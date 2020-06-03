с чего всё началось

Во время протестов и беспорядков в США погибли не менее 11 человек, сотни - пострадали. Это жители городов Чикаго, Детройт, Окленд, Луисвилл и других.

Во время беспорядков в США погибли минимум 11 человек

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Происшествия В Челябинске охранник магазина нокаутировал мужчину на каблуках На опубликованных кадрах видно, что в магазин пришел мужчина в достаточно необычном образе — костюме железнодорожника, защитной маске, а также в женских сапогах со шнуровкой и на высоком каблуке. 167

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Футбол В Серии А могут сменить формат турнира со следующего сезона По данным La Repubblica, формат чемпионата Италии могут изменить со следующего сезона.

Политика Климкин заявил о конце «национальной идеи» об освобождении Крыма Обсуждение украинскими политиками вопроса o поставках воды в Крым является концом "национальной идеи" об освобождении полуострова, заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала ICTV. 32

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Экономика ФБК нашел у председателя Мосгордумы незадекларированные 870 млн рублей Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова незадекларированный доход в 870 млн рублей. 7

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Армия и оружие Выполняется задача Президента РФ В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами РФ Владимира Путина министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу 2 июня даны указания о переброске личного состава и специальной военной техники Железнодорожных войск в Мурманскую область для оказания помощи в восстановлении железнодорожного сообщения на участке Кола – Выходной.

Политика Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении 1 июля датой проведения голосования по поправкам в конституцию, сообщила пресс-служба Кремля. 10K