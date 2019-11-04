Космос
RuNews24.ruВо время испытания новейшего космического корабля не раскрылся парашют
В пресс-релизе NASA сообщается о том, что система спасения была спроектирована с тремя парашютами, однако успешное раскрытие только двух из них является приемлемым с точки зрения параметров испытания и обеспечения безопасности членов экипажа.
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Во время испытания космического корабля США Starliner не раскрылся парашют
Комсомольская правдавчера в 13:43
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