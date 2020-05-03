Здоровье
Русская ПланетаВо время самоизоляции потребление алкоголя в России выросло
Во время самоизоляции потребление алкоголя в России выросло на 2-3%. Об этом заявил глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 24».
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Происшествия
В Тюмени нашли дезертира, скрывавшегося 15 лет
В Тюмени, благодаря работе военных следователей, найден живым дезертир с 15-летним стажем.
Вестник 01:25
Политика
Посол Украины в ФРГ предложил пари Шрёдеру на «возвращение» Крыма
Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил пари экс-канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру, что при жизни немецкого политика Крым вернется в состав Украины, сообщает агентство "Укринформ".
Газета.Ru 00:43
Общество
В МЧС рассказали, как ухаживать за больными коронавирусом на дому
Эксперты Всероссийского НИИ по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России назвали рекомендации и особенности ухода за больными коронавирусом на дому.
Mockva.ru 01:17
Общество
В Москве за сутки умерли 35 пациентов с коронавирусом
Еще 35 пациентов с пневмонией и положительным результатом на коронавирус скончались в Москве, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.
РИА Новости вчера в 16:02
Музыка
Искусственный интеллект «записал» собственный сборник песен
Искусственный интеллект «записал» собственный сборник песен. В микстейпе можно найти треки самых разных жанров.
Ferra вчера в 12:27
Армия и оружие
Венесуэла объявила о предотвращении атаки наемников с моря
Интерфакс вчера в 19:19
Политика
Песков заявил, что Путин продолжит работать в условиях ограничений
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский глава Владимир Путин продолжит работать в условиях ограничительных мер.
Газета.Ru вчера в 12:27
Наука
Загадочное массовое исчезновение пчел объяснили
Ученые Ньюкаслского университета выяснили возможную причину загадочного вымирания пчел и исчезновения колоний медоносных насекомых в Великобритании.
Lenta.ru вчера в 08:52
Общество
Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая
Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском 00:40
Финансы
«Курс сейчас по факту заморожен». Что произойдет с рублем после майских праздников: прогнозы экспертов
После мартовского обвала рубль немного наверстал потерянное благодаря продажам валюты со стороны ЦБ, но все равно стоит сейчас существенно меньше, чем два месяца назад.
Новая газета 02 мая в 06:21
Общество
Россияне рассказали о своих увлечениях во время самоизоляции
Аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили, чем россияне занимаются во время самоизоляции. Результаты опроса имеются в распоряжении RT.
RT на русском 00:08
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
Здоровье
Врачи назвали самые вредные привычки во время самоизоляции
Самыми вредными привычками у людей во время самоизоляции на фоне пандемии коронавируса являются переедание, употребление спиртного и малоподвижный образ жизни.
РИА Новости вчера в 23:09
Политика
Трамп заявил об отсутствии разведданных в США о коронавирусе до января
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская разведка не предупреждала его о потенциальной угрозе новой коронавирусной инфекции до конца января.
RT на русском вчера в 18:00
Общество
Глава Минздрава не исключил второй волны коронавируса в России
Глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-Заде для телеканала «Россия 24» заявил о возможности второй волны распространения COVID-19 в России, «если не создадим популяционного иммунитета».
Коммерсантъ вчера в 13:10
Общество
Проценко оценил риск итальянского сценария с коронавирусом в России
Главврач больницы в Коммунарке, которая принимает на лечение только заболевших коронавирусом, Денис Проценко считает, что развитие ситуации с коронавирусом в России вряд ли пойдет по итальянскому сценарию.
Газета.Ru вчера в 13:20
Общество
Тренер «Ахмата» высказался о недовольных россиянах
Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов раскритиковал россиян, просящих денег у государства в период режима самоизоляции.
Газета.Ru вчера в 15:52
Политика
Стало известно, у кого Путин отнимает свободу и зачем
Реальность не дышит эпическим героизмом, которого ждут российские Рыцари Свободы в соответствующих мятежных пабликах во "ВКонтакте".
РИА Новости 02 мая в 01:00
Происшествия
Девушка прилетела в Нижневартовск, скрыв подтвержденный коронавирус
Девушка прилетела самолетом в Нижневартовск (ХМАО), скрыв подтвержденный коронавирус, теперь все пассажиры рейса отправлены на изоляцию, а информацию направят в полицию, сообщил руководитель территориального отдела Роспотребнадзора Виктор Перекокин.
РИА Новости 01:30
Общество
Немецкие ученые нашли природное средство от похмелья
Экономика сегодня 02 мая в 05:11
Недвижимость
Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке
Москва, 1 мая 2020, 11:10 — REGNUM Процентные ставки по ипотечным кредитам Сбербанка будут снижены с 6 мая в среднем на 0,5 процентных пункта.
REGNUM 01 мая в 04:10
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома
ТАСС 02 мая в 13:24
Общество
Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу
Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:18
Политика
Украинский композитор раскритиковал Зеленского за метания в поисках денег
Ранее Зеленский заявил, что власти договорились с МВФ об увеличении размера новой программы с пяти до восьми миллиардов долларов.
РИА Новости вчера в 22:19
Общество
Россиянам спрогнозировали аномально теплую неделю
Россиян ждет аномально теплая неделя. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Lenta.ru вчера в 22:31
Происшествия
В Новокузнецке нашли пропавших школьниц
ТАСС вчера в 08:16
Армия и оружие
Завершается разработка бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ»
«В Воздушно-десантных войсках завершается проведение опытно-конструкторских работ по разработке защищенного автомобиля специального назначения, десантируемого парашютным способом "Тайфун-ВДВ"», - говорится в сообщении ДИМК.
ТК Звезда 01 мая в 23:33
Здоровье
Главврач BPБ Юрий Райхман: Вы нe пoнимаете всю стeпень того кoшмара
Главный врач Воскресенской районной больницы Юрий Райхман проинформировал всех россиян о том, что всем медицинским работникам, которые борются с коронавирусом, в настоящее время приходится очень тяжело и, чтобы помочь им, гражданам следует оставаться дома.
Ugpressa.ru вчера в 04:56
Политика
AP узнало о сокрытии Китаем данных по вирусу ради накопления лекарств
Должностные лица США полагают, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса и данные, насколько он заразен, чтобы запастись лекарствами и средствами защиты.
РБК вчера в 21:02
Общество
Семь населенных пунктов Нижегородской области закрыты на карантин
В семи населенных пунктах Нижегородской области, на территории которых наблюдается высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией, введен карантин.
Ридус 02 мая в 15:33