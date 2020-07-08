Наиболее радикальные демонстранты нападали на полицейские кордоны, смогли проникнуть в холл здания парламента, сожгли три полицейских автомобиля и несколько мусорных контейнеров.

с чего всё началось

В ходе ночных беспорядков в Белграде пострадали 43 полицейских и 17 демонстрантов. Люди вышли на улицу после того, как президент Сербии Александр Вучич объявил о введении комендантского часа в связи с ростом числа новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ТАСС.

Во время беспорядков в Белграде пострадали более 40 полицейских

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