Происшествия
ВедомостиВ Петербурге во время демонтажа спорткомплекса обрушилась крыша
В Санкт-Петербурге во время демонтажа спортивно-концертного комплекса «Петербургский» на проспекте Гагарина обрушилась кровля. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на МЧС. По данным ведомства, под завалами могут быть люди.
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«СКА-Арена»: демонтаж аварийных конструкций СКК позволил не допустить массовых жертв
Петербургский дневник12:57
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Политика
В России ответили на требования Польши выплатить репарации
Ранее замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet заявил о "безоговорочном" праве страны на российские выплаты за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
Происшествия
Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке
По информации Telegram-канал Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Общество
Россия ограничивает авиасообщение с Китаем с 1 февраля
Россия с 1 февраля ограничит авиасообщение с Китаем.
Футбол
Сеск — Головину, который рекламировал бритву: у тебя же нет волос
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас оставил смешной комментарий в «Инстаграме» под постом одноклубника Александра Головина, который рекламировал продукцию одного из производителей бритвенных принадлежностей.
Армия и оружие
Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе
После отступления боевиков вглубь идлибской зоны деэскалации сирийская армия нашла значительное число вооружения, в том числе западного производства, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
Гаджеты
В РФ стартовали продажи Samsung Galaxy Note 10 Lite
Происшествия
В резиденцию Трампа во Флориде пытался прорваться внедорожник
Неизвестный внедорожник попытался прорваться к резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.
Космос
Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца
Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
Общество
Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз
На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
Армия и оружие
Польша подписала контракт на покупку у США истребителей F-35
Польша подписала контракт на покупку у США 32 истребителей F-35.
Авто
Nissan представит обновленный кроссовер Qashqai осенью
Японский производитель автомобилей Nissan на международном автосалоне во Франфуркте покажет кроссовер Nissan Qashqai нового поколения.
Политика
Зеленский пригласил США разрабатывать шельф Черного моря
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании принять участие в добыче нефти и газа на Украине, в том числе в разработке участков Черноморского шельфа.
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину вырос до максимума за три месяца
Показатель одобрения работы президента России вырос до 67,9%. При этом на прямой вопрос, доверяют ли они Владимиру Путину, утвердительно ответили 73,9%. Стоит отметить, что на втором месте после главы государства идет лидер ЛДПР Владимир Жириновский (ему доверяют 37,2%).
Политика
Правительство Чувашии ушло в отставку
Правительство Чувашии ушло в отставку после назначения временно исполняющим главы республики Олега Николаева.
Общество
В Забайкалье закрыли школы из-за коронавируса
В пятницу, 31 января, стало известно о том, что сегодня в Забайкалье закрыли школы из-за коронавируса.
Энергетика
Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает
Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
Общество
С 1 февраля проиндексируют социальные выплаты и пособия
С 1 февраля будет проиндексирован целый ряд социальных выплат, пособий и компенсаций, предоставляемых Пенсионным фондом России.
Политика
Сенат США может проголосовать по делу об импичменте Трампа
Сенат США готовится проголосовать сегодня по делу об импичменте Трампу. По крайней мере, на такой расклад рассчитывают республиканцы.
Политика
Российский посол рассказал о рисках для Британии после Brexit
Британии после Brexit будет непросто, ей потребуются новые связи, чтобы встроиться в новый миропорядок, а экономику может ждать стагнация, заявил РИА Новости посол России в Великобритании Андрей Келин.
Общество
Москвичам пообещали морозы на следующей неделе
Похолодание придет в Москву со среды, 5 февраля, сообщает ТАСС.
Авто
Представлен топ-10 самых экономичных бензиновых автомобилей
Абсолютным лидером представленной «десятки» стал компактный кроссовер Suzuki Ignis 1.2 SHVS – электрический «довесок» в его гибридной системе позволяет расходовать всего 3,95 литра на 100 километров в смешанном цикле.
Общество
Илья Резник прокомментировал скандал с батонами в Керчи
Экономика
FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций
"Лишь немногие экономисты оспаривают тот факт, что общая экономическая картина в России сегодня лучше" именно вследствие западных санкций, указывает газета.
Шоу-бизнес
Мать Аршавина объяснила выселение бывшей невестки
Мать экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировала выселения своей бывшей невестки Алисы Казьминой.
Общество
Полиция Англии попросила помочь найти владельца Кольца Всевластия
Полиция Северного Йоркшира обратилась к общественности с просьбой помочь найти владельца найденного Кольца Всевластия.
Шоу-бизнес
Располневшая Дана Борисова поделилась снимком в купальнике
Телеведущая опубликовала фото с отдыха, на котором она позирует в купальнике кирпичного цвета.
Политика
Путин назвал условие для подписания закона о поправках в Конституцию
Президент Владимир Путин заявил, что будет принимать решение о том, подписывать ли закон об изменениях в Конституцию, после результатов общероссийского голосования.
Здоровье
ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус.
Политика
Госдеп пообещал расширить антироссийские санкции
"Санкции против России останутся в силе, пока действия, которые привели к этим трагическим смертям, не прекратятся", - написал он в своем Twitter.