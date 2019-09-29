Футбол

ProstoProSportProstoProSportВо время матча «Реала» и «Атлетико» ограбили дом Каземиро

Атлетико — Реал
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Ванда Метрополитано»
22′
Начо Фернандес
Витоло
Анхель Корреа
46′
Ренан Лоди
Тома Лемар
61′
68′
Федерико Вальверде
Лука Модрич
69′
Серхио Рамос
Жоау Феликс
Маркос Льоренте
70′
77′
Эден Азар
Хамес Родригес
88′
Карим Бензема
Лука Йович
Томас Парти
90′+3′
Неизвестные ограбили дом игрока «Реала» Каземиро во время матча мадридского клуба с «Атлетико», передает El Chiringuito. Четыре грабителя проникли в дом бразильца, когда тот был на поле, и взломали сейф. В момент происшествия в доме были жена и дочь полузащитника.
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