Коронавирус
РБКВо время эпидемии в Москве поставили рекорд по количеству арестов
На время эпидемии коронавируса слушания проводятся только по неотложным делам, в число которых входят и заседания по избранию и продлению мер пресечения, а на заседаниях могут присутствовать только участники процессов — слушатели, родные обвиняемых и журналисты в суды не допускаются.
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с чего всё началось
За три дня в конце марта столичные суды заключили под стражу или отправили под домашний арест рекордное количество обвиняемых по уголовным делам по меньшей мере за четыре года, выяснил РБК: 19–21 марта в московские суды поступило 167 ходатайств о мере пресечения, из которых были удовлетворены минимум 154 (итоги рассмотрения еще двух не обнародованы).РБК00:00
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Общество
Правительство разрешило не проводить поверку счетчиков до 2021 года
Правительство РФ из-за коронавируса разрешило до 1 января 2021 года не проводить поверку бытовых счетчиков, даже если срок поверки уже истек.
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Происшествия
ФСБ предотвратила нападение подростка на школу в Тюменской области
В Тюменской области по подозрению в подготовке вооружённого нападения на школу задержан 18-летний подросток.
RT на русском 03:00
Технологии
Fortnite неожиданно появилась в Google Play
Epic Games вынужденно выпустила Fortnite в Google Play Store для Android, но делать она этого не хотела из-за принципа.
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Общество
Соловьев навсегда выгнал из своей студии украинского эксперта Ковтуна
Известный российский телеведущий Владимир Соловьев в ходе эфира на телеканале Россия-1 окончательно выгнал из своей программы Вечер с Владимиром Соловьевым украинского эксперта Вячеслава Ковтуна.
NewInform 03:09
Транспорт
Проверка пропусков для поездок по Москве стала автоматической
Власти Москвы почти полностью автоматизировали контроль цифровых пропусков для передвижения по городу на личном и общественном транспорте, передает РИА "Новости" со ссылкой на указ мэра столицы Сергея Собянина.
Газета.Ru вчера в 17:19
Общество
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За сутки подтвержден 51 летальный случай с коронавирусом, 29 из них – в Москве. За весь период по России умерли 456 человек.
Москва 24 вчера в 07:35
Общество
Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко
Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском вчера в 14:06
Технологии
Стартовали продажи умной колонки «Капсула» от Mail.ru Group
Компания Mail.ru Group запускает в открытую продажу свою умную колонку Капсула с голосовым помощником Маруся.
iReactor 03:07
Происшествия
Власти расширили права полицейских
По данным «Интерфакса», власти одобрили проект по поправкам в закон «О полиции», который дает право сотрудникам МВД на вскрытие автомобиля для спасения жизни граждан или предотвращения преступления; на оцепление жилых домов; на ограждение мест проведения массовых мероприятий; на оцепление территорий, жилых помещений и проведения там личного осмотра граждан, их вещей и транспортных средств.
BFM.ru 03:27
Общество
Крупнейшая компания Италии перевела сотрудников на удаленку за 10 дней
Enel, которая является крупнейшей энергокомпанией Италии и Европы по размеру рыночной капитализации, потребовалось «примерно» десять дней, чтобы перевести больше половины сотрудников на smart working (режим удаленной работы).
РБК 00:00
Космос
29 апреля 2020 года Земля может столкнуться с астероидом
Стерлеград 20 апреля в 23:00
Экономика
Объем налоговых льгот для компаний Москвы превысит 170 млрд рублей в 2020 году
Общий объем льгот, введенных для предприятий столицы, работавших до начала режима повышенной готовности, вместе с поддержкой в рамках пакетов антикризисных мер в связи с пандемией превысит 170 млрд рублей, сообщается в среду на сайте мэра и правительства столицы.
ТАСС 01:15
Общество
В Башкирии внесли очередные послабления в режим самоизоляции
Согласно изменениям, с сегодняшнего дня на территории республики начинают работать магазины детской одежды и специализированные магазины для охоты.
Business FM Уфа 02:08
Общество
Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса
Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников рассказал, что его прогноз пика эпидемии в России оказался ошибочным.
RT на русском 02:50
Экономика
В России резко вырос спрос на пищевую соль
В России в апреле на 20% вырос спрос на пищевую соль.
Ведомости вчера в 22:18
Общество
Верховный суд уточнил порядок наказания нарушителей самоизоляции
Жители, которые пренебрегают обязательными для всех требованиями, установленными властями столичного региона, подлежат ответственности по части 1 ст. 20.6.1 КоАП.
Газета.Ru 01:23
Общество
В Ростовской области число заболевших коронавирусом выросло до 398
За последние сутки в Ростовской области выявили 52 новых случая коронавирусной инфекции, сообщается на сайте Стопкоронавирус.рф.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 03:39
Кино
Премьеру нового «Бэтмена» перенесли из-за коронавируса
Американская киностудия Warner Bros. перенесла премьеры нескольких своих фильмов, в том числе продолжения франшизы "Бэтмен" (The Batman, 2021).
ТАСС вчера в 00:00
Армия и оружие
В ДНР заявили о 13 нарушениях перемирия в Донбассе за сутки
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 13 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
РИА Новости 03:26
Политика
Лукашенко заявил, что Россия отказывается поставлять гречку Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам производить "достойное" количество гречки для внутреннего рынка, поскольку, по его словам, РФ якобы отказалась продавать эту крупу республике.
РИА Новости вчера в 04:19
Здоровье
В Свердловской области коронавирусом заболели еще десять человек
На Среднем Урале зафиксировано десять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
УралПолит.Ru 03:44
Общество
В Татарстане за сутки выявили 75 новых случаев коронавируса
В Татарстане за сутки выявили еще 75 новых случаев коронавируса.
Вести Татарстан 03:54
Наука
Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса
Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.
РБК вчера в 23:13
Политика
Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса
По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru 20 апреля в 07:25
Общество
В РЭУ назвали способ сдержать эпидемию коронавируса в России
Как отмечает РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольгу Лебединскую, Россия не поднимется в мировом рейтинге по числу заболевших в том случае, если региональным властям удастся сдержать пандемию.
Российская газета 01:50
Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель вчера в 03:21
Армия и оружие
В Южном военном округе опровергли ввод дополнительных сил в Чечню
Известия вчера в 07:19
Кино
18 мая выйдет новый сезон «Смешариков»
Inc-news.ru вчера в 15:09
Религия
В Москве умер настоятель Елоховского собора Александр Агейкин
В Москве на 49-м году жизни умер настоятель кафедрального Богоявленского собора в Елохове протоиерей Александр Агейкин.
РБК вчера в 09:59