Экономика
Деловое.ТВВо всех фракциях Госдумы поддержали введение прогрессивной шкалы НДФЛ
Депутаты Госдуммы поддержали идею введения в России прогрессивной шкалы НДФЛ. Ставка подоходного налога может вырасти до 15% для россиян с высокими доходами. Идею ввести "налог для богатых" обсуждали и раньше, однако сейчас к этой теме вернулись из-за "запроса на социальную справедливость".
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Мы всегда говорили о том, что в перспективе, возможно введение прогрессивной шкалы подоходного налога.
— Сергей Неверов, российский политикИнтерфакс вчера в 03:07
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В Конфедерации труда сочли доход в 2-3 млн руб. в год низкой планкой при повышении НДФЛ
Интерфаксвчера в 07:59
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