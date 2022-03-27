Lenta.ruВо время спецоперации на Украине вдвое больше россиян увеличили траты, чем в пандемиюПосле начала спецоперации на Украине почти в два раза больше россиян с финансовой стратегией увеличили траты, чем во время пандемии коронавируса.Lenta.ruПо данным аналитиков, те, кто стал больше тратить, считают, что в условиях высокой инфляции делать накопления неразумно.РБКБольше других в нынешней ситуации стремятся экономить россияне с доходом от 50 тыс. до 80 тыс. руб., а тратить — опрошенные с доходом свыше 80 тыс. руб. (17%).РБКРоссияне, решившие экономить, отметили стремительный рост цен и заметное падение своих финансовых возможностей.Экономика сегодняЧитать далееСвернутьПрофильПрофильInfinicaЭкономика сегодняПодробнее о событииУ россиян увеличились траты с началом спецоперации на УкраинеПрофиль04:27С началом спецоперации вдвое больше россиян увеличили траты, чем в COVIDРБК01:00Самое цитируемоеГраждане РФ увеличили свои траты после начала спецоперации на УкраинеBanki Loans05:55После начала спецоперации на Украине 14% россиян увеличили свои расходыInfinica05:43Аналитики SuperJob зафиксировали рост расходов россиян с конца февраляЭкономика сегодня07:00Во время спецоперации на Украине вдвое больше россиян увеличили траты, чем в пандемиюLenta.ru04:23Думающие о финансах россияне сократили траты с началом спецоперацииDP.RU01:44Показать ещёОценить211Поделиться