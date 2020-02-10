Технологии

Lenta.ruLenta.ruВо время тестирования Рунета на устойчивость обнаружились проблемы

Интернет-операторы отчитались перед Минкомсвязи о результатах тестирования Рунета на устойчивость. О проблемах, обнаружившихся во время тестирования, стало известно принадлежащему Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось

Операторы отчитались о результатах тестирования «суверенного Рунета»

Операторы отчитались Минкомсвязи о результатах установки и тестирования оборудования для реализации так называемого закона о суверенном Рунете — систем для фильтрации трафика (DPI, Deep Packet Inspection).
РБК06:31

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Операторы отчитались о результатах тестирования «суверенного Рунета»

РБК06:31

При тестировании изоляции Рунета не удалось заблокировать Telegram

News.ru08:02

СМИ: стали известны результаты тестирования операторами устойчивого рунета

Газета.Ru12:38

Меньше скорость, хуже связь. Операторы отчитались о тестировании «суверенного Интернета»

Фонтанка.Ру09:48

РБК: операторы отчитались о результатах тестирования «суверенного рунета»

Ведомости10:18

Операторы связи приняли участие в учениях по тестированию «суверенного рунета»

Эхо Москвы10:26

РБК: операторы отчитались Минкомсвязи о результатах тестирования «суверенного рунета»

Коммерсантъ08:14
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Путин встретится с главой Минстроя Якушевым

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Турция нанесла удар по позициям сирийской армии

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Позже Успенская сообщила, что ее дочь покинула Россию.
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Lenta.ru 13:16
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Способное достроить «Северный поток – 2» судно вышло из порта Находки

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Газета.Ru 07:50
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Названы имена пострадавших при столкновении катеров в Таиланде

В Таиланде полиция обнародовала списки туристов, пострадавших утром 10 февраля при столкновении двух скоростных катеров в районе Пхукета.
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Общество

Основатель «Комуса» Бобриков попал в список богатейших россиян Forbes

Создатель группы «Комус», специализирующейся на поставке канцтоваров, Сергей Бобриков впервые попал в рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов по версии Forbes.
Коммерсантъ 07:45
Кино

«Паразиты» получили «Оскар» как лучший иностранный фильм

Кинокартина «Паразиты» («Gisaengchung») южнокорейского режиссера Пон Чун Хо завоевала «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
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Политика

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Исполняющая обязанности министра юстиции Наталья Тимофеева и и.о. министра строительства и ЖКХ Алексей Грищенко стали седьмым и восьмым по счету главами министерств, освобожденных от должности врио главы Чувашии Олегом Николаевым, сообщается на официальном портале органов власти республики.
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Комсомольская правда 08:53
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Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
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Подросток скончался на уроке физкультуры в Ленинградской области

По предварительным данным, 16-летний учащийся Волховского колледжа транспортного строительства скончался на занятиях по физкультуре в понедельник.
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Преемница Меркель отказалась идти в канцлеры

Газета.Ru 11:21
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В Норвегии заявили об уничтожении российских лыжных гонок

Норвежские журналисты считают, что российские лыжные гонки уничтожают сами себя.
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Телеведущую канала «ГТРК-Камчатка», которая рассмеялась, читая подводку к сюжету о повышении социальных выплат льготникам, ждет увольнение, заявил радиостанции «Говорит Москва» источник во Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК).
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Как рассказала Агапитовой мама 10-летней девочки, неделю назад они вернулись из Китая.
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Американское правительство планирует выделить на «противодействие» России $700 млн.
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Общество

Шарапова в прозрачном платье покорила всех на вечеринке «Оскара»

Теннисистка Мария Шарапова посетила препати церемонии вручения наград кинопремии "Оскар".
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Максимальный инкубационный период нового китайского коронавируса достигает 24 дней.
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«Зенит» одержал волевую победу над ЦСКА, проигрывая по ходу игры 0:2

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Политика

Минобрнауки отменило ограничения на контакты ученых с иностранцами

Приказ 2019 года, которым вводились ограничения на контакты российских ученых с иностранными, больше не действует.
Коммерсантъ 03:33
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