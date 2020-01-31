Происшествия

ВедомостиВедомостиВ Петербурге во время демонтажа спорткомплекса обрушилась крыша

В Санкт-Петербурге во время демонтажа спортивно-концертного комплекса «Петербургский» на проспекте Гагарина обрушилась кровля. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на МЧС. По данным ведомства, под завалами могут быть люди.
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Опубликовано видео с места обрушения СКК «Петербургский»

РИА Новости09:55

Тело рабочего найдено под завалами СКК «Петербургский»

Интерфакс09:38

Обрушение кровли спорткомплекса в Петербурге. Главное

ТАСС10:18

Названа причина обрушения крыши СКК «Петербургский»

КП - Санкт-Петербург11:19

«Фонтанка» показывает глазами рабочего, как крышу СКК отпиливали за час до обрушения. Видимо, погибшего рабочего

Фонтанка.Ру12:16

«В трико ходили»: промышленный альпинист рассказал о «бардаке» во время демонтажа СКК

78.ru10:06

«СКА-Арена»: демонтаж аварийных конструкций СКК позволил не допустить массовых жертв

Петербургский дневник12:57
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 14:15, Ашберн
Политика

В России ответили на требования Польши выплатить репарации

Ранее замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet заявил о "безоговорочном" праве страны на российские выплаты за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
РИА Новости 13:05
Происшествия

Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке

По информации Telegram-канал Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Коммерсантъ 11:49
Общество

Россия ограничивает авиасообщение с Китаем с 1 февраля

Россия с 1 февраля ограничит авиасообщение с Китаем.
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Футбол

Сеск — Головину, который рекламировал бритву: у тебя же нет волос

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас оставил смешной комментарий в «Инстаграме» под постом одноклубника Александра Головина, который рекламировал продукцию одного из производителей бритвенных принадлежностей.
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После отступления боевиков вглубь идлибской зоны деэскалации сирийская армия нашла значительное число вооружения, в том числе западного производства, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
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В РФ стартовали продажи Samsung Galaxy Note 10 Lite

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Происшествия

В резиденцию Трампа во Флориде пытался прорваться внедорожник

Неизвестный внедорожник попытался прорваться к резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.
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Космос

Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца

Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
РИА Новости вчера в 08:37
Общество

Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз

На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
REGNUM 00:22
Армия и оружие

Польша подписала контракт на покупку у США истребителей F-35

Польша подписала контракт на покупку у США 32 истребителей F-35.
RT на русском 09:34
Шоу-бизнес

Повереннова опубликовала фото 77-летней Алентовой без очков

ТВ Центр 04:07
Авто

Nissan представит обновленный кроссовер Qashqai осенью

Японский производитель автомобилей Nissan на международном автосалоне во Франфуркте покажет кроссовер Nissan Qashqai нового поколения.
ToDay News Ufa 29 января в 02:22
Политика

Зеленский пригласил США разрабатывать шельф Черного моря

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании принять участие в добыче нефти и газа на Украине, в том числе в разработке участков Черноморского шельфа.
РБК 07:23
Политика

ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину вырос до максимума за три месяца

Показатель одобрения работы президента России вырос до 67,9%. При этом на прямой вопрос, доверяют ли они Владимиру Путину, утвердительно ответили 73,9%. Стоит отметить, что на втором месте после главы государства идет лидер ЛДПР Владимир Жириновский (ему доверяют 37,2%).
Znak.com 13:56
Политика

Правительство Чувашии ушло в отставку

Правительство Чувашии ушло в отставку после назначения временно исполняющим главы республики Олега Николаева.
ТАСС 01:05
Общество

В Забайкалье закрыли школы из-за коронавируса

В пятницу, 31 января, стало известно о том, что сегодня в Забайкалье закрыли школы из-за коронавируса.
Piter.tv 09:38
Энергетика

Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает

Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
Вести.Ru 06:04
Общество

С 1 февраля проиндексируют социальные выплаты и пособия

С 1 февраля будет проиндексирован целый ряд социальных выплат, пособий и компенсаций, предоставляемых Пенсионным фондом России.
Алтайская правда 00:03
Политика

Сенат США может проголосовать по делу об импичменте Трампа

Сенат США готовится проголосовать сегодня по делу об импичменте Трампу. По крайней мере, на такой расклад рассчитывают республиканцы.
Вести.Ru вчера в 23:10
Политика

Российский посол рассказал о рисках для Британии после Brexit

Британии после Brexit будет непросто, ей потребуются новые связи, чтобы встроиться в новый миропорядок, а экономику может ждать стагнация, заявил РИА Новости посол России в Великобритании Андрей Келин.
РИА Новости 13:47
Общество

Москвичам пообещали морозы на следующей неделе

Похолодание придет в Москву со среды, 5 февраля, сообщает ТАСС.
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Авто

Представлен топ-10 самых экономичных бензиновых автомобилей

Абсолютным лидером представленной «десятки» стал компактный кроссовер Suzuki Ignis 1.2 SHVS – электрический «довесок» в его гибридной системе позволяет расходовать всего 3,95 литра на 100 километров в смешанном цикле.
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Общество

Илья Резник прокомментировал скандал с батонами в Керчи

РИА Новости Крым 07:38
Экономика

FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций

"Лишь немногие экономисты оспаривают тот факт, что общая экономическая картина в России сегодня лучше" именно вследствие западных санкций, указывает газета.
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Мать Аршавина объяснила выселение бывшей невестки

Мать экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировала выселения своей бывшей невестки Алисы Казьминой.
АБН вчера в 12:52
Общество

Полиция Англии попросила помочь найти владельца Кольца Всевластия

Полиция Северного Йоркшира обратилась к общественности с просьбой помочь найти владельца найденного Кольца Всевластия.
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Шоу-бизнес

Располневшая Дана Борисова поделилась снимком в купальнике

Телеведущая опубликовала фото с отдыха, на котором она позирует в купальнике кирпичного цвета.
Uznayvse.ru вчера в 05:35
Политика

Путин назвал условие для подписания закона о поправках в Конституцию

Президент Владимир Путин заявил, что будет принимать решение о том, подписывать ли закон об изменениях в Конституцию, после результатов общероссийского голосования.
РБК вчера в 11:26
Здоровье

ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости вчера в 15:08
Политика

Госдеп пообещал расширить антироссийские санкции

"Санкции против России останутся в силе, пока действия, которые привели к этим трагическим смертям, не прекратятся", - написал он в своем Twitter.
РИА Новости 10:10
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