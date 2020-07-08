с чего всё началось

Задержаны в результате массовых беспорядков были 23 человека, сейчас общественный порядок в Белграде восстановлен, подытожил начальник полиции. Накануне из-за ситуации с коронавирусом в столице Сербии был введен комендантский час.

Во время беспорядков в Белграде пострадали более 60 человек

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