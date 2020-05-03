Во время самоизоляции потребление алкоголя в России выросло на 2-3%. Об этом заявил глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 24».

Во время самоизоляции потребление алкоголя в России выросло

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