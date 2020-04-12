с чего всё началось

Режим крупного бедствия впервые в истории начал действовать во всех штатах США после того, как президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, объявил этот режим в Вайоминге.

Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия

Общество В Москве составили 1358 протоколов за нарушение дистанции «За субботу сотрудники полиции совместно с сотрудниками ОАТИ, Департамента торговли, префектур составили 1358 протоколов за нарушение правил социальной дистанции по статье 3.18.1 КОАП г. Москвы», — указано в сообщении. 594

Футбол «Тоттенхэм» может продать Кейна в «МЮ» за рекордную сумму из-за долгов Руководство «Тоттенхэма» может согласиться на продажу форварда Гарри Кейна в «Манчестер Юнайтед» за 200 миллионов фунтов, чтобы погасить часть задолженности клуба, сообщают британские СМИ.

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Политика Глава Минпромторга назвал недопустимым поведение своего заместителя 10 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым сократил число заместителей главы Минпромторга с 11 до 10. 144

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Транспорт Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт. 3,4K

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Общество Минкомсвязь представила приложение для выдачи цифровых пропусков В App Store и Google Play появилось приложение "Госуслуги Стоп Коронавирус" от Минкомсвязи, в котором можно будет оформить пропуска в виде QR-кодов для поездок во время режима самоизоляции. 167

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Экономика Библио-Глобус, ANEX Tour и «Пегас» не будут использовать средства ФПО Редакция располагает только подтверждениями от крупных федеральных туроператоров Библио-Глобус, ANEX Tour и «Пегас» о том, что они не станут распечатывать ФПО.

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Общество Кадыров придумал наказание для нарушителей карантина Глава Чечни Рамзан Кадыров придумал наказание для нарушителей режима самоизоляции — он предложил отправлять их на сельскохозяйственные работы. 5