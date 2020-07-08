с чего всё началось

В Белграде прошли массовые беспорядки, переросшие в столкновения протестующих с правоохранителями. По меньшей мере 43 полицейских и 17 демонстрантов получили ранения. Поводом для протестов стало введение комендантского часа в ответ на начало новой волны заражений коронавирусом.

В результате протестов в Белграде пострадали 60 человек

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