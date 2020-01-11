Происшествия

РБКРБКВо время учений Минобороны России в Казахстане упал обломок ракеты

По данным оборонного ведомства, пуск ракет с использованием объектов на территории Казахстана проводился согласно годовому плану и графику проведения учений. Место падения обломков оцеплено, работают сотрудники МВД. В российском Минбороны ситуацию не прокомментировали.
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с чего всё началось
Во время плановых учений испытательного центра Минобороны России, проходивших 9 января, произошло падение обломков одной из ракет за пределы установленных мест, сообщает
 сегодня, 11 января, военное ведомство Казахстана.
Lenta.ru04:22

Подробнее о событии

Во время учений Минобороны России в Казахстане упал обломок ракеты

РБК04:51

Обломок ракеты упал за пределы полигона во время российских учений в Казахстане

Газета.Ru04:00

Казахстан заявил о неустановленном падении обломков ракеты России

Lenta.ru04:22

На территории Казахстана упали обломки ракеты после учений РФ

News.ru03:57

В Казахстане обломки ракеты упали за пределами полигона во время учений российских военных

Общественное телевидение России06:02

В Казахстане во время российских учений обломки ракеты упали за пределами полигона

Говорит Москва05:55

В Казахстане за пределами территории учений Минобороны РФ с неба упал обломок ракеты

Суть событий05:55
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Политика

КСИР взял на себя всю ответственность за крушение украинского Боинга

ИА Новороссия 05:43
Происшествия

Под Орлом три человека погибли в ДТП с украинским микроавтобусом

Три человека погибли и семеро, в том числе подросток, пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Орловской области.
Российская газета 06:18
Политика

Власти Ирана признали, что украинский лайнер был случайно сбит ракетой

Капитал страны 05:19
Гаджеты

Представлен первый ноутбук с семью экранами

Компания Expanscape объявила о создании первого в мире ноутбука с семью дисплеями. Они имеют различные диагонали и разрешение.
Ferra вчера в 09:51
Происшествия

В Австралии акулы съели футболиста из Германии

Немецкий футболист американского футбольного клуба "Гастинг Бронкос" Эрик Биригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни.
Газета.Ru 05:17
Авто

На Дмитровском полигоне испытали Kia Seltos для России

Корейский автопроизводитель KIA испытал новый кроссовер KIA Seltos на Дмитровском полигоне НАМИ.
Автоновости дня вчера в 00:51
Энергетика

Лукашенко счел российскую нефть слишком дорогой

В четверг, 9 января, на церемонии вручения премии «За духовное возрождение» президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что Москва собирается поставлять нефть в республику по ценам выше мировых, пишет NEWS.ru.
Невские Новости 09 января в 11:56
Происшествия

В Екатеринбурге подожгли бульдозер, ликвидирующий тлеющую свалку

На тлеющей свалке в районе Уралмаш в Екатеринбурге неизвестные подожгли бульдозер, который участвовал в ликвидации мусора.
URA.Ru 05:07
Общество

Текущую вверх по горному склону воду сняли на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлен поток морской воды, текущий вверх по горному склону.
Lenta.ru 03:17
Политика

Поклонская рассказала о слезах крымчан из-за российских паспортов

Lenta.ru 06:38
Армия и оружие

В США назвали российский Су-57 небоеспособным

Издание The National Interest заявило, что российский истребитель пятого поколения Су-57 не является полностью боеспособным и сможет действовать в полномасштабной войне с высокотехнологичным противником, в том числе с США, которые обладают F-22 Raptor и F-35 Lightning II.
Газета.Ru 04:07
Политика

Путин и Меркель начали встречу в Москве

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в субботу, 11 января, начали совместные переговоры в Кремле.
Известия 06:40
Авто

Changan презентует в Женеве новый кроссовер Uni-T

Китайский бренд Changan готовит к презентации в рамках Женевского автосалона новый кроссовер Uni-T.
Letnews.ru вчера в 11:47
Политика

