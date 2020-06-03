Происшествия
Российская газетаВо время беспорядков в США погибли минимум 11 человек
Во время протестов и беспорядков в США погибли не менее 11 человек, сотни - пострадали. Это жители городов Чикаго, Детройт, Окленд, Луисвилл и других.
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с чего всё началось
В ходе протестов в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который умер после задержания полицейскими, погибли не менее 11 человек, сообщает Associated Press (АР).РБКвчера в 21:18
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ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании
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Бюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций
В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов.
Известия 31 мая в 19:07
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В Свердловской области коронавирусом заразилось еще 357 человек
Число заболевших коронавирусом в Свердловской области рекордно растет.
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Общество
В России выздоровела почти половина пациентов с коронавирусом
В России за сутки выздоровели 8 972 пациента, при этом число новых случаев сутки возросло на 8 536, сообщает оперштаб.
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Epic Games Store будет раздавать Total War: Troy бесплатно
В течение первых 24 часов после выхода игру можно будет получить абсолютно бесплатно в интернет-магазине Epic Games Store.
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Напомним, в предыдущие дни суточный объем тестирования несколько раз превышал показатель в 14 тыс. тестов.
REGNUM вчера в 03:17
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Белорусы жестоко высказались о Лукашенко накануне выборов: достал
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Московский Комсомолец 02:43
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Житель Подмосковья обвиняется в создании ячейки «свидетелей Иеговы»
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, речь идет о создании ячейки запрещенной в РФ религиозной организации "свидетели Иеговы".
ТАСС 03:41
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Происшествия
На Кубани выявили еще 80 новых случаев коронавируса
В Краснодаре выявили 41 случай заражения, еще 11 человек инфицированы в Армавире, семеро заболели в Сочи, по три случая зафиксировали в Отрадненском и Кореновском районах, по два - в Тимашевском, Успенском, Новокубанском, Крымском и Белореченском районах.
Газета.Ru 31 мая в 06:38
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель
Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе.
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Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
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В одном из роликов Галкин похвастался салатом из свежих овощей с огорода. Блюдо, по традиции, приготовила для него Пугачева.
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В 2017 году телеведущая приобрела свои первые аппартаменты. А теперь Юлия с тремя детьми переехала в большой новый дом.
Paparazzi.ru вчера в 08:00
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Киев хочет после 10 июня открыть КПВВ на Донбассе
После 10 июня на Донбассе могут открыться КПВВ между республиками и оккупированной частью.
Новостной фронт вчера в 06:46
Здоровье
Коронавирусом на Украине заболели более 24 тысяч человек — Минздрав
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 24012 случаев коронавируса, 718 летальных, 9690 пациентов выздоровели.
Украина.ру 01 июня в 02:44
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 01:12
Экономика
Польша начала расследование против «Газпрома»
«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
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Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса.
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В комитете по здравоохранению Петербурга сообщили, при каких условиях горожане с пневмонией могут рассчитывать на госпитализацию.
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Экономика
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Биткоин подорожает до $300 000 в течение пяти лет, заявил глава Blockstream Адам Бэк в интервью Bloomberg.
РБК 02:50
Армия и оружие
Украина осудила задержание своего пьяного военного в Крыму
Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) в сообщении на своей странице в Facebook назвало задержание российскими пограничниками в Крыму своего военного Евгения Добринского «исчезновением», посчитав эти действия незаконными.
Lenta.ru 04:16
Политика
Климкин заявил о конце «национальной идеи» об освобождении Крыма
Обсуждение украинскими политиками вопроса o поставках воды в Крым является концом "национальной идеи" об освобождении полуострова, заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала ICTV.
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Власти США расследуют, угрожает ли импорт ванадия нацбезопасности
Федеральное правительство США приступило к рассмотрению вопроса о том, угрожает ли закупка за рубежом ванадия в нынешних объемах национальной безопасности, в том числе в свете промышленной политики России и КНР.
ТАСС 01:15
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском вчера в 07:58