, найден мертвым.
Lenta.ru 14:53
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Пропавшего в Тюменской области грудного ребенка нашли мертвым
Тело ребенка найдено в лесополосе неподалеку от трассы "Тюмень — Омск". По данным следствия, ребенка могла похитить 23-летняя няня.
Газета.Ru вчера в 07:43