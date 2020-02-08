Происшествия
Sputnik КыргызстанВо время беспорядков в Казахстане погибли люди — заявление Токаева
В результате беспорядков в Казахстане погибли люди, говорится в официальном заявлении президента РК Касым-Жомарта Токаева. Он отметил, что в пятницу, 7 февраля, в нескольких населенных пунктах Кордайского района Жамбылской области произошли стычки и массовая драка между местными жителями.
Читать в источнике
Оценить74
с чего всё началось
Информацию о массовой драке обнародовал глава Казахстана на своей странице в Twitter со ссылкой на сведения правоохранительных органов Жамбылской области.iReactorвчера в 17:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 08:12, Ашберн
Политика
Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей генералов МВД, МЧС и одного полковника юстиции.
Происшествия
В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке
Погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
Армия и оружие
Минобороны представило видео с первым полетом Ту-160М
Минобороны России опубликовало кадры первого полета глубоко модернизированного сверхзвукового стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М "Белый лебедь".
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
Армия и оружие
МИД России сообщил о гибели российских военных в Сирии
В Идлибской зоне деэскалации в Сирии погибли российские и турецкие военные специалисты, сообщил МИД России.
Происшествия
Обвиняемый в причастности к убийству Япончика оказался дважды судимым
Обвиняемый в причастности к убийству в 2009 году криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова ("Япончика") Муртаз Шадания ранее дважды уже отбывал наказание в тюрьме, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в четверг.
Политика
Защита Винника подала апелляцию на решение суда Парижа о его аресте
Защита экстрадированного из Греции во Францию россиянина Александра Винника подала апелляцию на решение парижского суда о содержании его под стражей.
Происшествия
В Воронеже произошла перестрелка возле детского сада
Вечером 7 февраля на улице Варейкиса (Коминтерновский район) в Воронеже произошёл бытовой конфликт, который завершился перестрелкой.
Происшествия
В Таиланде военнослужащий устроил стрельбу
Спорт
Тренер Солдатовой опровергла сообщения о попытке суицида у гимнастки
О госпитализации Солдатовой в связи с якобы попыткой суицида первым сообщил телеграм-канал Baza.
Футбол
«Спартак» победил «Партизан» и выиграл Кубок Париматч Премьер
Московский «Спартак» обыграл белградский «Партизан» в матче третьего тура товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер.
Кино
Фильм «Джокер» номинировали на «Золотую малину»
Происшествия
Депутат ГД Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане
В МЧС подтвердили гибель одного человека в результате крушения частного вертолета Bell 407 под Казанью.
Экономика
Старовойт не пустил новые свинокомплексы «Мираторга» в Курскую область
О новых договоренностях с компанией - производителем мяса, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил на своей странице в соцсетях Глава Курской области Роман Старовойт заявил, что решение связано с мнением местных жителей – они выступали категорически против строительства, и он договорился с руководством "Мираторга" о переносе семи объектов.
Экономика
Россия и Белоруссия договорились о цене на газ
Происшествия
В Китае скончался врач, первым предупредивший о коронавирусе
Врач из китайского города Ухань Ли Вэньлян, одним из первых предупредивший о вспышке коронавируса, скончался от осложнений, вызванных тем самым 2019-nCoV.
Культура
Российская певица выступит на «Оскаре»
Политика
Зеленский встретился с папой Римским в Ватикане
Президент Украины Владимир Зеленский совершил официальный визит в Ватикан, где состоялась его встреча с папой Римским Франциском.
Армия и оружие
В ЛНР четыре ополченца погибли в ходе обстрела со стороны ВСУ
Четыре ополченца погибли и четверо ранены в пятницу в результате обстрела со стороны украинских силовиков территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил журналистам официальный представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Общество
ТАСС: китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов
Китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов, в том числе, в ближайшее время планируется уволить свыше 100 россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Футбол
Рамос оскорбил мать Эдегора во время матча Кубка Испании
Защитник «Реала» Серхио Рамос повздорил с полузащитником «Сосьедада» Мартином Эдегором во время матча Кубка Испании (3:4). В одном из эпизодов норвежец подкатился под Рамоса и попал тому шипами в голень.
Общество
Боец Смоляков оскорбил и раскритиковал Александра Емельяненко
Российский боец смешанного стиля Дмитрий Смоляков обрушился с жёсткой критикой на соотечественника Александра Емельяненко.
Происшествия
На борту карантинного круизного лайнера оказались двое детей из РФ
Среди 24 россиян на борту круизного лайнера Diamond Princess, помещенного на карантин из-за коронавируса, оказались двое детей.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов забрал жену и дочку из роддома
Анастасию поддерживала ее мама. Спустя 3 дня после появления малышки на свет Тарасову выписали из роддома, откуда ее забрал муж.
Общество
Самолет МЧС России вылетел в Китай с гуманитарной помощью
Самолет Ил-76 МЧС РФ вылетел с партией гуманитарной помощи в Китай, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.
Футбол
Роуз: Моуринью не дал мне шанса, как другим защитникам
Арендное соглашение Роуза с «Ньюкаслом» рассчитано до конца нынешнего сезона. Роуз является игроком «Тоттенхэма» с лета 2007 года.
Единоборства