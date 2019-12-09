Экономика
Вести.RuВ России дорожает вторичное жилье
В крупных городах Центральной России вторичное жилье подорожало в среднем на 5% за год. В ЦФО лидером по росту цен стал Воронеж, где цены на вторичку за год выросли на 17%.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
На вторичном рынке выросли цены предложения Низкие объемы ввода жилья, резкий рост стоимости новостроек и завышенные ожидания собственников квартир привели к увеличению цен на вторичном рынке даже при отсутствии спроса. За год квартиры подорожали в 102 из 120 крупных городов России.Коммерсантъвчера в 17:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 19:33, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 19:33, Ашберн
Политика
Путин и Зеленский встретятся после саммита в Париже
После завершения саммита нормандской четвёрки в Париже состоится встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщает Интерфакс .
Происшествия
В Новой Зеландии произошло извержение вулкана
Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк сделала важное рабочее объявление
Судьба распорядилась так, что открытие шоурума дочери актрисы Анастасии Заворотнюк совпало с горячей порой обсуждения тяжелого недуга звезды сериала «Моя прекрасная няня».
Здоровье
Доктор Мясников назвал опасный для детей популярный продукт
Известный российский медик и главврач городской клинической больницы 71 в Москве Александр Мясников предупредил об опасности популярного продукта для детей.
Политика
Зеленский заявил, что Украина никогда не уступит свои территории
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече по итогам саммита "нормандской четвёрки" заявил, что Незалежная не уступит свои территории.
Политика
Лидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике из трех пунктов
Лидеры стран нормандской четверки приняли по итогам саммита в Париже коммюнике.
Политика
Зеленский назвал вероятность продления транзита газа высокой
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает высокой вероятность продления контракта на транзит газа из России в ЕС через Украину после 1 января.
Происшествия
Соучастницу убийства Ксении Каторгиной оставили в СИЗО
Ленинский суд Екатеринбурга оставил в СИЗО до 12 апреля Екатерину Меньшикову, которая подозревается в убийстве Ксении Каторгиной.
Политика
Путин назвал полезной работу саммита в «нормандском формате»
Президент РФ Владимир Путин заявил, что работа «нормандского саммита» была очень полезной.
Экономика
Эксперт перечислил альтернативы дорожающему отдыху в Турции
В случае появления предложений, способных повлиять на спрос на рынке, цены на отдых в Турции начнут снижаться, добавил он.
Происшествия
Власти Забайкалья заказали очередной 31 новый автобус для Читы
Политика
В Париже сегодня пройдёт первая за три года встреча в так называемом «нормандском формате»
На саммите нормандской четвёрки впервые лично встретятся президенты России и Украины.
Финансы
Курс доллара снизился до 63,7 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6 копеек и составил 63,7 рубля.
Армия и оружие
Хорватия напугана: Сербия продолжит наращивать военную мощь
Президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении продолжить модернизацию армии.
Происшествия
По факту смерти заключенного в ИК-6 в Брянской области возбудили дело
Следственное управление СК по Брянской области возбудило уголовное дело по факту смерти заключенного исправительной колонии №6. Об этом в понедельник сообщается на сайте ведомства.
Шоу-бизнес
Федор Добронравов признался, что устал от вранья
Спорт
Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России
Коллективный характер наказания в отношении России говорит о политической подоплеке решения Всемирного антидопингового агентства (WADA), заявил 9 декабря президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» в Париже.
Спорт
Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира
Происшествия
Сотрудники МВД стали лидерами среди коррупционеров
Сотрудники МВД стали лидерами в списке коррупционеров.
Шоу-бизнес
Дочь Эльдара Рязанова раскритиковала Аллу Пугачеву
Эльдар Рязанов и композитор Микаэл Таривердиев сильно постарались в работе с Пугачевой над любимыми песнями в картине.
Здоровье
40 новых машин скорой помощи отправили в ЦРБ Забайкалья
40 автомобилей скорой медицинской помощи торжественно вручили 9 декабря главным врачам забайкальских центральных районных больниц, регионального центра медицины катастроф и станции скорой помощи.
Политика
Путин стал наставником Зеленского на «нормандском саммите»
Здоровье
Шесть случаев кори зарегистрировано среди взрослых в Якутске
В Минздраве республики отметили, что плановая госпитализация пациентов в медучреждения будет проводиться при наличии сведений о вакцинации против кори.
Общество
Медведев потребовал объяснить неготовность регионов к реформе с ТБО
Глава правительства потребовал от губернаторов объяснить причины «плохой или даже критической» ситуации, в которой находится система обращения с твердыми бытовыми отходами в этих частях России.
Общество
Мосгорсуд снял арест с активов Абызова на миллиард рублей
Общество
В Великом Новгороде реконструируют битву новгородцев с суздальцами
Театрализованное действие под открытым небом состоится в рамках программы праздничных мероприятий праздника в честь иконы Знамения Божией Матери, которые пройдут в Великом Новгороде с 1 по 11 декабря 2019 г.
Фигурное катание
После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой
Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
Происшествия
Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
Авто
Внедорожник Hongqi HS7 на базе Toyota Crown установил новый рекорд
Премиальный внедорожник Hongqi HS7, построенный на платформе Toyota Crown прошлой генерации, установил очередной рекорд по продажам.