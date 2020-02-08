с чего всё началось

В результате беспорядков в Казахстане погибли люди, говорится в официальном заявлении президента РК Касым-Жомарта Токаева. Он отметил, что в пятницу, 7 февраля, в нескольких населенных пунктах Кордайского района Жамбылской области произошли стычки и массовая драка между местными жителями.

Во время беспорядков в Казахстане погибли люди — заявление Токаева

Происшествия Обвиняемый в причастности к убийству Япончика оказался дважды судимым Обвиняемый в причастности к убийству в 2009 году криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова ("Япончика") Муртаз Шадания ранее дважды уже отбывал наказание в тюрьме, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в четверг.

Экономика Старовойт не пустил новые свинокомплексы «Мираторга» в Курскую область О новых договоренностях с компанией - производителем мяса, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил на своей странице в соцсетях Глава Курской области Роман Старовойт заявил, что решение связано с мнением местных жителей – они выступали категорически против строительства, и он договорился с руководством "Мираторга" о переносе семи объектов.

Происшествия В Китае скончался врач, первым предупредивший о коронавирусе Врач из китайского города Ухань Ли Вэньлян, одним из первых предупредивший о вспышке коронавируса, скончался от осложнений, вызванных тем самым 2019-nCoV.

Политика Зеленский встретился с папой Римским в Ватикане Президент Украины Владимир Зеленский совершил официальный визит в Ватикан, где состоялась его встреча с папой Римским Франциском.

Армия и оружие В ЛНР четыре ополченца погибли в ходе обстрела со стороны ВСУ Четыре ополченца погибли и четверо ранены в пятницу в результате обстрела со стороны украинских силовиков территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил журналистам официальный представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Общество ТАСС: китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов Китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов, в том числе, в ближайшее время планируется уволить свыше 100 россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Футбол Рамос оскорбил мать Эдегора во время матча Кубка Испании Защитник «Реала» Серхио Рамос повздорил с полузащитником «Сосьедада» Мартином Эдегором во время матча Кубка Испании (3:4). В одном из эпизодов норвежец подкатился под Рамоса и попал тому шипами в голень.