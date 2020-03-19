Коронавирус

РБКРБКВо всех регионах России ввели режим повышенной готовности из-за вируса

Власти всех 85 регионов России приняли решение о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы. Школы и вузы переведены на дистанционный режим обучения, отменены все спортивные и другие массовые мероприятия.
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Во всех регионах России введён режим повышенной готовности

RT на русском10:04

Во всех регионах России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Коммерсантъ09:50

Россия перешла в режим повышенной готовности

Lenta.ru09:37

Все 85 регионов России перешли в режим повышенной готовности

Русская Планета10:20

Во всех регионах России ввели режим повышенной готовности из-за вируса

РБК10:32

Режим повышенной готовности ввели на всей территории России

Телеканал 360°09:42

В 80 регионах России ввели режим повышенной готовности

ТАСС04:38
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«Евровидение-2020» официально отменили из-за коронавируса

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Специалисты озвучили три первых основных признака заболевания коронавирусом.
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Последняя жена Эдуарда Лимонова посмертно призналась ему в любви

17 марта скончался известный писатель, политик Эдуард Лимонов. Чуть меньше месяца назад ему исполнилось 77 лет.
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Федун назвал цену на нефть катастрофической

Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
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Макей попросил Лаврова о помощи в возвращении белорусов домой

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обратился к российскому коллеге Сергею Лаврову с просьбой о помощи в возвращении домой белорусских граждан, которые застряли за границей из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Доктор Мясников назвал сроки завершения пандемии коронавируса в РФ

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Бекмамбетов дистанционно снимет фильм «ФАУ. Побег из ада»

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АПЛ перенесла возобновление сезона на 30 апреля

Пресс-служба английской премьер-лиги сообщила, что возобновление сезона перенесли на 30 апреля.
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В России сегодня отмечают День моряка-подводника

День моряка-подводника учредил приказ Главнокомандующего ВМФ России Ф. Громова № 253 от 15 июля 1996 года.
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Персонажам «Кошек» с помощью графики убирали анусы

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Прибывающие из-за границы в Россию будут обязаны пройти карантин

Все возвращающиеся в Россию из-за границы обязаны сообщить на горячую линию о своём прибытии, месте и сроках пребывания за рубежом, а также пройти 14-дневный карантин.
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