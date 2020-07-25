Общество
Lenta.ruРоссиян накрыло гигантской волной на репетиции парада ВМФ
В Балтийске Калининградской области зрителей, пришедших посмотреть на генеральную репетицию парада по случаю Дня Военно-морского флота, накрыло гигантской волной. Видео с инцидентом в субботу, 25 июля, публикует радиостанция «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.
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В Калининградской области во время репетиции парада ВМФ зрителей накрыло волной
Новый Калининград.Ru04:32
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