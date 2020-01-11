с чего всё началось

По данным оборонного ведомства, пуск ракет с использованием объектов на территории Казахстана проводился согласно годовому плану и графику проведения учений. Место падения обломков оцеплено, работают сотрудники МВД. В российском Минбороны ситуацию не прокомментировали.

Во время учений Минобороны России в Казахстане упал обломок ракеты

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