Происшествия

Вести.RuВести.RuДва человека пали жертвами урагана на Урале

Второй жертвой стихии стал житель Арамиля 1963 года рождения. Он вышел из офиса СКБ-банка в тот момент, когда ветер сорвал со здания крышу. Она рухнула на парковку, где и стоял мужчина — он намеревался переставить машину.
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Три человека погибли после урагана в Свердловской области

66.ru11:04

Ураган не повлиял на боеготовность объектов в Челябинской и Свердловской областях

ТАСС12:42

В Екатеринбурге погиб третий человек из-за урагана

Екатеринбург Онлайн11:40

Число жертв урагана в Свердловской области выросло до трех человек

Znak.com11:13

Два человека пострадали во время урагана в Свердловской области

РЕН ТВ09:44

Ураган на Урале унес жизни трех человек

КП - Екатеринбург11:37

Число жертв урагана в Свердловской области возросло до трех

РИА Новости11:35
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Шоу-бизнес

Дибров сдержал данное Малышевой обещание

ТК Звезда 09:43
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Шоу-бизнес

Тарзан ответил на критику из-за жалоб на нехватку денег

Lenta.ru вчера в 13:39
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Гаджеты

Обнародованы цены всех моделей нового iPhone 12

Народные новости 06:02
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Общество

ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
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Политика

Поклонская назвала местью уголовные дела на Украине

РИА Новости 15:24
Общество

Доказан хороший способ предотвратить заражение коронавирусом

Ученые Университетского колледжа Лондона в Великобритании доказали, что частое мытье рук действительно связано с меньшим риском заразиться коронавирусом и является хорошим способом профилактики.
Lenta.ru вчера в 23:30
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Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье

В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова.
Bimru.ru 06:48
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Происшествия

В Петербурге умерла 30-летняя девушка, к которой не приехала скорая

Что происходит 23 мая в 08:06
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Общество

Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу

Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
Ведомости вчера в 13:12
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Общество

В Москве умерли еще 76 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки умерли еще 76 пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 16:47
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Шоу-бизнес

Софья Эрнст родила Константину Эрнсту третьего ребенка

Сегодня в телеграм-канале "Героиня Татлера" появилось сообщение источников, близких к звездной семье, о том, что Софья родила сына.
Paparazzi.ru 15:41
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Шоу-бизнес

Светлана Лобода выложила фото без ретуши после обвинений в пластике

Светлана Лобода поделилась с поклонниками фотографией без ретуши.
Территория новостей вчера в 12:58
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Финансы

Первый месячный аукцион ЦБ по новым РЕПО не состоялся

Первый аукцион по долгосрочным РЕПО на 28 дней не состоялся, сообщил Банк России днем 25 мая.
Газета.Ru 12:59
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Общество

В Китае назвали 10 самых загадочных мест в России

Российская газета 02:57
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Общество

Около 1 млн человек в Москве не работают из-за введенных ограничений

Порядка 1 млн человек в Москве не работают или их деятельность ограничена из-за введенных ограничений в связи с коронавирусом.
ТАСС 14:13
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Происшествия

Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили

По версии следствия, Лоурен зарабатывала в Москве проституцией и 19 мая приехала на вызов, где ее взяли в заложники, а спустя несколько дней стали требовать выкуп.
Lenta.ru 05:23
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Технологии

Раскрыт способ навсегда очистить историю просмотров в Интернете

Evo-rus.com 10:34
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Политика

Путин подписал закон о повышении предельного возраста ректоров

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении с 65 до 70 лет предельного возраста руководителей и замруководителей образовательных организаций высшего образования и научных организаций.
РИА Новости 07:04
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Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

Известия 00:39
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Музыка

Клип группы Little Big установил новый рекорд на YouTube

Как сообщает ToDay News Ufa источник, два месяца назад группа Little Big в спешном порядке выпустила забавный клип UNO.
ToDay News Ufa 23 мая в 07:02
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Происшествия

В Москве завели дело против мужчины с COVID-19, заселившегося в хостел

Уголовное дело завели на мужчину с коронавирусом, заселившегося в московский хостел и заразившего двух постояльцев, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
РИА Новости 12:56
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Культура

Netflix продлил испанский веб-сериал «Элита»

Решение о съемках четвертого сезона испанского сериала «Элита» приняла компания Netflix, 22 мая сообщает издание Variety.
ИА Красная Весна вчера в 05:13
Футбол

Трансферу защитника Кака в ЦСКА помешал коронавирус

Трансфер защитника бразильского "Крузейро" Кака в московский ЦСКА сорвался из-за пандемии коронавируса, сообщает Esporte Interativo.
Газета.Ru 15:05
Происшествия

СК опубликовал видео с места убийства школьницы в Пензе

РИА Новости вчера в 07:56
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова прокомментировала свое «примирение» с Джиганом

На фоне многочисленных слухов о разладе в семье Джиган выложил в своем аккаунте в инстаграме новую фотографию, которая дала надежду многим поклонникам на его примирение с женой.
ОК! 15:26
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Общество

Министр просвещения рассказал о сроках проведения пробных ЕГЭ

Минпросвещения проведет пробные Единые государственные экзамены (ЕГЭ) 29 и 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова.
Ведомости 11:50
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Политика

Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования

В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
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Фигурное катание

Алина Загитова признана олимпийской иконой стиля

Республика Татарстан вчера в 11:53
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Происшествия

В Мурманской области нашли тело пропавшей четырёхлетней девочки

RT на русском 09:13
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Авто

Шесть автомобилей, которые подешевели в кризис в РФ

Из-за обнуления пошлин для импорта электрических авто в страны ЕЭС, каждая версия автомобилей подешевела на 300 тысяч рублей.
МедиаПоток 03:15
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