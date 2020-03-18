Коронавирус
КоммерсантъВо всех штатах США обнаружен коронавирус
Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 зарегистрировали в Западной Вирджинии, сообщил губернатор штата Джим Джастис на пресс-конференции. Таким образом, коронавирус обнаружен во всех 50 американских штатах и округе Колумбия, сообщает CNN.
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с чего всё началось
"Мне сообщили представители медицинских ведомств, что теперь у нас есть случай заражения", - сообщил Джастис в ходе видеообращения, которое было опубликовано в Twitter.РИА Новостивчера в 19:15
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