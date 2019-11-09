В реке Мойка вечером 9 ноября нашли останки Анастасии Ещенко, в убийстве которой признался ее научный руководитель Олег Соколов. Как передает с места поисков корреспондент «Фонтанки», водолазы, которые последние несколько часов прочесывали дно реки, подняли на поверхность черные пакеты.

с чего всё началось

Во время второго визита к Мойке доцент не удержался на парапете и упал в реку. Вызванные прохожими спасатели выловили Соколова из воды, при нем был обнаружен пакет с частями тела. Позднее во время следственных действий водолазы нашли на дне Мойки черные пакеты с человеческими останками.

Во время поисков жертвы доцента СпБГУ найден еще один скелет

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