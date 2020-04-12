Коронавирус
РИА НовостиТрамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
Президент США Дональд Трамп объявил режим крупного бедствия в Вайоминге. Таким образом, впервые в истории этот режим начал действовать во всех штатах, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
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Несмотря на то, что Вайоминг не дошел до таких ужасных ситуаций, как в некоторых штатах, эта мера поможет нам подготовиться и мобилизовать ресурсы, когда они нам потребуются.
— Марк Гордон, американский продюсерРБК вчера в 18:58
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Общество
Кремль допустил перенос парада Победы на другую дату
РБК вчера в 08:26
Общество
Российский банкир пожертвовал клинике в Британии миллион фунтов
Андрей Бородин, который объявлен в России в международный розыск, и его жена Татьяна Корсакова перевели один миллион фунтов стерлингов на борьбу с коронавирусом.
News.ru вчера в 21:16
Общество
Полиция работает на всех въездах в Москву
Наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в Москву и контролируют передвижение транспорта, сообщили в ГУ МВД 11 апреля.
Известия вчера в 08:22
Религия
Православные христиане встречают Вербное воскресенье
РИА Новости вчера в 17:54
Здоровье
Глава Башкирии Радий Хабиров посетил РКБ имени Куватова
Одиннадцатого апреля Глава Башкортостана Радий Хабиров навестил пациентов в закрытой на карантин республиканской клинической больнице им. Куватова.
ToDay News Ufa вчера в 17:52
Происшествия
В Иркутской области во время бунта в колонии начался пожар
В исправительной колонии №15 в городе Ангарск Иркутской области начался пожар во время массового бунта заключенных.
Телеканал RTVI 10 апреля в 12:04
Здоровье
В Омске еще у двоих омичей выявили коронавирус
По последним данным регионального минздрава, у 19 омичей подтвержден диагноз COVID-19, из которых семь - это дети.
Омскрегион 02:26
Футбол
«Тоттенхэм» может продать Кейна в «МЮ» за рекордную сумму из-за долгов
Руководство «Тоттенхэма» может согласиться на продажу форварда Гарри Кейна в «Манчестер Юнайтед» за 200 миллионов фунтов, чтобы погасить часть задолженности клуба, сообщают британские СМИ.
Матч ТВ 02:05
Общество
Историка моды Васильева госпитализировали с пневмонией
РИА Новости 01:56
Здоровье
Коронавирус на Украине: число больных превысило 2 тысячи
Министерство здравоохранения Украины сообщило о 311 новых случаях коронавирусной инфекции COVID-19, зарегистрированных в стране за последние сутки.
Свободная Пресса 10 апреля в 03:10
Общество
В Подмосковье ввели электронные пропуска
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о введении в регионе с 15 апреля электронных пропусков для поездок на личном или общественном транспорте.
Московский Комсомолец вчера в 13:06
Наука
На моделировании показали, как при кашле распространяется коронавирус
Финским ученым удалось смоделировать трехмерную модель непосредственного момента кашля зараженного и дальнейших процессов, в частности – траекторию движения вирусов в условиях пересеченного пространства.
Live24 вчера в 04:44
Космос
Российский вуз получил патент на силовое поле для защиты космонавтов
Телеканал 360° вчера в 21:44
Общество
Вирусолог оценил сроки окончания эпидемии коронавируса в России
Ранее в апреле советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев рассказал, что при наиболее благополучном сценарии эпидемия в России закончится в июне.
РБК вчера в 19:52
Общество
Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX
Россия нашла способ ответить на демпинг SpaceX Илона Маска на рынке пусковых услуг, снизив цены на 30%, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 10 апреля в 10:55
Здоровье
Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии
Коронавирусная инфекция «щадит» Россию, о чем свидетельствует статистика заболеваемости и смертности, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 02:17
Общество
В Брянской области число зараженных коронавирусом выросло до 141
Брянск, 12 апреля 2020, 09:25 — REGNUM В Брянской области число инфицированных коронавирусом за сутки возросло на 18, сообщили 12 апреля в региональном правительстве.
REGNUM 02:25
Общество
В Подмосковье 182 новых случая коронавируса зафиксировано за сутки
В Подмосковье 182 новых случая коронавируса зафиксировано за сутки Из них: ▪ 77 человек - от 18 до 45 лет ▪ 56 человек - от 46 до 64 лет ▪ 37 человек - от 65 до 88 лет ▪ И ещё 12 детей Всего на данный момент в Московской области выявлено 930 случаев заболевания.
Министерство здравоохранения МО 10 апреля в 10:15
Общество
На Ставрополье выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом
Как уже сообщалось, 11 апреля 50-летняя женщина из Георгиевского городского округа с подтвержденным COVID-19 погибла в Ставропольском крае, став второй жертвой коронавируса в крае, рассказал губернатор Владимир Владимиров.
Бизнес-газета вчера в 02:35
Общество
Из Хабаровска в Сеул вылетел самолет за россиянами
Московский Комсомолец 01:33
Общество
Гидрометцентр предупреждает об аномально холодной погоде в регионах
Температура ниже климатической нормы ожидает ряд российских регионов на следующей неделе, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Газета.Ru 01:56
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов назвали свой брак гостевым
Ксения Собчак и Константин Богомолов во время уже ставшего традиционным прямого эфира с Натальей Ионовой и Александром Чистяковым назвали свой брак гостевым.
Актуальные Новости вчера в 14:42
Спорт
Юлия Ефимова показала, как плавать на кухне и запустила новый челлендж
P. S. плаваю я лучше чем говорю и снимаю видео, да и на суще так себе. Зато всегда на позитиве, – подписала Ефимова видеоролик в инстаграме.
Спорт день за днем 09 апреля в 05:12
Здоровье
СМИ узнали о закрытии больницы в Москве из-за коронавируса у врачей
Издание со ссылкой на председателя профсоюза работников здравоохранения СЗАО города Москвы Владимир Черменев сообщает, что коронавирусом заразилась главный врач поликлиники Юлия Сергеева и ее заместитель.
РБК вчера в 21:32
Политика
Зеленский признался, что устал от борьбы с коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что устал в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Газета.Ru вчера в 23:54
Религия
РПЦ рекомендовала проводить службы в Москве и Подмосковье без прихожан
Русская православная церковь уже призывала верующих в ближайшие недели, включая Пасху (19 апреля) молиться дома и не посещать храмы.
РБК вчера в 17:45