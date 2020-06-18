Мы всегда говорили о том, что в перспективе, возможно введение прогрессивной шкалы подоходного налога.

Депутаты Госдуммы поддержали идею введения в России прогрессивной шкалы НДФЛ. Ставка подоходного налога может вырасти до 15% для россиян с высокими доходами. Идею ввести "налог для богатых" обсуждали и раньше, однако сейчас к этой теме вернулись из-за "запроса на социальную справедливость".

Во всех фракциях Госдумы поддержали введение прогрессивной шкалы НДФЛ

Политика Лукашенко заявил о предотвращении «майдана» в Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти смогли сорвать масштабный план дестабилизации страны с участием «зарубежных кукловодов». 250

Экономика Правительство расширило список крупных проектов с госучастием Правительство России расширило список крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ. 9

Общество В центре Москвы закрылось более 100 магазинов и кафе В Москве с начала марта на Арбате, Тверской, Никольской и других главных торговых улицах прекратило работу 112 магазинов и заведений общественного питания, сообщает РБК со ссылкой на данные геосервиса 2ГИС. 200

Футбол Стало известно будущее Смолова в «Сельте» и «Локомотиве» Финансовая выгода красно-зеленых от аренды составила чуть более 2 миллионов евро: 700 000 выплаты от «Сельты» и минимум 1,5 миллиона — экономия на зарплате Смолова.

Политика В Кремле допустили корректировки списка приглашенных на парад Победы Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, возможно, будут корректировки списка глав государств, которые приедут на парад Победы в Москву, об этом проинформируют.

Общество Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка. 176

Общество В России ожидается аномальное похолодание Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о погоде на предстоящие дни. 829

Экономика Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно. 43

Политика Могут ли в июле продлить часть мер поддержки населения В Кремле рассказали, могут ли после 1 июля быть продлены некоторые меры поддержки российских граждан и бизнеса.

Общество В России предложили обязать работодателей стимулировать сотрудников Первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев прокомментировал идею обязать работодателей морально и материально стимулировать сотрудников. 6

Политика На Порошенко завели дело о разжигании межрелигиозной розни Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что на него завели еще одно уголовное дело — о разжигании межрелигиозной розни при создании Православной церкви Украины (ПЦУ). 37