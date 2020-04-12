Коронавирус
РИА НовостиВо всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия
Президент США Дональд Трамп объявил режим крупного бедствия в Вайоминге. Таким образом, впервые в истории этот режим начал действовать во всех штатах, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир в твиттере.
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Общество
В Москве 12 апреля проведут масштабную дезинфекцию
В Москве в воскресенье, 12 апреля, городские службы проведут масштабную дезинфекцию в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 02:56
Общество
YouTube восстановил ролик с интервью Проценко из фильма RT
Видеохостинг YouTube восстановил ранее удаленный ролик с интервью главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко журналисту Антону Красовскому, сообщил сайт телеканала RT.
РИА Новости вчера в 10:17
Общество
В Подмосковье ввели электронные пропуска
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о введении в регионе с 15 апреля электронных пропусков для поездок на личном или общественном транспорте.
Московский Комсомолец вчера в 13:06
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на ближайшие дни
«Ну что ж, можно говорить «здравствуй, настоящая весна», потому что температура в ближайшие пять дней будет около нормы», — цитирует специалиста ТАСС.
Известия вчера в 01:39
Происшествия
«Пациентов возим из одной больницы в другую!»: фельдшер - о скоплении скорых у больниц Москвы и Подмосковья
Из Митино (район на северо-западе Москвы Ред.) повезли пациента в больницу в подмосковные Химки.
Комсомольская правда вчера в 09:48
Здоровье
Алтайским соцработникам и полицейским пожертвовали 700 масок
Барнаул, 11 апреля 2020, 09:43 — REGNUM В Алтайском крае, где уже выявили 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией, участники всероссийской акции #МыВместе передали социальным работникам и сотрудникам ГИБДД Барнаула 700 многоразовых хлопковых масок.
REGNUM вчера в 02:43
Общество
Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX
Россия нашла способ ответить на демпинг SpaceX Илона Маска на рынке пусковых услуг, снизив цены на 30%, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 10 апреля в 10:55
Шоу-бизнес
Муж Нюши прокомментировал ее совместную песню с Егором Кридом
Нюша и Егор Крид расстались около пяти лет назад, но поклонники до сих пор уверены, что однажды музыканты снова будут вместе.
StarHit.ru вчера в 07:00
Происшествия
Десять новых случаев коронавируса выявили в Новосибирской области
В Новосибирской области за сутки было выявлено 10 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Известия 00:31
Армия и оружие
ОАЭ пытаются подкупить президента Сирии Башара Асада
Наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахайян ведёт диалог с президентом Сирии Башаром Асадом о возобновлении военной операции на территории провинции Идлиб.
Аргументы недели 10 апреля в 11:55
Общество
В Китае коронавирус выявили у 72 человек, прибывших из России
В последние недели после прекращения авиасообщения между Китаем и Россией многие из находящихся в РФ граждане КНР стремятся вернуться на родину.
РИА Новости вчера в 22:01
Общество
В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
RT на русском вчера в 16:47
Происшествия
Брюссельская полиция провела задержания после беспорядков
Бельгийская полиция провела задержания предполагаемых участников беспорядков в брюссельском районе Андерлехт, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 15:13
Политика
Зеленский заявил, что устал от борьбы с коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что устал в борьбе с распространением коронавируса, однако не намерен сдаваться.
РИА Новости вчера в 23:40
Общество
Озвучены новые данные по ситуации с коронавирусом в Кузбассе
Сайт A42.RU сообщал, что губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв анонсировал своё обращение к жителям региона из-за ситуации с коронавирусом.
Газета Кемерова вчера в 00:07
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов назвали свой брак гостевым
Ксения Собчак и Константин Богомолов во время уже ставшего традиционным прямого эфира с Натальей Ионовой и Александром Чистяковым назвали свой брак гостевым.
Актуальные Новости вчера в 14:42
Здоровье
В Башкирии Радий Хабиров посетил РКБ имени Куватова
Сегодня глава Башкирии Радий Хабиров посетил республиканскую клиническую больницу имени Куватова.
Горобзор.ру вчера в 13:58
Общество
Василий Уткин заявил, что разочаровался в государстве
Уткин подчеркнул, что "много лет и десятилетий" скидывает долю своих заработков государству. Какую-то часть денег берет Пенсионный фонд.
Московский Комсомолец вчера в 04:44
Здоровье
Врачи определили кашель, который указывает на рак легких
Непрекращающийся кашель с хрипами и характерной мокротой может быть симптомом онкологического заболевания, рассказали врачи из Национальной службы здравоохранения Великобритании.
Народные новости вчера в 05:25
Культура
За сутки «Щелкунчик» Большого театра посмотрели более 800 тыс. раз
Онлайн-трансляцию одного из самых популярных спектаклей Большого театра — балета «Щелкунчик» — за сутки посмотрели более 800 тыс. человек.
Невские Новости вчера в 16:22
Шоу-бизнес
Самбурская унизила Муцениеце из-за «грязных труселей»
Настасья Самбурская снова критикует Агату Муцениеце, рассказавшую накануне, что Павел Прилучный поднял на неё руку.
7Дней.ру вчера в 10:00
Здоровье
В Челябинской области увеличилось число заболевших коронавирусом
Число заболевших коронавирусом в Челябинской области 11 апреля достигло 42 человек. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
URA.Ru вчера в 01:17
Экономика
Новости кризиса 12 апреля: сделку с ОПЕК назвали выгодной, но Россию все равно ждут серьезные экономические проблемы
Благодаря сделке цены на нефть снова выйдут на уровень 30-40 долларов за баррель, а Россия сможет получать до 70-80 млн долларов в сутки, считает вице-президент «ЛУКОЙЛа» Леонид Федун.
URA.Ru 00:00
Происшествия
Шесть пациентов сбежали из психиатрической больницы в Иркутске
Сотрудники полиции ведут поиски шести сбежавших из Иркутской областной психиатрической больницы №1, сообщила в воскресенье журналистам пресс-служба ГУ МВД по региону.
ТАСС вчера в 23:59
Здоровье
Минздрав посоветовал раствор соли для профилактики коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, о способе профилактики было упомянуто в пятой версии «Временных методических рекомендаций».
ToDay News Ufa 09 апреля в 13:23
Политика
Европа может сохранить границы закрытыми до сентября
Президент Франции Эмманюэль Макрон во время закрытой видеоконференции с руководителями профсоюзов коснулся вопроса о границах.
Коммерсантъ вчера в 05:02
Общество
Власти Кубани разъяснили обновленный режим карантина
В Краснодарском крае произошли изменения режима карантина. Разъяснения постановления губернатора Кубани дали в администрации региона.
Новая Кубань вчера в 11:06
Религия
Православные христиане встречают Вербное воскресенье
РИА Новости вчера в 17:54
Шоу-бизнес
Анна Семенович показала, как в ванной проводит полную дезинфекцию тела
Как рассказала Анна Семенович, после каждого похода на улицу она приходит домой и делает полную дезинфекцию.
Актуальные Новости вчера в 02:49