Коронавирус
Газета.RuВо время беспорядков в Белграде пострадали более 60 человек
Задержаны в результате массовых беспорядков были 23 человека, сейчас общественный порядок в Белграде восстановлен, подытожил начальник полиции. Накануне из-за ситуации с коронавирусом в столице Сербии был введен комендантский час.
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с чего всё началось
Вечером во вторник сербский президент объявил, что с пятницы по понедельник снова вводится комендантский час, как во время режима ЧС с марта по 6 мая. Он также сообщил, что сейчас всего около четырех тысяч человек находятся в больницах с COVID-19, в Белграде медучреждения практически заполнены.РИА Новостивчера в 20:56
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Экономика
Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:00
Политика
Песков: работа кремлевского пула исключает нарушение закона о гостайне
Представители СМИ спросили, может ли журналист кремлевского пула собирать чувствительную информацию и передавать её спецслужбам.
REGNUM 06:47
Автоспорт
Квят объяснил отказ становиться на колено перед Гран-при Австрии
Российский гонщик команды "Альфа Таури" Даниил Квят объяснил отказ становиться на колено перед стартом Гран-при Австрии в рамках чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе "Формулы-1".
Газета.Ru 04:45
Происшествия
Туристы забили тюленя ради эффектных снимков и попали на видео
В Казахстане туристы забили тюленя ради эффектных снимков.
Lenta.ru вчера в 15:48
Кино
Вышел трейлер нового фильма Кирилла Серебренникова
News.ru 06:51
Политика
Суд Киева продлил до 10 октября следствие по делу Порошенко
По решению Печерского районного суда Киева, до 10 октября было продлено следствие в отношении экс-лидера Украины Петра Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки (СВР) страны, передает ТАСС со ссылкой на агентство Укринформ.
Инфорос 05:55
Происшествия
В Татарстане задержали мужчину, напавшего на женщин в парке
РИА Новости вчера в 12:57
Общество
Почти треть всех жилых домов в Болгарии заброшена
В 2007–2009 годах в Болгарии произошёл строительный бум, но в конечном итоге страна оказалась к нему не готова: уже к 2015 году цены на жильё превышали средние расходы болгар в 6,6 раза.
ForPost 03:52
Общество
В Кургане 13 пар решили пожениться в День семьи, любви и верности
Ситуация с вирусом совсем не помешала, всё прошло отлично.
Курган и курганцы 06:39
Армия и оружие
Российские военные сообщили о заходе трех кораблей НАТО в Черное море
В акваторию Черного моря зашли три корабля НАТО. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
РБК вчера в 12:17
Авто
Mercedes S-class нового поколения получит версию MBUX
Представители компании Mercedes показали на видео обновленную мультимедиа систему MBUX, которой обзаведется следующее поколение S-class.
Car.ru 06 июля в 08:29
Общество
Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина»
Экс-кандидат в президенты России обжаловал решение арбитражного суда Московской области, который частично удовлетворил иск акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина» о взыскании с директора 1,066 млрд рублей.
REGNUM 06 июля в 08:30
Финансы
Официальный курс евро на четверг снизился на рубль
Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на четверг, снизился на 1,06 рубля - до 80,4062 рубля, курс доллара опустился на 93,4 копейки - до 71,2379 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:39
Наука
Фракталы помогут создать более надежную и легкую броню
Авторы новой работы нашли способ реализовать такой подход сразу на нескольких уровнях: структуры, распечатанные ими с помощью 3D-принтера, имели форму фрактального куба, повторяясь на все уменьшающемся масштабе.
Naked Science 02:24
Политика
Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля
Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
Lenta.ru 01:43
Экономика
«Мосбиржа» раскрыла списки иностранных акций, которыми будет торговать в 2020 году
"Московская биржа" в 2020 году запускает торги самыми ликвидными акциями иностранных эмитентов из индекса S&P 500, сообщил начальник управления развития продуктов и услуг департамента рынка акций "Мосбиржи" Владимир Овчаров.
Интерфакс 04:53
Общество
У здания ФСБ в Москве задержан журналист из Кирова
Накануне в столице на Лубянской площади задержали участников одиночных пикетов в поддержку задержанного по делу о государственной измене бывшего журналиста издания «Коммерсант» Ивана Сафронова.
Эхо Москвы в Кирове 03:46
Общество
Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице
По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM вчера в 07:12
Футбол
«Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита» из-за слов о Дзюбе
Московский "Спартак" направил жалобу в РФС после высказываний генерального директора "Зенита" Александра Медведева.
Российская газета 06:48
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
Происшествия
В Свердловской области пропавшего на озере мальчика нашли мертвым
Девятилетний мальчик, пропавший во время отдыха с семьей на озере Балтым под Екатеринбургом, найден мертвым в акватории водоема, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости 06:02
Шоу-бизнес
В Лондоне начался суд по делу Эмбер Херд и Джонни Деппа
В Лондоне начался суд по делу бывших супругов Эмбер Херд и Джонни Деппа - ранее актеры обвиняли друг друга в жестокости во время брака.
Газета.Ru вчера в 14:09
Политика
В Госдуме предложили приравнять отчуждение территорий к экстремизму
В Госдуму внесли пакет поправок в закон, согласно которому нарушение территориальной целостности России или отчуждение части ее территории будет признаваться экстремизмом, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
РИА Новости 05:52
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv вчера в 02:33
Общество
В России могут ввести новое пособие в размере 50 тыс. рублей в год
Почти 50 тысяч рублей в год могут дать россиянам, введя новое пособие.
Вечерний курьер 06 июля в 16:02
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого.
РИА Новости 06 июля в 08:25
Экономика
На Чукотке более 250 предприятий получат субсидии за СИЗ и дезинфекцию
Анадырь, 8 июля 2020, 05:21 — REGNUM На Чукотке около 250 организаций получили право на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.
REGNUM вчера в 22:21
Футбол
«Нижний Новгород» подписал бывшего игрока ЦСКА
Пресс-служба "Нижнего Новгорода" объявила о трансфере воспитанника ЦСКА Артёма Попова.
Soccer.ru 04:10
Общество
Внедрение удаленного режима работы после пандемии допустил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что и после окончания пандемии работодатели могут оставить схему удаленного режима работы для сотрудников.
Live24 06:29
Общество
Названы места с повышенным риском заражения коронавирусом
Врачи назвали помещения без вентиляции местом с самым высоким риском заражения коронавирусом нового типа.
Газета.Ru 01:47