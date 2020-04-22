Коронавирус
РБКСуды во время эпидемии в Москве поставили рекорд по количеству арестов
На время эпидемии коронавируса слушания проводятся только по неотложным делам, в число которых входят и заседания по избранию и продлению мер пресечения, а на заседаниях могут присутствовать только участники процессов — слушатели, родные обвиняемых и журналисты в суды не допускаются.
Читать в источнике
Оценить114
с чего всё началось
За три дня в конце марта столичные суды заключили под стражу или отправили под домашний арест рекордное количество обвиняемых по уголовным делам по меньшей мере за четыре года, выяснил РБК: 19–21 марта в московские суды поступило 167 ходатайств о мере пресечения, из которых были удовлетворены минимум 154 (итоги рассмотрения еще двух не обнародованы).РБК00:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 05:34, Ашберн
Авто
Haval назвал цены нового Haval H5 для России
SpeedMe 03:37
Общество
Правительство Украины хочет продлить карантин минимум до 11 мая
Кабинет министров Украины намерен продлить карантин в стране минимум до 11 мая, но при этом смягчить некоторые меры, сообщил премьер Денис Шмыгаль.
РИА Новости 02:20
Технологии
Крымский вирусолог дал прогноз развитию COVID-19 летом и осенью
Ученый предположил, что в летние месяцы распространение вируса замедлится, так как коронавирусы боятся солнечного ультрафиолета, а осенью может снова ускориться, поскольку условия для его развития вновь станут более комфортными.
Российская газета 04:00
Здоровье
В восьми больницах Свердловской области выявили коронавирус
"Врачи зафиксировали случаи коронавируса у пациентов и медиков в восьми больницах Свердловской области", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram.
РИА Новости 04:56
Происшествия
Калининградку из-за комментария в «ВК» посетил сотрудник Центра «Э»
Калининградка Диана Забровская прокомментировала пост во «ВКонтакте», после чего к ней в квартиру пришел сотрудник Центра «Э» и потребовал удалить сообщение.
Каскад 02:42
Общество
В Самарской области число заболевших коронавирусом выросло на 12
Число заболевших коронавирусом в Самарской области растёт с каждым днём.
Похвистнево-Информ 04:19
Здоровье
В Свердловской области подтвердились десять новых случаев коронавируса
В Свердловской области за сутки подтвердились еще десять случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил Znak.com источник.
Znak.com 01:28
Происшествия
Полицейские могут получить право вскрывать автомобили и оцеплять жилье
В правительстве подготовили новый законопроект, согласно которому полицейским дадут право вскрывать автомобили, ограждать места проведения массовых мероприятий и оцеплять жилые дома.
Российская газета 03:50
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия вчера в 02:08
Политика
ВЦИОМ назвал долю планирующих участвовать в голосовании по Конституции
Половина россиян (50%), которые планируют участвовать в голосовании, намерены проголосовать за поправки, 26% — против.
РБК 05:07
Транспорт
Около 600 москвичей пытались проехать на транспорте без пропуска
В Москве порядка 600 человек утром 22 апреля пытались проехать в метро или на наземном транспорте без пропуска.
Вести.Ru 05:01
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
Звезду сериала «Моя прекрасная няня» Анастасию Заворотнюк выписали из больницы.
АБН 05:11
Армия и оружие
Иран запустил свой первый военный спутник на орбиту
В среду утром, 22 апреля, Иран успешно запустил свой первый военный спутник на орбиту. Об этом информирует агентство Tasnim.
Газета.Ru 01:38
Здоровье
СМИ узнали о проблемах с лечением больных гепатитом из-за коронавируса
Вынужденное перепрофилирование федеральных медицинских центров на прием больных с коронавирусом привело к проблемам с лечением людей, у которых ранее были диагностированы различные редкие заболевания, а также гепатит.
РБК 02:05
Происшествия
После несогласованного митинга во Владикавказе возбуждено дело
Следователи возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении 13 силовиков на несанкционированном митинге во Владикавказе.
RT на русском 04:36
Происшествия
СК начал проверку инцидента со связыванием мальчика в уральском приюте
Российская газета 05:04
Киберспорт
Wargaming отмечает десятилетие World of Tanks и дарит танк с гусями
22 апреля игра World of Tanks отмечает юбилей. Одна из самых успешных игр в истории существует уже 10 лет.
RuNews24.ru 01:23
Общество
Глава ВОЗ заявил, что худшее по коронавирусу еще впереди
Тедрос Гебреисус считает, что эту пандемию можно сравнить с одной из худших эпидемий.
Московский Комсомолец вчера в 22:36
Общество
В Москве остановился резкий прирост новых случаев коронавируса
В Москве за сутки - 2548 новых случаев COVID, сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Вести.Ru 03:35
Здоровье
Две трети умерших от COVID-19 в Москве поздно обратились за помощью
Две трети умерших от коронавируса в Москве не обращались на ранней стадии за медпомощью, сообщает столичный оперативный штаб.
РИА Новости 05:06
Экономика
Минпромторг РФ обновил список системообразующих организаций
Ранее Минэнерго опубликовало список системообразующих предприятий ТЭК. В документ попали объекты, относящиеся к 10 основным подотраслям.
Российская газета 20 апреля в 21:06
Кино
Премьеру сиквела «Венома» перенесли на 2021 год
Кинокомпания Sony Pictures перенесла премьеру сиквела супергеройского фильма "Веном" на 2021 год, сообщает издание Variety.
Газета.Ru 04:56
Армия и оружие
Появление федеральных войск в Чечне объяснили
Спикер парламента Чечни Магомед Даудов во время прямого эфира в Instagram объяснил появление федеральных войск в Надтеречном районе республики.
Lenta.ru 04:35
Армия и оружие
В США допустили «повреждение» российского Т-14 «Армата» в Сирии
The Drive пишет, что Т-14 «Армата» считается самым защищенным российским танком, повреждение которого российские военные не могут допустить.
Lenta.ru вчера в 12:12
Наука
Создан новый алгоритм для обработки биологических изображений
В лаборатории компьютерного зрения Центра Сколтеха по научным и инженерным вычислительным технологиям для задач с большими массивами CDISE был предложен метод для вычленения биологических объектов (отдельных клеток, организмов, частей растений) из сложных изображений.
Naked Science вчера в 05:44
Здоровье
22 апреля в Тверской области подтвердились еще 27 случаев коронавируса
В Тверской области 356 случаев новой коронавирусной инфекции лабораторно подтверждены в регионе с 16 марта 2020 года.
Афанасий-бизнес 03:42
Общество
Назван способ остановить распространение коронавируса в России
По последним данным, в России зафиксировано более 52 тысяч случаев заражения коронавирусом во всех регионах страны.
Lenta.ru вчера в 23:04
Происшествия
Россиянин заразился коронавирусом на круизном лайнере Costa Atlantica
На борту итальянского круизного лайнера Costa Atlantica, который находится в порту Нагасаки, есть один гражданин России, заразившийся коронавирусом.
Интерфакс 03:08