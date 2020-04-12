Политика
ИзвестияВо всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия
Режим крупного бедствия впервые в истории начал действовать во всех штатах США после того, как президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, объявил этот режим в Вайоминге.
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с чего всё началось
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.РИА Новостивчера в 21:42
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Общество
В ВОЗ призвали Белоруссию готовиться к худшему
Ранее ВОЗ уже рекомендовал Белоруссии ввести более жесткие меры из-за ситуации с коронавирусом.
АБН вчера в 15:14
Общество
В Москве составили 1358 протоколов за нарушение дистанции
«За субботу сотрудники полиции совместно с сотрудниками ОАТИ, Департамента торговли, префектур составили 1358 протоколов за нарушение правил социальной дистанции по статье 3.18.1 КОАП г. Москвы», — указано в сообщении.
RT на русском 07:01
Общество
Власти рассказали, кто чаще всего нарушает режим самоизоляции в Москве
Начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков рассказал, кто чаще всего нарушает режим самоизоляции в Москве.
Газета.Ru 09:13
Футбол
«Тоттенхэм» может продать Кейна в «МЮ» за рекордную сумму из-за долгов
Руководство «Тоттенхэма» может согласиться на продажу форварда Гарри Кейна в «Манчестер Юнайтед» за 200 миллионов фунтов, чтобы погасить часть задолженности клуба, сообщают британские СМИ.
Матч ТВ 02:05
Происшествия
В Волгоградской области ещё у пяти человек выявлен коронавирус
Волгоград, 12 апреля 2020, 13:34 — REGNUM Заражение коронавирусом подтверждено ещё у пяти человек в Волгоградской области за последние сутки.
REGNUM 06:34
Общество
Борис Джонсон выписан из больницы после коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из лондонской больницы, где он лечился от коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу британского правительства.
Ведомости 09:00
Политика
Глава Минпромторга назвал недопустимым поведение своего заместителя
10 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым сократил число заместителей главы Минпромторга с 11 до 10.
Известия 10 апреля в 20:59
Общество
ВОЗ объяснила всплеск заражений в Москве
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович объяснила рост числа заражений коронавирусом в столице "расслабленным поведением" москвичей.
Вести.Ru 09:30
Общество
Голикова сочла маловероятным снятие ограничений из-за вируса к 9 мая
У России вряд ли получится снять все ограничительные меры из-за коронавируса ко Дню Победы.
РБК 08:09
Транспорт
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
Общество
В МВД предупредили о ложных СМС о штрафах за нарушение самоизоляции
В МВД сообщили о рассылке ложных СМС о штрафах за нарушение режима самоизоляции, введенного в связи с распространением коронавируса.
РИА Новости 04:52
Здоровье
В Чечне умерли ещё два пациента с коронавирусом
В Чечне скончались ещё два человека с коронавирусом. Общее число летальных случаев в республике достигло пяти.
RT на русском 09:59
Кино
Добронравов раскрыл список актеров седьмого сезона «Сватов»
Имена актеров, которые примут участие в седьмом сезоне "Сватов", раскрыл российский актер Федор Добронравов.
Народные новости 08:38
Религия
Вербное воскресенье отмечают 12 апреля
Телепорт вчера в 19:35
Общество
В Воронежской области умер первый пациент с коронавирусом
В Воронеже умерла женщина 65 лет, у которой предварительный анализ на коронавирус был положительным.
Коммерсантъ 09:38
Общество
В Татарстане ограничили выдачу СМС-пропусков
Власти Татарстана сократили частоту выдачи жителям СМС-разрешений на выход из дома в период самоизоляции.
Коммерсантъ Казань 10:15
Общество
Минкомсвязь представила приложение для выдачи цифровых пропусков
В App Store и Google Play появилось приложение "Госуслуги Стоп Коронавирус" от Минкомсвязи, в котором можно будет оформить пропуска в виде QR-кодов для поездок во время режима самоизоляции.
РИА Новости 10:04
Экономика
Песков предсказал ценовой хаос без сделки по сокращению добычи нефти
Без сделки по сокращению добычи нефти в мире может начаться ценовой хаос.
Известия 09:01
Политика
Президент Чехии осудил снос памятника маршалу Коневу
Власти района Прага-6 демонтировали 3 апреля памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
РИА Новости 09:00
Шоу-бизнес
Алена Шишкова показала подарок от нового возлюбленного
Алена продолжает создавать интригу для подписчиков, намекая на то, что у нее появился новый возлюбленный.
RuNews24.ru 10 апреля в 01:37
Политика
Немецкая контрразведка обвинила Китай в коронавирусной пропаганде
Китай хочет "переписать историю" пандемии коронавируса COVID-19, считают в германской контрразведке — Федеральном ведомстве по защите конституции (BfV).
Вести.Ru 08:50
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова госпитализирована
Российская певица Татьяна Буланова госпитализирована с микроинсультом, её состояние стабильное.
RT на русском 04:14
Единоборства
UFC опубликовал видео боя Фёдора Емельяненко
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) опубликовал видео поединка российского бойца смешанного стиля Фёдора Емельяненко.
RT на русском вчера в 05:54
Общество
Электронные пропуска на все передвижения вводятся в Москве с 15 апреля
С 15 апреля в Москве заработает строгий пропускной режим.
Москва Online 04:04
Здоровье
Медики РФ круглосуточно принимают больных в итальянском Бергамо
Российские и итальянские медицинские специалисты круглосуточно принимают и лечат больных в полевом госпитале в Бергамо.
РЕН ТВ 00:20
Экономика
Библио-Глобус, ANEX Tour и «Пегас» не будут использовать средства ФПО
Редакция располагает только подтверждениями от крупных федеральных туроператоров Библио-Глобус, ANEX Tour и «Пегас» о том, что они не станут распечатывать ФПО.
ТурДом 10 апреля в 14:16
Энергетика
Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром
Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад.
Газета.Ru вчера в 17:59
Общество
Кадыров придумал наказание для нарушителей карантина
Глава Чечни Рамзан Кадыров придумал наказание для нарушителей режима самоизоляции — он предложил отправлять их на сельскохозяйственные работы.
Lenta.ru 09:01
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Тайваня
У восточного побережья Тайваня произошла землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сейсмологическую службу острова.
Газета.Ru 10:14
Общество
Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
Историк моды Александр Васильев рассказал в социальной сети, что госпитализирован с двухсторонней пневмонией в больницу в Коммунарке.
Известия 05:37