Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВВо всех фракциях Госдумы поддержали введение прогрессивной шкалы НДФЛ

Депутаты Госдуммы поддержали идею введения в России прогрессивной шкалы НДФЛ. Ставка подоходного налога может вырасти до 15% для россиян с высокими доходами. Идею ввести "налог для богатых" обсуждали и раньше, однако сейчас к этой теме вернулись из-за "запроса на социальную справедливость".
Читать в источнике
Комментировать53
Сергей Неверов
Мы всегда говорили о том, что в перспективе, возможно введение прогрессивной шкалы подоходного налога.
— Сергей Неверов, российский политикИнтерфакс вчера в 03:07

Подробнее о событии

Захватили Минфин и спят спокойно: Почему Силуанову не нужны налоги олигархов

Царьград02:16

В Госдуме поддержали повышение НДФЛ. Что ждет криптоинвесторов

РБКвчера в 08:44

Все фракции Госдумы одобрили введение прогрессивной шкалы НДФЛ

Газета.Ruвчера в 05:46

В Конфедерации труда сочли доход в 2-3 млн руб. в год низкой планкой при повышении НДФЛ

Интерфаксвчера в 07:59

Во всех фракциях Госдумы поддержали введение прогрессивной шкалы НДФЛ

Коммерсантъвчера в 05:57

Все фракции Госдумы поддержали идею налога для богатых

URA.Ruвчера в 04:53

Почему «налог для богатых» в России не сработает

Национальная служба новостей17 июня в 23:56
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 05:56, Ашберн
Политика

Лукашенко заявил о предотвращении «майдана» в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти смогли сорвать масштабный план дестабилизации страны с участием «зарубежных кукловодов».
Коммерсантъ 05:39
250
Авто

Эксперт спрогнозировал рост цен на автомобили после пандемии в России

Новые автомобили вчера в 11:27
26
Политика

Россия ответила Белоруссии на слова о «кукловодах» из «Газпрома»

В Кремле ответили на обвинения Белоруссии в адрес российского газового монополиста «Газпром» во вмешательстве в местные президентские выборы.
Lenta.ru 05:44
2
Политика

Верховный суд не принял иск против Путина о голосовании по поправкам

Напомним, Путин назначил проведение голосования по поправкам в Конституции на 1 июля.
Муксун.fm вчера в 08:52
10K
Экономика

Правительство расширило список крупных проектов с госучастием

Правительство России расширило список крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ.
RT на русском 02:49
9
Политика

Посольство России призвало не пугать американцев «российской угрозой»

Посольство России призвало американских законодателей проявлять сдержанность в оценках и не пугать граждан США «российской угрозой».
RT на русском 00:21
30
Политика

Песков: Путин не считает, что может манипулировать Трампом

Президент России Владимир Путин не считает, что его американский коллега Дональд Трамп поддается манипулированию.
ТАСС 05:55
2
Политика

Владимир Путин опубликовал статью о Второй мировой войне

ЛОТ вчера в 15:08
3,2K
Общество

В центре Москвы закрылось более 100 магазинов и кафе

В Москве с начала марта на Арбате, Тверской, Никольской и других главных торговых улицах прекратило работу 112 магазинов и заведений общественного питания, сообщает РБК со ссылкой на данные геосервиса 2ГИС.
Коммерсантъ 02:42
200
Общество

Коронавирус в Саратовской области: число заболевших достигло 4982

Сегодня, 17 июня, оперштаб сообщил о новых заболевших коронавирусом в Саратовской области.
Саратов.Экспресс 17 июня в 02:02
1,1K
Футбол

Стало известно будущее Смолова в «Сельте» и «Локомотиве»

Финансовая выгода красно-зеленых от аренды составила чуть более 2 миллионов евро: 700 000 выплаты от «Сельты» и минимум 1,5 миллиона — экономия на зарплате Смолова.
Спорт-Экспресс вчера в 15:25
Политика

В Кремле допустили корректировки списка приглашенных на парад Победы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, возможно, будут корректировки списка глав государств, которые приедут на парад Победы в Москву, об этом проинформируют.
РИА Новости 05:39
Общество

Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования

Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
176
Наука

В Китае обнаружили вулкан, который может снова начать извергаться

Evo-rus.com вчера в 11:31
Армия и оружие

Российские истребители сопроводили самолеты ВВС США над Охотским морем

РИА Новости 03:12
393
Космос

Частные инвесторы из РФ вложатся в разработку сверхлегкой ракеты

Компания частных инвесторов из России намерена создать сверхлегкую ракету-носитель.
Сделано в России 05:15
31
Общество

В России ожидается аномальное похолодание

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о погоде на предстоящие дни.
Омск здесь вчера в 05:51
829
Общество

«Яндекс» представил проект новой штаб-квартиры

«Яндекс» показал проект новой штаб-квартиры на юго-западе Москвы.
РБК 05:15
7
Политика

В Кремле выразили соболезнование после смерти экс-губернатора Чувашии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле выражают соболезнования по поводу смерти экс-губернатора Чувашии.
Газета.Ru 05:31
19
Происшествия

Найдены тела пропавших в Карачаево-Черкесии детей

BFM.ru 05:04
13
Экономика

Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром

Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.
Ведомости вчера в 14:22
43
Политика

Могут ли в июле продлить часть мер поддержки населения

В Кремле рассказали, могут ли после 1 июля быть продлены некоторые меры поддержки российских граждан и бизнеса.
Аргументы недели 05:51
Общество

В России предложили обязать работодателей стимулировать сотрудников

Первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев прокомментировал идею обязать работодателей морально и материально стимулировать сотрудников.
RT на русском 04:10
6
Шоу-бизнес

Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения

Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru вчера в 12:44
64
Шоу-бизнес

Илон Маск устраивал оргии с Эмбер Херд и Карой Делевинь

Актриса Эмбер Херд занималась групповым сексом с предпринимателем Илоном Маском и моделью Карой Делевинь.
Народные новости вчера в 04:35
23
Политика

Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль

Владимир Путин рассказал, что его внуки иногда звонят ему на работу в Кремль.
РБК вчера в 07:54
1,9K
Шоу-бизнес

Киркоров ответил на критику из-за ролика о десантниках

Взгляд.ру 17 июня в 13:44
69
Политика

На Порошенко завели дело о разжигании межрелигиозной розни

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что на него завели еще одно уголовное дело — о разжигании межрелигиозной розни при создании Православной церкви Украины (ПЦУ).
Lenta.ru вчера в 08:45
37
Общество

Пензенская область выходит на второй этап снятия ограничений с 19 июня

Пензенская область готова выйти на второй этап снятия ограничений режима повышенной готовности, который действует в регионе.
ГТРК Пенза 05:22
1
Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
3,9K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное