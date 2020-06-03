Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВо время беспорядков в США погибли минимум 11 человек

Во время протестов и беспорядков в США погибли не менее 11 человек, сотни - пострадали. Это жители городов Чикаго, Детройт, Окленд, Луисвилл и других.
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с чего всё началось
В ходе протестов в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который умер после задержания полицейскими, погибли не менее 11 человек, сообщает
 Associated Press (АР).
РБК21:18

Подробнее о событии

В США за время протестов погибли не менее 11 человек, сотни ранены

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СМИ: жертвами беспорядков в США стали 11 человек

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Число жертв беспорядков растет, достается и журналистам: что происходит в США

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Мантуров назвал преимущества России перед другими странами

У России есть четыре конкурентных преимуществам перед другими странами. Это кадры, наука, природные ресурсы и сила духа.
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Киев хочет после 10 июня открыть КПВВ на Донбассе

После 10 июня на Донбассе могут открыться КПВВ между республиками и оккупированной частью.
Новостной фронт 06:46
Политика

Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
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Очень дешевая линейка Realme Smart TV скоро получит 55-дюймовый телевизор

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Протестующие в Вашингтоне осадили территорию вокруг Белого дома

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Технологии

Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества

Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам.
Piter.tv 05:28
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Общество

В России изменили правила для автомобильных номеров

Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru 10:05
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Кино

Появились фото бэтмобиля из нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

Американский художник Джефф Фрост опубликовал фотографии бэтмобиля, который был создан по его концепции.
News.ru вчера в 08:25
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Технологии

Вы просто неправильно их сравниваете. Глава Intel заявил, что не нужно обращать внимание на производительность CPU в бенчмарках

Посыл в целом имеет право на жизнь, но, если говорить непосредственно о процессорах, то, во-первых, многие покупают их именно ради производительности, а во-вторых, не очень понятно, какие именно технологии имел в виду глава Intel, учитывая проблемы с освоением новых техпроцессов и их последствия.
iXBT.com 10:12
Футбол

Пять футболистов «Барселоны» переболели коронавирусом

Как сообщает источник, коронавирусом переболели пять игроков и два представителя тренерского штаба «Барселоны».
Vprognoze.ru 04:36
Армия и оружие

Американские СМИ назвали полет B-1B «проблемой для российского флота»

Стратегические бомбардировщики B-1B Lancer ВВС США во время полета над Черным морем отработали запуск противокорабельных ракет AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile для уничтожения целей потенциального противника, сообщает The Drive.
РИА Новости 19:08
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Общество

Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца

Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
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Биатлон

Владимир Драчев: «Не хочу и не буду читать заявление Правления СБР»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал заявление Правления СБР с критикой в его адрес.
Sports.ru 09:34
Авто

Новый BMW 4 Series полностью рассекретили

Салон не преподнёс каких-либо сюрпризов, он почти идентичен BMW 3 Series G20, с которым новинка разделяет платформу – CLAR.
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Общество

Вице-премьер Чернышенко назвал дату открытия кинотеатров

Кинотеатры в России, возможно, откроются в середине июля, этого не исключил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
BFM.ru 06:40
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Шоу-бизнес

Бывший муж Ирины Горбачевой признался, что изменял ей

Недавно актриса Ирина Горбачева сделала шокирующее признание – она рассталась с мужем из-за его постоянных измен.
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Происшествия

В Красноярске ищут шестилетнего мальчика

Красноярск, 3 июня 2020, 06:40 — REGNUM В Красноярском крае полиция и добровольцы ищут шестилетнего мальчика, пропавшего 2 июня.
REGNUM 23:40
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Политика

В США хотят избавиться от ванадия из России и Китая

Американские производители ванадия утверждают, что промышленная политика Китая и России «искажает рынок», а импорт ванадия из этих стран представляет угрозу национальной безопасности США, так как ванадий используется в стратегических отраслях, в частности в авиастроении.
REGNUM 14:17
Армия и оружие

В России определили условия применения ядерного оружия

Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
Газета.Ru 11:54
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Общество

В Подмосковье с 3 июня откроются салоны красоты и сауны

Ведомости вчера в 15:45
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Шоу-бизнес

Охлобыстин отреагировал на слова Пригожина о «бедствующих» артистах

Российский актёр Иван Охлобыстин прокомментировал недавнее заявление продюсера Иосифа Пригожина о бедствующем положении артистов.
Аргументы и Факты 15:29
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Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 16:30
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Здоровье

18 новых случаев коронавируса выявлено в Амурской области

2 июня в Амурской области подтверждено 18 новых случаев коронавируса: восемь - в Благовещенске, пять - в Свободном, два - в Райчихинске, по одному - в Белогорске, Благовещенском и Михайловском районах.
Телепорт 02:32
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Шоу-бизнес

Юлия Барановская переехала с детьми в новый дом

Кстати, новый дом звезды уже не раз попадал в ролики, которые публикует в соцсетях Барановская.
StarHit.ru 07:00
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Общество

Александровский централ передадут в аренду на 49 лет за один рубль

ИркСиб 22:14
Политика

Евросоюз выступил против возвращения России в G7

Европейский союз не поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа о возвращении России к формату «Большой семерки» (G7).
Lenta.ru 11:12
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Политика

Крымские пограничники задержали украинского военнослужащего

Симферополь, 2 июня 2020, 12:45 — REGNUM За нарушение государственной границы России в Крыму задержали пьяного украинского военнослужащего.
REGNUM 05:45
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Шоу-бизнес

Глюкоза опубликовала фотографию после бани

Знаменитость опубликовала фотоснимки после посещения бани на своей страничке в Инстаграм. На фото Глюкоза обернула голову полотенцем.
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Общество

Омичку лишили родительских прав, чтобы отказать в «путинской» выплате на ребёнка

«Наличие сведений о лишении родительских прав заявителя, отсутствует гражданство Российской Федерации у заявителя и (или) ребёнка, заявитель не относится к кругу имеющих право на выплату лиц, заявитель и (или) ребёнок проживает за границей», — так ПФР сформулировал причины отказа.
Om1.ru 11:28
Общество

Вывозным рейсом «Аэрофлота» Испанию покинули 150 россиян

150 россиян в среду вылетели из Испании вывозным рейсом компании "Аэрофлот". Об этом сообщило посольство РФ в королевстве.
ТАСС 19:41
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