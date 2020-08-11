Во время столкновений в Минске погиб один протестующий
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В МВД подчеркнули, что снаряд протестующий пытался кинуть в силовиков. Вскоре после этого в Минске в силовиков начали кидать коктейли Молотова.В источнике
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