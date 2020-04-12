Политика

ИзвестияИзвестияВо всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия

Режим крупного бедствия впервые в истории начал действовать во всех штатах США после того, как президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, объявил этот режим в Вайоминге.
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с чего всё началось
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter
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РИА Новостивчера в 21:42

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Трамп объявил режим масштабного бедствия из-за коронавируса во всех штатах США

RT на русском05:33

Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия

РИА Новостивчера в 21:42

Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия

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Режим «масштабного бедствия» впервые объявлен на всей территории США

REGNUM01:16

В США впервые объявили режим масштабного бедствия во всех штатах

Коммерсантъвчера в 19:56

Трамп впервые в истории США объявил «масштабное бедствие» во всей стране

РБКвчера в 18:58

Во всех штатах США впервые объявили режим крупного бедствия

Российская газетавчера в 18:00
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 10:27, Ашберн
Общество

В ВОЗ призвали Белоруссию готовиться к худшему

Ранее ВОЗ уже рекомендовал Белоруссии ввести более жесткие меры из-за ситуации с коронавирусом.
АБН вчера в 15:14
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Общество

В Москве составили 1358 протоколов за нарушение дистанции

«За субботу сотрудники полиции совместно с сотрудниками ОАТИ, Департамента торговли, префектур составили 1358 протоколов за нарушение правил социальной дистанции по статье 3.18.1 КОАП г. Москвы», — указано в сообщении.
RT на русском 07:01
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Общество

Власти рассказали, кто чаще всего нарушает режим самоизоляции в Москве

Начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков рассказал, кто чаще всего нарушает режим самоизоляции в Москве.
Газета.Ru 09:13
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Футбол

«Тоттенхэм» может продать Кейна в «МЮ» за рекордную сумму из-за долгов

Руководство «Тоттенхэма» может согласиться на продажу форварда Гарри Кейна в «Манчестер Юнайтед» за 200 миллионов фунтов, чтобы погасить часть задолженности клуба, сообщают британские СМИ.
Матч ТВ 02:05
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В Волгоградской области ещё у пяти человек выявлен коронавирус

Волгоград, 12 апреля 2020, 13:34 — REGNUM Заражение коронавирусом подтверждено ещё у пяти человек в Волгоградской области за последние сутки.
REGNUM 06:34
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Общество

Борис Джонсон выписан из больницы после коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из лондонской больницы, где он лечился от коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу британского правительства.
Ведомости 09:00
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Политика

Глава Минпромторга назвал недопустимым поведение своего заместителя

10 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым сократил число заместителей главы Минпромторга с 11 до 10.
Известия 10 апреля в 20:59
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Общество

ВОЗ объяснила всплеск заражений в Москве

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович объяснила рост числа заражений коронавирусом в столице "расслабленным поведением" москвичей.
Вести.Ru 09:30
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Общество

Голикова сочла маловероятным снятие ограничений из-за вируса к 9 мая

У России вряд ли получится снять все ограничительные меры из-за коронавируса ко Дню Победы.
РБК 08:09
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Транспорт

Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
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Общество

В МВД предупредили о ложных СМС о штрафах за нарушение самоизоляции

В МВД сообщили о рассылке ложных СМС о штрафах за нарушение режима самоизоляции, введенного в связи с распространением коронавируса.
РИА Новости 04:52
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Здоровье

В Чечне умерли ещё два пациента с коронавирусом

В Чечне скончались ещё два человека с коронавирусом. Общее число летальных случаев в республике достигло пяти.
RT на русском 09:59
Кино

Добронравов раскрыл список актеров седьмого сезона «Сватов»

Имена актеров, которые примут участие в седьмом сезоне "Сватов", раскрыл российский актер Федор Добронравов.
Народные новости 08:38
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Религия

Вербное воскресенье отмечают 12 апреля

Телепорт вчера в 19:35
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Общество

В Воронежской области умер первый пациент с коронавирусом

В Воронеже умерла женщина 65 лет, у которой предварительный анализ на коронавирус был положительным.
Коммерсантъ 09:38
26
Общество

В Татарстане ограничили выдачу СМС-пропусков

Власти Татарстана сократили частоту выдачи жителям СМС-разрешений на выход из дома в период самоизоляции.
Коммерсантъ Казань 10:15
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Общество

Минкомсвязь представила приложение для выдачи цифровых пропусков

В App Store и Google Play появилось приложение "Госуслуги Стоп Коронавирус" от Минкомсвязи, в котором можно будет оформить пропуска в виде QR-кодов для поездок во время режима самоизоляции.
РИА Новости 10:04
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Экономика

Песков предсказал ценовой хаос без сделки по сокращению добычи нефти

Без сделки по сокращению добычи нефти в мире может начаться ценовой хаос.
Известия 09:01
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Политика

Президент Чехии осудил снос памятника маршалу Коневу

Власти района Прага-6 демонтировали 3 апреля памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
РИА Новости 09:00
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Шоу-бизнес

Алена Шишкова показала подарок от нового возлюбленного

Алена продолжает создавать интригу для подписчиков, намекая на то, что у нее появился новый возлюбленный.
RuNews24.ru 10 апреля в 01:37
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Политика

Немецкая контрразведка обвинила Китай в коронавирусной пропаганде

Китай хочет "переписать историю" пандемии коронавируса COVID-19, считают в германской контрразведке — Федеральном ведомстве по защите конституции (BfV).
Вести.Ru 08:50
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Шоу-бизнес

Татьяна Буланова госпитализирована

Российская певица Татьяна Буланова госпитализирована с микроинсультом, её состояние стабильное.
RT на русском 04:14
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Единоборства

UFC опубликовал видео боя Фёдора Емельяненко

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) опубликовал видео поединка российского бойца смешанного стиля Фёдора Емельяненко.
RT на русском вчера в 05:54
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Общество

Электронные пропуска на все передвижения вводятся в Москве с 15 апреля

С 15 апреля в Москве заработает строгий пропускной режим.
Москва Online 04:04
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Здоровье

Медики РФ круглосуточно принимают больных в итальянском Бергамо

Российские и итальянские медицинские специалисты круглосуточно принимают и лечат больных в полевом госпитале в Бергамо.
РЕН ТВ 00:20
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Экономика

Библио-Глобус, ANEX Tour и «Пегас» не будут использовать средства ФПО

Редакция располагает только подтверждениями от крупных федеральных туроператоров Библио-Глобус, ANEX Tour и «Пегас» о том, что они не станут распечатывать ФПО.
ТурДом 10 апреля в 14:16
Энергетика

Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром

Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад.
Газета.Ru вчера в 17:59
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Общество

Кадыров придумал наказание для нарушителей карантина

Глава Чечни Рамзан Кадыров придумал наказание для нарушителей режима самоизоляции — он предложил отправлять их на сельскохозяйственные работы.
Lenta.ru 09:01
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Тайваня

У восточного побережья Тайваня произошла землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сейсмологическую службу острова.
Газета.Ru 10:14
Общество

Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку

Историк моды Александр Васильев рассказал в социальной сети, что госпитализирован с двухсторонней пневмонией в больницу в Коммунарке.
Известия 05:37
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