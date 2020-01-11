Происшествия
РБКВо время учений Минобороны России в Казахстане упал обломок ракеты
По данным оборонного ведомства, пуск ракет с использованием объектов на территории Казахстана проводился согласно годовому плану и графику проведения учений. Место падения обломков оцеплено, работают сотрудники МВД. В российском Минбороны ситуацию не прокомментировали.
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В Минобороны Казахстана сообщили о падении обломков российской ракеты во время учений
Актуальные Новости05:06
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