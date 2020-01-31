В Санкт-Петербурге во время демонтажа спортивно-концертного комплекса «Петербургский» на проспекте Гагарина обрушилась кровля. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на МЧС. По данным ведомства, под завалами могут быть люди.

В Петербурге во время демонтажа спорткомплекса обрушилась крыша

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