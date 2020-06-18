Экономика
Газета.RuВсе фракции Госдумы одобрили введение прогрессивной шкалы НДФЛ
Идею ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц поддержали все фракции Госдумы.
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Мы всегда говорили о том, что в перспективе, возможно введение прогрессивной шкалы подоходного налога.
— Сергей Неверов, российский политикИнтерфакс вчера в 03:07
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В Конфедерации труда сочли доход в 2-3 млн руб. в год низкой планкой при повышении НДФЛ
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