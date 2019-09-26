с чего всё началось

Стоимость проживания в самом дорогом номере собираются установить на уровне 525 тысяч рублей. В правительстве РФ намерены ограничить цены на отели в Петербурге во время проведения чемпионата Европы по футболу UEFA летом 2020 года.

Во время ЧЕ-2020 хотят ограничить цены на отели в Петербурге

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