с чего всё началось

Во время протестов и беспорядков в США погибли не менее 11 человек, сотни - пострадали. Это жители городов Чикаго, Детройт, Окленд, Луисвилл и других.

Во время беспорядков в США погибли минимум 11 человек

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