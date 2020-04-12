Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиТрамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия

Президент США Дональд Трамп объявил режим крупного бедствия в Вайоминге. Таким образом, впервые в истории этот режим начал действовать во всех штатах, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
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Марк Гордон
Несмотря на то, что Вайоминг не дошел до таких ужасных ситуаций, как в некоторых штатах, эта мера поможет нам подготовиться и мобилизовать ресурсы, когда они нам потребуются.
— Марк Гордон, американский продюсерРБК вчера в 18:58

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