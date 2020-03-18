с чего всё началось

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 зарегистрировали в Западной Вирджинии, сообщил губернатор штата Джим Джастис на пресс-конференции. Таким образом, коронавирус обнаружен во всех 50 американских штатах и округе Колумбия, сообщает CNN.

Во всех штатах США обнаружен коронавирус

Общество Больше тысячи пассажиров «Победы» застряли в Черногории Больше тысячи пассажиров авиакомпании "Победа" не могут вылететь из Черногории обратно в Россию, сообщил "Интерфаксу" во вторник источник в авиакомпании.

Наука От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.

Общество Путин попросил россиян не покупать продукты впрок Как отметил Путин, главное, чтобы люди понимали, что ситуация надежная, и не тратили деньги на продукты, которые потом придется выбросить.

Транспорт Финляндия приостанавливает железнодорожное сообщение с Россией Финляндия временно закроет железнодорожное сообщение с Россией на фоне распространения коронавируса, говорится в сообщении государственной железнодорожной компании Финляндии VR Group.

Здоровье В Гонконге умерла единственная собака с коронавирусом Собака из Гонконга, у которой был обнаружен коронавирус, скончалась после того, как ее вылечили и вернули домой, сообщает газета South China Morning Post.

Экономика Экспорт нефти из России в Китай упал почти на 30% из-за коронавируса Экспорт российской нефти в Китай сократился в январе почти на 30% по сравнению с январем 2019 года, свидетельствуют первые данные Федеральной таможенной службы (ФТС) по ввозу товаров в КНР после начала распространения там коронавируса.

Здоровье Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 18 марта Ситуация в России Общее количество зараженных коронавирусом в России достигло 114 человек, причем в десяти случаях передача инфекции произошла внутри России.

Политика В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса.

Общество Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля «В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» правительство РФ постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», — говорится в документе.

Футбол Матюиди заразился коронавирусом У полузащитника «Ювентуса» и сборной Франции Блеза Матюиди диагностирован коронавирус, сообщается на официальном сайте туринского клуба.

Армия и оружие Помпео обвинил Россию в убийстве «десятков турецких военных» Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе пресс-конференции в Вашингтоне заявил о поддержке Турции и возложил на Россию ответственность за гибель турецких военных в Сирии, сообщает агентство Reuters.