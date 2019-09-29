Неизвестные ограбили дом игрока «Реала» Каземиро во время матча мадридского клуба с «Атлетико», передает El Chiringuito. Четыре грабителя проникли в дом бразильца, когда тот был на поле, и взломали сейф. В момент происшествия в доме были жена и дочь полузащитника.

Во время матча «Реала» и «Атлетико» ограбили дом Каземиро

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