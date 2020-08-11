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Газета.Ru
Газета.Ru

Во время столкновений в Минске погиб один протестующий

В МВД подчеркнули, что снаряд протестующий пытался кинуть в силовиков. Вскоре после этого в Минске в силовиков начали кидать коктейли Молотова.В источнике
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Известия

Появилось видео атаки на ОМОН «коктейлями Молотова» в Минске

Известия18:38
РБК

СМИ сообщили о применении на митингах в Минске коктейлей Молотова

РБК19:44
Коммерсантъ

Протестующие в Минске использовали коктейли Молотова при столкновениях с ОМОНом

Коммерсантъ18:59
Газета.Ru

Во время столкновений в Минске погиб один протестующий

Газета.Ru01:14
URA.Ru

Протестующие в Минске запускают «коктейли Молотова» в ОМОН

URA.Ru17:46
Царьград

В белорусский ОМОН в Минске полетели коктейли Молотова

Царьград17:31
Комсомольская правда

В Минске пошли в ход коктейли Молотова. Снова строят баррикады

Комсомольская правда17:17

Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

На третьей — пострегистрационной — фазе исследований вакцины от коронавируса предполагается несколько тысяч добровольцев, это будут более обширные клинические исследования, которые допускаются и в условиях пандемии, заявила РБК заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко.
Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID
РБК18:55
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Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом.
Ведомостивчера в 08:41
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Ученые зафиксировали появление «языка войны» у жителей Донбасса

Военные действия на Донбассе существенно повлияли на менталитет местных жителей и привели к формированию так называемого "языка войны", когда известные слова приобретают новое значение, появляются новые обозначения и термины, рассказала РИА Новости старший научный сотрудник Южного научного центра РАН Татьяна Власкина.
РИА Новости00:56

Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% жителей России

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM «Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование в полном объёме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020−2021 годов, предусмотрев вакцинацию от гриппа с охватом до 60% населения Российской Федерации», — говорится в списке поручений.
REGNUMвчера в 07:25
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В Госдуме назвали выборы в Белоруссии сфальсифицированными

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что выборы в Белоруссии проходили с нарушениями и их результаты вызывают сомнения.
Общественная служба новостейвчера в 09:03
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В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАССвчера в 06:19
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Глава ВОЗ сообщил о проблесках надежды в борьбе с COVID-19

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM "Есть зеленые ростки надежды, и, независимо от того, где находится страна, регион, город или поселок, никогда не поздно обратить вспять вспышку COVID-19", — приводят его слова в пресс-службе ВОЗ.
REGNUM23:41
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Россиянам назвали опасные места для оплаты банковской картой

Начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов назвал агентству «Прайм» места, где опасно расплачиваться банковскими картами.
Lenta.ru20:28
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Дегтярев предложил жителям Хабаровского края вступить в Народный совет

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предлагает всем желающим местным жителям вступить в Народный совет, который может стать площадкой для общения власти и населения, сообщает краевое правительство.
РИА Новости21:55
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