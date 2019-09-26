Футбол

Neva.TodayNeva.TodayВо время ЧЕ-2020 хотят ограничить цены на отели в Петербурге

Стоимость проживания в самом дорогом номере собираются установить на уровне 525 тысяч рублей. В правительстве РФ намерены ограничить цены на отели в Петербурге во время проведения чемпионата Европы по футболу UEFA летом 2020 года.
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с чего всё началось
Минэкономразвития (МЭР) подготовило проект постановления правительства, устанавливающий предельные цены
 на гостинцы в Санкт-Петербурге в период госрегулирования стоимости гостиничного обслуживания во время проведения Чемпионата Европы по футболу в 2020 году.
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