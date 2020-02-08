Происшествия

Sputnik КыргызстанSputnik КыргызстанВо время беспорядков в Казахстане погибли люди — заявление Токаева

В результате беспорядков в Казахстане погибли люди, говорится в официальном заявлении президента РК Касым-Жомарта Токаева. Он отметил, что в пятницу, 7 февраля, в нескольких населенных пунктах Кордайского района Жамбылской области произошли стычки и массовая драка между местными жителями.
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Информацию о массовой драке обнародовал глава Казахстана на своей странице в Twitter
 со ссылкой на сведения правоохранительных органов Жамбылской области.
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