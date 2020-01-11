Происшествия
News.ruНа территории Казахстана упали обломки ракеты после учений РФ
В Байганинском районе Актюбинской области Республики Казахстан упали обломки ракеты после плановых учений на полигоне, который арендует Минобороны РФ.
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с чего всё началось
Во время плановых учений испытательного центра Минобороны России, проходивших 9 января, произошло падение обломков одной из ракет за пределы установленных мест, сообщает сегодня, 11 января, военное ведомство Казахстана.Lenta.ru04:22
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В Казахстане обломки ракеты упали за пределами полигона во время учений российских военных
Общественное телевидение России06:02
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