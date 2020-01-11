Происшествия
РБКВо время учений Минобороны России в Казахстане упал обломок ракеты
По данным оборонного ведомства, пуск ракет с использованием объектов на территории Казахстана проводился согласно годовому плану и графику проведения учений. Место падения обломков оцеплено, работают сотрудники МВД. В российском Минбороны ситуацию не прокомментировали.
Читать в источнике
Оценить20
с чего всё началось
Во время плановых учений испытательного центра Минобороны России, проходивших 9 января, произошло падение обломков одной из ракет за пределы установленных мест, сообщает сегодня, 11 января, военное ведомство Казахстана.Lenta.ru04:22
Подробнее о событии
Показать все источники
В Казахстане обломки ракеты упали за пределами полигона во время учений российских военных
Общественное телевидение России06:02
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 06:49, Ашберн
Политика
КСИР взял на себя всю ответственность за крушение украинского Боинга
Происшествия
Под Орлом три человека погибли в ДТП с украинским микроавтобусом
Три человека погибли и семеро, в том числе подросток, пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Орловской области.
Политика
Власти Ирана признали, что украинский лайнер был случайно сбит ракетой
Гаджеты
Представлен первый ноутбук с семью экранами
Компания Expanscape объявила о создании первого в мире ноутбука с семью дисплеями. Они имеют различные диагонали и разрешение.
Происшествия
В Австралии акулы съели футболиста из Германии
Немецкий футболист американского футбольного клуба "Гастинг Бронкос" Эрик Биригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни.
Авто
На Дмитровском полигоне испытали Kia Seltos для России
Корейский автопроизводитель KIA испытал новый кроссовер KIA Seltos на Дмитровском полигоне НАМИ.
Энергетика
Лукашенко счел российскую нефть слишком дорогой
В четверг, 9 января, на церемонии вручения премии «За духовное возрождение» президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что Москва собирается поставлять нефть в республику по ценам выше мировых, пишет NEWS.ru.
Происшествия
В Екатеринбурге подожгли бульдозер, ликвидирующий тлеющую свалку
На тлеющей свалке в районе Уралмаш в Екатеринбурге неизвестные подожгли бульдозер, который участвовал в ликвидации мусора.
Общество
Текущую вверх по горному склону воду сняли на видео
В сети появилось видео, на котором запечатлен поток морской воды, текущий вверх по горному склону.
Армия и оружие
В США назвали российский Су-57 небоеспособным
Издание The National Interest заявило, что российский истребитель пятого поколения Су-57 не является полностью боеспособным и сможет действовать в полномасштабной войне с высокотехнологичным противником, в том числе с США, которые обладают F-22 Raptor и F-35 Lightning II.
Политика
Путин и Меркель начали встречу в Москве
Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в субботу, 11 января, начали совместные переговоры в Кремле.
Авто
Changan презентует в Женеве новый кроссовер Uni-T
Китайский бренд Changan готовит к презентации в рамках Женевского автосалона новый кроссовер Uni-T.
Политика
Зеленский обратится к украинцам после разговора с президентом Ирана
Президент Украины Владимир Зеленский обратится к народу страны в связи с признанием вины Ирана в крушении украинского самолета в аэропорту Тегерана, сообщает на странице офиса главы государства в Facebook.
Футбол
ЦСКА предлагал за Боженика пять млн евро
Спортивный директор словацкого клуба «Жилина» Карол Беланик рассказал, что может продать нападающего команды Роберта Боженика за пять миллионов евро.
Происшествия
Российский самолет совершил жесткую посадку в Турции
Политика
NYT опубликовала видео возможного попадания иранской ракеты в самолет
Политика
Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 миллиона из-за Крыма
Суд оставил в силе решение Женевского арбитража, который в апреле прошлого года обязал Москву выплатить 12 украинским фирмам более 82 миллионов долларов в качестве компенсации за потерю имущества после возвращения полуострова в состав России в 2014 году.
Политика
Иран отправит сведения с бортового самописца сбитого Boeing во Францию
Глава отдела по расследованию авиакатастроф подчеркнул, что решение об отправке во Францию было сделано до официального заявления Тегерана 11 января о том, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.
Происшествия
В Пермском крае столкнулись автобус с детьми и пять машин
Сегодня днем на 469 километре трассы М-7 Волга произошло массовое ДТП с участием фуры, газели, автобуса и нескольких легковых автомобилей.
Политика
Косачев указал на разницу в подходах западных разведок к катастрофе в Иране и МН-17
Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отмечает, что у руководства Ирана не было сознательного умысла сбивать украинский авиалайнер Иран признал фактор непреднамеренной человеческой ошибки в ситуации с падением украинского лайнера, назвав его "великой трагедией".
Общество
СМИ разгадали бренд рождественского свитера Путина
Авто
Готовится новая генерация Renault Sandero
Текущая генерация Sandero вышла 8 лет назад. Поэтому появление модернизированного варианта вполне логично.
Общество
В российских школьных аттестатах появится оценка «зачет»
Минпросвещения готовит новый порядок выдачи школьных аттестатов, рассказала «Российской газете» глава министерства Ольга Васильева.
Политика
МИД Украины рассказал о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что во время последней связи пилотов Boeing 737-800 с диспетчерами аэропорта Тегерана полет проходил штатно.
Общество
Активиста из Татарстана задержали по делу о призывах к терроризму за видео о суде над Путиным, Песковым и Сечиным
Активист Карим Ямадаев из Набережных Челнов задержан по делу о призывах к терроризму в интернете (часть 2 статьи 205.2 УК) из-за видео о суде над президентом Владимиром Путиным, его пресс-секретарем Дмитрием Песковым и главой «Роснефти» Игорем Сечиным.
Политика
Турция надеется, что Россия обеспечит перемирие в Идлибе
Анкара надеется, что Москва убедит Дамаск в необходимости перемирия в сирийском Идлибе, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Общество
Температура 13 января в Москве может установить абсолютный рекорд
Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра России Людмилу Паршину, абсолютный рекорд температуры для 13 января был установлен в 2005 году.
Энергетика
«Газпром» снижает экспорт в Европу
С января 2020 года «Газпром» приступил к резкому снижению поставок газа в Европу, в первую очередь за счет трехкратного сокращения транзита через Украину.