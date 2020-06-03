Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВо время беспорядков в США погибли минимум 11 человек

Во время протестов и беспорядков в США погибли не менее 11 человек, сотни - пострадали. Это жители городов Чикаго, Детройт, Окленд, Луисвилл и других.
Читать в источнике
Комментировать143
с чего всё началось
В ходе протестов в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который умер после задержания полицейскими, погибли не менее 11 человек, сообщает
 Associated Press (АР).
РБКвчера в 21:18

Подробнее о событии

АР сообщило об 11 погибших в ходе протестов в США

РБКвчера в 21:59

Не менее 11 человек погибли во время протестов в ряде штатов США

Известиявчера в 20:15

Названо число погибших за время беспорядков в США

Lenta.ruвчера в 20:43

В США за время протестов погибли не менее 11 человек, сотни ранены

Газета.Ruвчера в 20:18

СМИ: жертвами беспорядков в США стали 11 человек

Московский Комсомолецвчера в 22:55

СМИ: в США за время протестов погибли не менее 11 человек

ТАССвчера в 19:50

Число жертв беспорядков растет, достается и журналистам: что происходит в США

Вести.Ruвчера в 14:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 04:25, Ашберн
Музыка

Победителей «Евровидения-2020» выбрали онлайн

Вместо ежегодного музыкального конкурса «Евровидение», который в этом году должны были провести в нидерландском Роттердаме, прошел фестиваль Europe Shine A Light («Европа зажигает огни»).
Gazeta.SPb вчера в 19:56
193
Происшествия

В инфекционной больнице имени Боткина в Петербурге произошел пожар

ТАСС 03:38
40
Общество

Сенатор Сулейман Керимов подал иски к Forbes и «Ведомостям»

Гагаринский суд Москвы зарегистрировал иски о защите чести, достоинства и деловой репутации от члена Совета Федерации Сулеймана Керимова к газетам "Версия", "Ведомости" и журналу Forbes.
ТАСС 04:02
Здоровье

В Свердловской области коронавирус нашли сразу у 357 человек

REGNUM 03:55
765
Происшествия

ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании

RT на русском 03:17
583
Экономика

Бюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций

В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов.
Известия 31 мая в 19:07
278
Здоровье

В Свердловской области коронавирусом заразилось еще 357 человек

Число заболевших коронавирусом в Свердловской области рекордно растет.
УралПолит.Ru 03:43
Общество

В России выздоровела почти половина пациентов с коронавирусом

В России за сутки выздоровели 8 972 пациента, при этом число новых случаев сутки возросло на 8 536, сообщает оперштаб.
МИР 24 03:48
Киберспорт

Epic Games Store будет раздавать Total War: Troy бесплатно

В течение первых 24 часов после выхода игру можно будет получить абсолютно бесплатно в интернет-магазине Epic Games Store.
ИнфоСМИ вчера в 13:44
8
Происшествия

В Петербурге сократили объёмы суточного тестирования на коронавирус

Напомним, в предыдущие дни суточный объем тестирования несколько раз превышал показатель в 14 тыс. тестов.
REGNUM вчера в 03:17
721
Политика

Белорусы жестоко высказались о Лукашенко накануне выборов: достал

Александр Лукашенко руководит страной уже 25 лет и, как говорят сами белорусы, "он всех достал".
Московский Комсомолец 02:43
Происшествия

Житель Подмосковья обвиняется в создании ячейки «свидетелей Иеговы»

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, речь идет о создании ячейки запрещенной в РФ религиозной организации "свидетели Иеговы".
ТАСС 03:41
Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
1,8K
Происшествия

На Кубани выявили еще 80 новых случаев коронавируса

В Краснодаре выявили 41 случай заражения, еще 11 человек инфицированы в Армавире, семеро заболели в Сочи, по три случая зафиксировали в Отрадненском и Кореновском районах, по два - в Тимашевском, Успенском, Новокубанском, Крымском и Белореченском районах.
Газета.Ru 31 мая в 06:38
1,2K
Энергетика

Стоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель

Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе.
Газета.Ru 01:53
291
Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
1,6K
Шоу-бизнес

Галкин показал домашний обед с огорода Пугачевой

В одном из роликов Галкин похвастался салатом из свежих овощей с огорода. Блюдо, по традиции, приготовила для него Пугачева.
Слово и Дело 01 июня в 09:19
19
Шоу-бизнес

Юлия Барановская переехала с детьми в свой новый дом

В 2017 году телеведущая приобрела свои первые аппартаменты. А теперь Юлия с тремя детьми переехала в большой новый дом.
Paparazzi.ru вчера в 08:00
14
Политика

Киев хочет после 10 июня открыть КПВВ на Донбассе

После 10 июня на Донбассе могут открыться КПВВ между республиками и оккупированной частью.
Новостной фронт вчера в 06:46
Здоровье

Коронавирусом на Украине заболели более 24 тысяч человек — Минздрав

На Украине с начала эпидемии зафиксировано 24012 случаев коронавируса, 718 летальных, 9690 пациентов выздоровели.
Украина.ру 01 июня в 02:44
55
Путешествия

Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил

Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 01:12
424
Экономика

Польша начала расследование против «Газпрома»

«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru 03:11
152
Общество

Свыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов

Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса.
Газета.Ru 02:36
125
Здоровье

В Петербурге назвали условие для госпитализации горожан с пневмонией

В комитете по здравоохранению Петербурга сообщили, при каких условиях горожане с пневмонией могут рассчитывать на госпитализацию.
РБК Санкт-Петербург 03:52
8
Экономика

Адам Бэк, Blockstream: курс биткоина поднимется до $300 000

Биткоин подорожает до $300 000 в течение пяти лет, заявил глава Blockstream Адам Бэк в интервью Bloomberg.
РБК 02:50
Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

РБК 03:28
379
Армия и оружие

Украина осудила задержание своего пьяного военного в Крыму

Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) в сообщении на своей странице в Facebook назвало задержание российскими пограничниками в Крыму своего военного Евгения Добринского «исчезновением», посчитав эти действия незаконными.
Lenta.ru 04:16
3
Политика

Климкин заявил о конце «национальной идеи» об освобождении Крыма

Обсуждение украинскими политиками вопроса o поставках воды в Крым является концом "национальной идеи" об освобождении полуострова, заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала ICTV.
Известия вчера в 21:38
104
Политика

Власти США расследуют, угрожает ли импорт ванадия нацбезопасности

Федеральное правительство США приступило к рассмотрению вопроса о том, угрожает ли закупка за рубежом ванадия в нынешних объемах национальной безопасности, в том числе в свете промышленной политики России и КНР.
ТАСС 01:15
79
Экономика

Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском вчера в 07:58
3,2K
Протесты в СШАБольше новостей по теме
Главное