с чего всё началось

Во время протестов и беспорядков в США погибли не менее 11 человек, сотни - пострадали. Это жители городов Чикаго, Детройт, Окленд, Луисвилл и других.

Во время беспорядков в США погибли минимум 11 человек

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Биатлон Владимир Драчев: «Не хочу и не буду читать заявление Правления СБР» Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал заявление Правления СБР с критикой в его адрес.

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Происшествия В Красноярске ищут шестилетнего мальчика Красноярск, 3 июня 2020, 06:40 — REGNUM В Красноярском крае полиция и добровольцы ищут шестилетнего мальчика, пропавшего 2 июня. 4

Политика В США хотят избавиться от ванадия из России и Китая Американские производители ванадия утверждают, что промышленная политика Китая и России «искажает рынок», а импорт ванадия из этих стран представляет угрозу национальной безопасности США, так как ванадий используется в стратегических отраслях, в частности в авиастроении.

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Общество Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров. 1,4K

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Общество Омичку лишили родительских прав, чтобы отказать в «путинской» выплате на ребёнка «Наличие сведений о лишении родительских прав заявителя, отсутствует гражданство Российской Федерации у заявителя и (или) ребёнка, заявитель не относится к кругу имеющих право на выплату лиц, заявитель и (или) ребёнок проживает за границей», — так ПФР сформулировал причины отказа.