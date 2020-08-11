Во время стрельбы у Белого дома ранили сотрудника Секретной службы США
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«Мужчина-подозреваемый и офицер Секретной службы были доставлены в местную больницу», — говорится в сообщении. Отмечается, что другие лица во время стрельбы не пострадали, как и комплекс Белого дома. Ранее президент США Дональд Трамп спешно покинул пресс-конференцию в Белом доме.В источнике
Произошла стрельба за пределами Белого дома, ситуация под контролем. Спасибо Секретной службе за то, что делает очень эффективную работу. Кое-кого доставили в больницу, я не знаю о состоянии этого человека.
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