Зеленский обратится к украинцам после разговора с президентом Ирана

Президент Украины Владимир Зеленский обратится к народу страны в связи с признанием вины Ирана в крушении украинского самолета в аэропорту Тегерана, сообщает на странице офиса главы государства в Facebook.
Газета.Ru 05:25
Футбол

ЦСКА предлагал за Боженика пять млн евро

Спортивный директор словацкого клуба «Жилина» Карол Беланик рассказал, что может продать нападающего команды Роберта Боженика за пять миллионов евро.
Евро-футбол.ру 05:21
Происшествия

Российский самолет совершил жесткую посадку в Турции

Lenta.ru вчера в 06:39
Политика

NYT опубликовала видео возможного попадания иранской ракеты в самолет

Аргументы и Факты 09 января в 20:25
Политика

Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 миллиона из-за Крыма

Суд оставил в силе решение Женевского арбитража, который в апреле прошлого года обязал Москву выплатить 12 украинским фирмам более 82 миллионов долларов в качестве компенсации за потерю имущества после возвращения полуострова в состав России в 2014 году.
РИА Новости вчера в 12:56
Политика

Иран отправит сведения с бортового самописца сбитого Boeing во Францию

Глава отдела по расследованию авиакатастроф подчеркнул, что решение об отправке во Францию было сделано до официального заявления Тегерана 11 января о том, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.
Фонтанка.Ру 05:17
Происшествия

В Пермском крае столкнулись автобус с детьми и пять машин

Сегодня днем на 469 километре трассы М-7 Волга произошло массовое ДТП с участием фуры, газели, автобуса и нескольких легковых автомобилей.
Российская газета вчера в 06:25
Политика

Косачев указал на разницу в подходах западных разведок к катастрофе в Иране и МН-17

Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отмечает, что у руководства Ирана не было сознательного умысла сбивать украинский авиалайнер Иран признал фактор непреднамеренной человеческой ошибки в ситуации с падением украинского лайнера, назвав его "великой трагедией".
Украина.ру 03:07
Общество

СМИ разгадали бренд рождественского свитера Путина

Газета.Ru 04:51
Происшествия

В Петербурге автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе

РБК 05:37
Авто

Готовится новая генерация Renault Sandero

Текущая генерация Sandero вышла 8 лет назад. Поэтому появление модернизированного варианта вполне логично.
ГЛАС.RU вчера в 03:14
Общество

В российских школьных аттестатах появится оценка «зачет»

Минпросвещения готовит новый порядок выдачи школьных аттестатов, рассказала «Российской газете» глава министерства Ольга Васильева.
Коммерсантъ 04:49
Политика

МИД Украины рассказал о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что во время последней связи пилотов Boeing 737-800 с диспетчерами аэропорта Тегерана полет проходил штатно.
РИА Новости вчера в 12:53
Общество

Активиста из Татарстана задержали по делу о призывах к терроризму за видео о суде над Путиным, Песковым и Сечиным

Активист Карим Ямадаев из Набережных Челнов задержан по делу о призывах к терроризму в интернете (часть 2 статьи 205.2 УК) из-за видео о суде над президентом Владимиром Путиным, его пресс-секретарем Дмитрием Песковым и главой «Роснефти» Игорем Сечиным.
Медиазона 04:06
Политика

Турция надеется, что Россия обеспечит перемирие в Идлибе

Анкара надеется, что Москва убедит Дамаск в необходимости перемирия в сирийском Идлибе, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
РИА Новости 06:43
Общество

Температура 13 января в Москве может установить абсолютный рекорд

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра России Людмилу Паршину, абсолютный рекорд температуры для 13 января был установлен в 2005 году.
RT на русском 06:37
Энергетика

«Газпром» снижает экспорт в Европу

С января 2020 года «Газпром» приступил к резкому снижению поставок газа в Европу, в первую очередь за счет трехкратного сокращения транзита через Украину.
Коммерсантъ 08 января в 14:36
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