Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВо всех фракциях Госдумы поддержали введение прогрессивной шкалы НДФЛ

Руководитель фракции «Единой России» Сергей Неверов сказал, что «Единая Россия» также уже высказывалась в пользу повышенной ставки НДФЛ. «Мы всегда говорили о том, что в перспективе возможно введение прогрессивной шкалы подоходного налога»,— сказал господин Неверов.
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Юрий Афонин
Мы всегда выступали за установку дифференцированной шкалы налогообложения. Богатые должны платить больше, а бедные, особенно с минимальной зарплатой, должны быть вообще освобождены от подоходного налога.
— Юрий Афонин, российский политикИнтерфакс 04:30
с чего всё началось

В «Единой России» сочли возможным введение налога для богатых

В парламентском большинстве считают оправданным введение повышенной ставки НДФЛ, заявил "Интерфаксу" руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов. "Мы всегда говорили о том, что в перспективе, возможно введение прогрессивной шкалы подоходного налога", - сказал Неверов в четверг.
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Все фракции Госдумы поддержали идею налога для богатых

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Все фракции Госдумы поддержали введение прогрессивной шкалы НДФЛ

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