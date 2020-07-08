Коронавирус

BFM.ruBFM.ruВо время беспорядков в Белграде пострадали более 40 полицейских

В ходе ночных беспорядков в Белграде пострадали 43 полицейских и 17 демонстрантов. Люди вышли на улицу после того, как президент Сербии Александр Вучич объявил о введении комендантского часа в связи с ростом числа новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось

В Сербии протестующие из-за мер против COVID-19 прорвались в парламент

Наиболее радикальные демонстранты нападали на полицейские кордоны, смогли проникнуть в холл здания парламента, сожгли три полицейских автомобиля и несколько мусорных контейнеров.
РИА Новостивчера в 20:56

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Более 40 полицейских пострадали во время беспорядков в Белграде

Российская газета04:24

В Сербии протестующие против карантина прорвались в парламент

Коммерсантъвчера в 22:57

В Белграде во время протестов пострадали 43 полицейских и 17 демонстрантов

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Премьер Сербии осудила беспорядки у парламента из-за мер против COVID

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Жители Белграда вышли на протест против ограничений из-за COVID-19

РБКвчера в 23:33

В результате протестов в Белграде пострадали 43 полицейских и 17 демонстрантов

ТАСС02:17

В Сербии произошли беспорядки из-за новых карантинных мер

RT на русскомвчера в 21:38
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Игроки футбольного клуба «Милан» одержали победу над соперниками из «Ювентуса» в домашнем матче 31-го тура чемпионата Италии.
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Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv вчера в 02:33
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Политика

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Российский гонщик команды "Альфа Таури" Даниил Квят объяснил отказ становиться на колено перед стартом Гран-при Австрии в рамках чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе "Формулы-1".
Газета.Ru 04:45
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Microsoft покажет игры для новой Xbox 23 июля

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Политика

Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению

Китай присоединится к переговорам по вооружениям, если США сократят свои арсеналы до уровня, который имеется в распоряжении КНР, заявил в ходе брифинга директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
Газета.Ru 05:03
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Происшествия

На Алтае утонули трое находящихся под опекой детей

RT на русском 01:02
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Экономика

Мишустин объявил о новых мерах поддержки предпринимателей

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил обсудить новые меры поддержки предпринимателей, работающих по упрощенной схеме налогообложения.
Lenta.ru вчера в 09:03
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Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца по делу о госизмене

Иван Сафронов — советник главы Роскосмоса, ранее работал в «Ведомостях» и «Коммерсанте».
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Политика

Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля

Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
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Общество

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«Норильский никель» оспаривает размер вреда, причиненного окружающей среде в результате разлива дизельного топлива по Норильском.
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Экономика

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
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Происшествия

Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета 05:17
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В ГД внесён проект о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму

В Госдуму внесён проект о приравнивании отчуждения территорий России к экстремистской деятельности.
RT на русском 03:39
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Общество

Пять новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Севастополе

Пять новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Севастополе за истекшие сутки. Об этом сообщила пресс-служба правительства города.
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Российская газета 06 июля в 06:05
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Гаджеты

Раскрыта новая схема мошенничества при продаже смартфонов

Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества при продаже смартфона.
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Экономика

Мобильная связь в России может подорожать на 14%

Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
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Шоу-бизнес

Джонни Депп и Эмбер Хёрд вновь встретились в суде

Сам же актёр ответил жёстким отказом. Чем закончится новое заседание суда по делу бывших супругов станет известно в ближайшие три недели.
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Общество

На президента Бразилии решили подать в суд из-за коронавируса

Бразилиа, 8 июля 2020, 06:47 — REGNUM Представители Бразильской ассоциации прессы (ABI) планируют подать судебный иск против президента Бразилии Жаира Болсонару из-за нарушения им правил санитарного дистанцирования, 7 июля сообщается на сайте ABI.
REGNUM вчера в 23:47
Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции

Российская газета вчера в 04:41
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Мэра Саяногорска задержали за вождение в нетрезвом виде

В Хакасии мэр города Саяногорска Михаил Валов был задержан за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
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Обычно, в честь праздника в крае проходит множество массовых мероприятий.
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В Пермском крае за сутки выявили 86 случаев коронавируса

В Пермском крае за минувшие сутки выявлено 86 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
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Общество

Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице

По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
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ТАСС 02:53
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Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого.
РИА Новости 06 июля в 08:25
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