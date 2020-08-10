Во время протестов в Белоруссии были задержаны 3 тысячи человек
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Ранее правозащитники заявляли, что задержаны 213 человек. В результате столкновений пострадали более 50 гражданских и 39 сотрудников милиции, некоторые из них госпитализированы.В источнике
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«Брутально все было»: журналист Николай Александров рассказал о протестах в Бресте после выборов
Комсомольская правда06:19