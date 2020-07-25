Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссиян накрыло гигантской волной на репетиции парада ВМФ

В Балтийске Калининградской области зрителей, пришедших посмотреть на генеральную репетицию парада по случаю Дня Военно-морского флота, накрыло гигантской волной. Видео с инцидентом в субботу, 25 июля, публикует радиостанция «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.
Читать в источнике
Комментировать43

Подробнее о событии

В Балтийске во время репетиции Дня ВМФ журналистку сбила с ног огромная волна

Каскад06:00

«Когда ты мокрый до трусов, но надо снимать дальше»: в Балтийске во время репетиции парада журналистку чуть не смыло волной

КП - Калининград10:07

В Балтийске гигантская волна накрыла зрителей парада

Фонтанка.Ру09:28

Россиян накрыло гигантской волной на репетиции парада ВМФ

Lenta.ru08:54

Видео: Под Калининградом на репетиции парада ВМФ зрителей накрыло волной

Российская газета10:21

Во время репетиции парада в Балтийске зрителей и журналистов накрыла огромная волна

Калининград.Ru05:36

В Калининградской области во время репетиции парада ВМФ зрителей накрыло волной

Новый Калининград.Ru04:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 15:04, Ашберн
Единоборства

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Полит.ру 04:05
20
Политика

В МИД ответили на призыв Климкина сделать Крым проблемой для России

Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на призыв бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина создать проблемы России из-за Крыма.
Lenta.ru 14:29
935
Общество

Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной.
Интерфакс 14:13
123
Общество

Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала

Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс 06:51
8,5K
Футбол

«Зенит» оформил «золотой дубль», обыграв в финале Кубка «Химки»

Газета.Ru 13:14
2
Общество

В России детские выплаты в 10 тысяч предложили сделать ежемесячными

Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com 23 июля в 13:40
627
Автоспорт

«Формула-1» отменила этапы в четырех странах

"Формула-1" отказалась от проведения гонок в четырех странах из-за отсутствия улучшений в ситуации с пандемией коронавируса в Северной и Южной Америке.
Народные новости вчера в 10:38
1
Футбол

Смольников перейдет из «Зенита» в «Краснодар»

Газета.Ru вчера в 23:50
Происшествия

После драк армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек

Главное управление МВД по Москве сообщило о задержании более 25 человек, участвовавших в нескольких массовых драках на юго-востоке столицы.
Коммерсантъ вчера в 11:03
1
Происшествия

Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 13:54
1K
Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием

Газета.Ru вчера в 03:35
378
Кино

В Нижнем Новгороде завершился фестиваль «Горький fest»

КП - Нижний Новгород вчера в 09:29
4
Политика

Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески

Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 14:09
677
Происшествия

Муляж гранаты нашли на станции метро «Новокузнецкая»

В сумке, как рассказал РИА Новости источник в экстренных службах, находился муляж гранаты Ф-1.
Вести.Ru вчера в 08:27
41
Футбол

Талалаев покидает пост главного тренера ФК «Крылья Советов»

Андрей Талалаев покидает пост главного тренера самарского футбольного клуба «Крылья Советов».
BFM.ru 14:40
Игры

В Epic Games Store бесплатно раздают Next Up Hero и Tacoma

В Epic Games Store началась новая раздача игр. До 30 июля пользователи магазина могут бесплатно получить Next Up Hero и Tacoma.
Cyber.sports.ru 23 июля в 14:32
1
Политика

Китай объявил о закрытии консульства США в городе Чэнду

Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду (провинция Сычуань).
РБК вчера в 00:19
178
Происшествия

В Ростовской области родителям вернули похищенного из роддома ребенка

ТАСС 13:47
134
Авто

Volkswagen отзывает автомобили Passat 20-летней давности из России

Автопроизводитель Volkswagen отзывает 8 автомобилей Volkswagen Passat в кузове B5 из России.
Live24 08:34
8
Происшествия

В Курской области при крушении легкомоторного самолёта погиб пилот

В Курской области при крушении легкомоторного самолёта погиб пилот.
RT на русском 14:24
Экономика

Россиянам с 1 августа начнут выплачивать повышенные пенсии и пособия

Россияне продолжат получать повышенные пособия по безработице в августе в связи с пандемией коронавируса.
iReactor 05:42
64
Экономика

Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии

Журнал Forbes представил список российских миллиардеров, которые больше других разбогатели во время пандемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 02:01
202
Армия и оружие

Египет принял решение ввести войска в Ливию

Вчера официальный Каир принял мандат, согласно которому военные силы Египта могут войти в Ливию.
Госновости 22 июля в 06:13
22
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева рассказала об отдыхе в Башкирии

Бабушка устроила внучке небольшую фотосессию, а дедушка показал ей «сильное» дерево, в которое ударила молния, и рассказал его историю.
Слово и Дело 10:44
2
Футбол

Сергей Семак признан лучшим тренером РПЛ в июле

За Семака проголосовали болельщики и эксперты.
Телеканал Санкт-Петербург 04:53
Гаджеты

Google планирует ужесточить требования к смартфонам на Android

Обязательным условием для установки на устройство операционной системы Android 11 вскоре может стать наличие на нём не менее 2 Гб оперативной памяти, на устройствах, не отвечающих этому требованию, будет устанавливаться облегченная система Android Go.
Rambler News Service 23 июля в 05:13
32
Армия и оружие

Китай заместил российские двигатели

ToDay News Ufa 23 июля в 08:41
24
Единоборства

Поединок в женском боксе завершился нокаутом за семь секунд

Как писал NEWS.ru, первая олимпийская чемпионка в истории женского бокса, экс-футболистка сборной Ирландии Кэти Тэйлор (13-0, 6 КО) победила техническим нокаутом в девятом раунде бразильянку Рози Воланте (14-1, 8 КО) на вечере бокса в Филадельфии (США).
News.ru 08:32
Происшествия

В центре Саратова собаки принесли сторожу человеческую голову

"По предварительным данным, 25 июля в утреннее время сторож одной из организаций, расположенных на улице Радищева в Саратове, проводя обход, увидел, что собаки, охраняющие территорию, принесли предмет, прохожий на человеческую голову", — говорится в сообщении.
РИА Новости 08:33
19
Происшествия

Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье

Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском 08:47
259
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное