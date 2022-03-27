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Во время спецоперации на Украине вдвое больше россиян увеличили траты, чем в пандемию

После начала спецоперации на Украине почти в два раза больше россиян с финансовой стратегией увеличили траты, чем во время пандемии коронавируса.
Lenta.ru
По данным аналитиков, те, кто стал больше тратить, считают, что в условиях высокой инфляции делать накопления неразумно.
РБК
Больше других в нынешней ситуации стремятся экономить россияне с доходом от 50 тыс. до 80 тыс. руб., а тратить — опрошенные с доходом свыше 80 тыс. руб. (17%).
РБК
Россияне, решившие экономить, отметили стремительный рост цен и заметное падение своих финансовых возможностей.
Экономика сегодня

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У россиян увеличились траты с началом спецоперации на Украине
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