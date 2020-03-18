Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВо всех штатах США обнаружен коронавирус

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 зарегистрировали в Западной Вирджинии, сообщил губернатор штата Джим Джастис на пресс-конференции. Таким образом, коронавирус обнаружен во всех 50 американских штатах и округе Колумбия, сообщает CNN.
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"Мне сообщили представители медицинских ведомств, что теперь у нас есть случай заражения", - сообщил Джастис в ходе видеообращения, которое было опубликовано в Twitter
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РИА Новостивчера в 19:15

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Коронавирус охватил все штаты США

Lenta.ruвчера в 19:56

В США во всех штатах зафиксирован коронавирус

РЕН ТВвчера в 19:51

В Западной Виргинии выявили первый случай заражения коронавирусом

РИА Новостивчера в 19:15

Во всех штатах США обнаружен коронавирус

Коммерсантъвчера в 19:39

Коронавирус COVID-19 выявлен во всех американских штатах

Российская газетавчера в 20:45

Коронавирус обнаружили во всех штатах США

РБКвчера в 19:11

Коронавирус выявлен в последнем штате США

Газета.Ruвчера в 19:07
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Общество

В «Другой России» назвали причину смерти Лимонова

Причиной смерти Эдуарда Лимонова стала онкология.
РБК 01:12
Общество

За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
РБК вчера в 10:54
Общество

Эксперты поссорились из-за медицинских масок во время телеэфира

Украинский эксперт Вячеслав Ковтун задался вопросом, зачем нужно производить медицинские маски, если, по ряду мнений, они "не защищают".
Московский Комсомолец вчера в 11:41
Общество

Режим повышенной готовности вводится в Оренбургской области

Особый режим начинает действовать со среды, 18 марта.
Эхо Москвы в Оренбурге вчера в 10:46
Общество

Первый выздоровевший от коронавируса россиянин рассказал о своем лечении

Первый излечившийся от коронавируса россиянин Давид Беров в интервью «Ленте.ру» прокомментировал свое лечение и нахождение в больнице.
Lenta.ru вчера в 16:15
Общество

Больше тысячи пассажиров «Победы» застряли в Черногории

Больше тысячи пассажиров авиакомпании "Победа" не могут вылететь из Черногории обратно в Россию, сообщил "Интерфаксу" во вторник источник в авиакомпании.
Интерфакс вчера в 09:38
Экономика

Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100

Сбербанк проходит «достаточно жесткий сценарий» развития событий в российской экономике без нарушения нормативов, рассказал на онлайн-пресс-конференции глава банка Герман Греф, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 08:51
Политика

Путин подписал указ о дате голосования по поправкам в Конституцию

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля голосования по поправкам в Конституцию, текст опубликован на сайте Кремля.
Ведомости вчера в 14:27
Общество

В России количество зараженных коронавирусом превысило 100 человек

В России подтверждено 114 случаев заражения коронавирусом. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова сообщила на совещании правительства России.
Общественное телевидение России вчера в 09:27
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Газета.Ru вчера в 13:29
Происшествия

В Хакасии пациент погиб при попытке побега из психбольницы

Пациент Туимского психоневрологического интерната в Хакасии погиб при попытке побега, сообщает пресс-служба правительства республики.
РИА Новости 01:12
Наука

От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом

Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.
Live24 вчера в 08:01
Общество

Путин попросил россиян не покупать продукты впрок

Как отметил Путин, главное, чтобы люди понимали, что ситуация надежная, и не тратили деньги на продукты, которые потом придется выбросить.
РИА Новости вчера в 08:12
Транспорт

Финляндия приостанавливает железнодорожное сообщение с Россией

Финляндия временно закроет железнодорожное сообщение с Россией на фоне распространения коронавируса, говорится в сообщении государственной железнодорожной компании Финляндии VR Group.
Rambler News Service вчера в 04:54
Здоровье

В Гонконге умерла единственная собака с коронавирусом

Собака из Гонконга, у которой был обнаружен коронавирус, скончалась после того, как ее вылечили и вернули домой, сообщает газета South China Morning Post.
РИА Новости 00:56
Общество

Россия предложила Белоруссии создать единую налоговую, таможню и суд

На переговорах об углубленной интеграции с Белоруссией Москва предлагала начать работу над созданием 12 наднациональных органов.
РБК вчера в 23:00
Кино

В СМИ просочились детали третьего фильма о Человеке-пауке

Телеканал 360° вчера в 20:08
Экономика

Экспорт нефти из России в Китай упал почти на 30% из-за коронавируса

Экспорт российской нефти в Китай сократился в январе почти на 30% по сравнению с январем 2019 года, свидетельствуют первые данные Федеральной таможенной службы (ФТС) по ввозу товаров в КНР после начала распространения там коронавируса.
РБК вчера в 17:21
Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 18 марта

Ситуация в России Общее количество зараженных коронавирусом в России достигло 114 человек, причем в десяти случаях передача инфекции произошла внутри России.
РБК 01:24
Хоккей

В НХЛ зафиксирован первый случай заражения коронавирусом у игрока

RT на русском 01:31
Футбол

Мамаев заявил, что готовится переехать в другую страну вместе с женой

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев ответил на вопрос в социальных сетях о возможном переезде в другую страну.
RT на русском 01:17
Политика

В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса

Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 21:16
Политика

В Госдуме оценили первые шесть лет нахождения Крыма в составе России

РИА Новости 01:20
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

«В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» правительство РФ постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», — говорится в документе.
Известия вчера в 09:23
Футбол

Матюиди заразился коронавирусом

У полузащитника «Ювентуса» и сборной Франции Блеза Матюиди диагностирован коронавирус, сообщается на официальном сайте туринского клуба.
Чемпионат вчера в 14:27
Гаджеты

Apple выпустит бюджетные iPhone 9 и iPhone 9 Plus

Astera вчера в 10:50
Шоу-бизнес

Идрис Эльба заразился коронавирусом

Kinonews.ru 16 марта в 15:07
Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в убийстве «десятков турецких военных»

Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе пресс-конференции в Вашингтоне заявил о поддержке Турции и возложил на Россию ответственность за гибель турецких военных в Сирии, сообщает агентство Reuters.
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Авто

Buick показал «Майбах» среди минивэнов

Компания Buick рождена в Новом Свете, а минивэн GL8, несмотря на американский герб, представляет собой истинно китайскую модель.
Авторамблер вчера в 09:43
Энергетика

Цена на нефть упала ниже 29 долларов

Цена на нефть Brent упала ниже 29 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Lenta.ru вчера в 14:29
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