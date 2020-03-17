Коронавирус

Газета.RuГазета.RuКоронавирус зафиксирован во всех странах Европы

Черногория оставалась последней европейской страной, где не было коронавируса. По словам премьера Черногории Душко Марковича, первые два случая были зафиксированы у женщин, которые вернулись в страну из-за границы.
Читать в источнике
Комментировать18

Подробнее о событии

В Европе не осталось стран без коронавируса

Коммерсантъ16:25

В Европе не осталось стран без коронавируса

RT на русском16:04

В Европе не осталось стран без заразившихся коронавирусом

Интерфакс16:01

Во всех европейских странах выявили коронавирус

РИА Новости15:33

Коронавирус зафиксирован во всех странах Европы

Газета.Ru15:25

Два первых случая коронавируса зафиксированы в Черногории

ТАСС15:21

В Европе не осталось стран без коронавируса

Lenta.ru15:52
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 19:30, Ашберн
Общество

«Аэрофлот» обратился в МИД из-за застрявших в Черногории россиян

«Аэрлофлот» был вынужден обратиться в Министерство иностранных дел и Росавиацию из-за отсутствия разрешения от властей Черногории на вывоз россиян из страны.
РБК 17:21
Кино

Коронавирус не остановил съемки второго сезона «Ведьмака»

Премьера второго сезона «Ведьмака» ожидается в конце 2020 — начале 2021 года.
Культуромания вчера в 04:48
Происшествия

В Мурманске нашли сбежавшего моряка с подозрением на коронавирус

Местонахождение моряка, который сбежал из-под карантина в Мурманске установили.
РБК 18:55
Общество

На Украине зафиксировали второй случай смерти от коронавируса

Первую смерть от коронавируса на Украине зафиксировали 13 марта.
РБК 17:21
Общество

Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Ведомости 13:32
Кино

Премьеру «Черной Вдовы» отменили из-за коронавируса

Российская газета 15:15
Общество

В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Газета.Ru 10:01
Политика

Страны ЕС согласовали запрет на въезд в Евросоюз из-за коронавируса

Страны ЕС поддержали предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о 30-дневном запрете на въезд в Евросоюз из-за коронавируса, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.
Интерфакс 15:12
Финансы

Нацбанк Украины заявил о нехватке наличной валюты в банках

Национальный банк Украины заявил о недостатке наличных денег в кассах украинских банков в связи с повышением спроса населения на валюту.
RT на русском 03:44
Происшествия

В Петропавловске-Камчатском на снежной горке погиб ребенок

Мальчик в возрасте приблизительно шести или семи лет погиб в Петропавловске-Камчатском, скатившись со снежной горки на ледянке.
Российская газета 02:33
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:08
Общество

Умерла вдова первого космонавта Юрия Гагарина

На 85-м году жизни скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
РБК 11:54
Игры

Симулятор дальнобойщика «SnowRunner» отправит геймеров в грязь и снег

Автомобильный симулятор «SnowRunner», который отправит вас в морозную пустыню для борьбы со снегом, грязью и водой на грузовиках, выглядит неплохо.
Ридус 18:53
Футбол

Сергей Прядкин: туры футбольного чемпионата будут сдвинуты

Туры чемпионата России будут сдвинуты.
Вести.Ru 11:38
Общество

У газеты «Ведомости» появятся новые владельцы

Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов и Мартин Помпадур предварительно договорились о продаже 100% акций АО «БНМ», которое издает газету «Ведомости» и Harvard Business Review.
Телеканал RTVI 14:44
Кино

Съемки продолжения «Аватара» переносятся из-за коронавируса

Съемки продолжения знаменитого фильма американского режиссера Джеймса Кэмерона «Аватар», которые должны были начаться на территории Новой Зеландии, вынуждены были перенести на неопределенный срок из-за распространения по всему миру коронавируса.
Ugpressa.ru 14:17
Шоу-бизнес

Звезда «Тора» Идрис Эльба заразился коронавирусом

Британский актер Идрис Эльба заразился коронавирусом. Об этом сообщает OANews со ссылкой на его Twitter.
Слово и Дело 03:37
Единоборства

Бой Исмаилова и Емельяненко перенесен из-за коронавируса

Поединок между бойцами смешанного стиля Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым перенесен из-за коронавируса, сообщает Sport24.
Газета.Ru 05:27
Происшествия

Адвокат фигуранта дела «Сети» пожаловался на давление из-за расследования убийства

Адвокат фигуранта дела «Сети» Максима Иванкина Константин Карташов рассказал, что на его подзащитного оказывают давление — к нему приходили неизвестные оперативники и «угрозами и намеками» вынуждали признаться в причастности к убийству.
Дождь 17:08
Происшествия

В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери

ТАСС вчера в 18:17
Кино

Фильм «Заражение» набирает популярность из-за пандемии коронавируса

Фильм-катастрофа американского известного продюсера и режиссера Стивена Содерберга «Заражение», который появился на экранах еще в 2011 году, стал одним из самых популярных для просмотра онлайн во время эпидемии опасного вируса.
Evo-rus.com 07:07
Наука

Свитки Мертвого моря в Музее Библии в Вашингтоне оказались подделкой

Известия 02:14
Игры

«Средневековая GTA» Rustler получит бесплатный пролог

Пролог будет бесплатным, включает десяток миссий и три мини-игры. Rustler выйдет в октябре 2020 года на PC.
Городской портал Новый Нижний 03:00
Наука

Ученые выявили еще один путь заражения коронавирусом

Молекулярные биологи из Китая обнаружили еще один способ заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
МонаВиста вчера в 15:57
Политика

Коронавирус обнаружили во всех штатах США

В Западной Вирджинии подтвердили первый случай заражения коронавирусом.
РБК 19:11
Общество

Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Турции

В Турции зафиксирована первая смерть от коронавируса COVID-19, сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.
Коммерсантъ 17:46
Общество

Гость в эфире Соловьёва обозвал украинца и пригрозил дать по голове

Сергиенко упрекнул оппонента в том, что тот просто сжирает время на передаче и занимается клоунадой, обозвав украинского эксперта подонком и ублюдком, а также пригрозил дать по голове.
News.ru 12:40
Общество

Число жертв коронавируса в Италии за сутки увеличилось на 345 человек

Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли вечером во вторник, 17 марта, заявил, что количество жертв коронавируса в стране за сутки выросло на 345 и составило 2503 человека.
Аргументы недели 13:36
Здоровье

Премьер: коронавирус начинает распространяться внутри Грузии

Коронавирус в Грузии: полный список ограничений и запретов / обновление на 17 марта >> Чтобы не допустить распространения заболевания в регионе, Грузия, которая является центром Закавказья и через которую идет поток граждан из Азербайджана в Турцию и из Армении в Россию, по обоюдному согласию закрыла границы с Арменией и Азербайджаном.
Sputnik Грузия 16:07
Политика

Boeing добивается от США помощи на десятки миллиардов долларов

В свете распространения нового коронавируса американская корпорация Boeing запросила у властей США финансовую помощь на "десятки миллиардов долларов".
РЕН ТВ 18:21
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное