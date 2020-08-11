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Газета.Ru
Газета.Ru

Во время столкновений в Минске погиб один протестующий

В МВД подчеркнули, что снаряд протестующий пытался кинуть в силовиков. Вскоре после этого в Минске в силовиков начали кидать коктейли Молотова.В источнике
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Комсомольская правда

В Белоруссии дошло до баррикад и «коктейлей Молотова». Что же будет завтра

Комсомольская правда02:42
Газета.Ru

Во время столкновений в Минске погиб один протестующий

Газета.Ru01:14
URA.Ru

Протестующие в Минске запускают «коктейли Молотова» в ОМОН

URA.Ru17:46
Коммерсантъ

Протестующие в Минске использовали коктейли Молотова при столкновениях с ОМОНом

Коммерсантъ18:59
Известия

Появилось видео атаки на ОМОН «коктейлями Молотова» в Минске

Известия18:38
РБК

СМИ сообщили о применении на митингах в Минске коктейлей Молотова

РБК19:44
Царьград

В белорусский ОМОН в Минске полетели коктейли Молотова

Царьград17:31

Партнёр «Северного потока — 2» оценил риск незавершения проекта

«Поскольку США активизируют свои усилия по введению адресных санкций против проекта «Северный поток — 2», увеличивается вероятность того, что строительство газопровода будет задержано или вовсе не завершено», — цитирует РИА Новости сообщение компании.
Партнёр «Северного потока — 2» оценил риск незавершения проекта
RT на русском02:49
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Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС России

Как следует из документа, размещенного на официальном портале правовой информации, президент России Владимир Путин подписал указ, которым отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами Вооруженных сил, а также офицерами в звании полковника.
Военное деловчера в 00:03
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Глава ВОЗ сообщил о проблесках надежды в борьбе с COVID-19

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM "Есть зеленые ростки надежды, и, независимо от того, где находится страна, регион, город или поселок, никогда не поздно обратить вспять вспышку COVID-19", — приводят его слова в пресс-службе ВОЗ.
REGNUM23:41
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В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАССвчера в 06:19
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Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

На третьей — пострегистрационной — фазе исследований вакцины от коронавируса предполагается несколько тысяч добровольцев, это будут более обширные клинические исследования, которые допускаются и в условиях пандемии, заявила РБК заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко.
РБК18:55
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ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников из квартир до 31 декабря

Банк России продлил до 31 декабря рекомендацию российским кредиторам приостановить принудительное выселение должников из квартир, на которые было обращено взыскание, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение регулятора.
Газета.Ruвчера в 10:25
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В России может появиться система отслеживания сделок с криптовалютой

Реализация проекта "Прозрачный блокчейн" потребует бюджетных средств в размере 760 млн рублей Напомним, 10 июня 2020 года президент России Владимир Путин поручил утвердить до 31 августа федеральный проект "Искусственный интеллект".
REGNUM02:34
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«Он сильнее Рассказова, Маслова и Зобнина и может помочь закрыть фланг на несколько лет». Неценко — о потенциальном новичке «Спартака» из Франции

Комментатор «Матч ТВ» Александр Неценко оценил потенциального новичка «Спартака» — французского защитника «Страсбура» Кенни Лала.
Матч ТВ03:06

Россиянам назвали опасные места для оплаты банковской картой

Начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов назвал агентству «Прайм» места, где опасно расплачиваться банковскими картами.
Lenta.ru20:28
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