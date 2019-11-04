Космос

RuNews24.ruRuNews24.ruВо время испытания новейшего космического корабля не раскрылся парашют

В пресс-релизе NASA сообщается о том, что система спасения была спроектирована с тремя парашютами, однако успешное раскрытие только двух из них является приемлемым с точки зрения параметров испытания и обеспечения безопасности членов экипажа.
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Один из трех парашютов не раскрылся во время испытаний корабля Starliner

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