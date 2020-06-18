Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВо всех фракциях Госдумы поддержали введение прогрессивной шкалы НДФЛ

Руководитель фракции «Единой России» Сергей Неверов сказал, что «Единая Россия» также уже высказывалась в пользу повышенной ставки НДФЛ. «Мы всегда говорили о том, что в перспективе возможно введение прогрессивной шкалы подоходного налога»,— сказал господин Неверов.
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Юрий Афонин
Мы всегда выступали за установку дифференцированной шкалы налогообложения. Богатые должны платить больше, а бедные, особенно с минимальной зарплатой, должны быть вообще освобождены от подоходного налога.
— Юрий Афонин, российский политикИнтерфакс 04:30
с чего всё началось

Введение прогрессивной шкалы НДФЛ поддержали все думские фракции

Идею ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц поддержали все фракции Госдумы. О том, что во власти вернулись к обсуждению возможности повысить налоги для богатых, днем ранее сообщил Forbes со ссылкой на источники.
Интерфакс04:30

Подробнее о событии

Во всех фракциях Госдумы поддержали идею о возможном повышении ставки подоходного налога

Эхо Москвы07:31

Бизнес-омбудсмен допустил переход к прогрессивной шкале НДФЛ только при снижении соцналога

Интерфакс06:42

Во всех фракциях Госдумы поддержали введение прогрессивной шкалы НДФЛ

Коммерсантъ05:57

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Газета.Ru05:46

Бизнес-омбудсмен оценил возможность перехода к прогрессивной шкале НДФЛ

News.ru08:38

Все фракции Госдумы поддержали введение прогрессивной шкалы НДФЛ

Комсомольская правда04:58

Все фракции Госдумы поддержали идею налога для богатых

URA.Ru04:53
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