Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВо всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия

Президент США Дональд Трамп объявил режим крупного бедствия в Вайоминге. Таким образом, впервые в истории этот режим начал действовать во всех штатах, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир в твиттере.
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CNN: впервые в истории США выделит средства всем штатам

Московский Комсомолецвчера в 18:35

Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия

РИА Новостивчера в 21:42

В США впервые объявили стихийное бедствие во всех штатах

Коммерсантъвчера в 19:56

Трамп впервые в истории США объявил «масштабное бедствие» во всей стране

РБКвчера в 18:58

Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия

Известия00:59

CNN: в США одобрили декларацию о чрезвычайной ситуации во всех штатах

ТАССвчера в 18:15

Трамп объявил положение «масштабного бедствия» во всех 50 штатах США

Российская газетавчера в 18:00
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Общество

В Москве 12 апреля проведут масштабную дезинфекцию

В Москве в воскресенье, 12 апреля, городские службы проведут масштабную дезинфекцию в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 02:56
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Общество

YouTube восстановил ролик с интервью Проценко из фильма RT

Видеохостинг YouTube восстановил ранее удаленный ролик с интервью главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко журналисту Антону Красовскому, сообщил сайт телеканала RT.
РИА Новости вчера в 10:17
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Общество

В Подмосковье ввели электронные пропуска

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о введении в регионе с 15 апреля электронных пропусков для поездок на личном или общественном транспорте.
Московский Комсомолец вчера в 13:06
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на ближайшие дни

«Ну что ж, можно говорить «здравствуй, настоящая весна», потому что температура в ближайшие пять дней будет около нормы», — цитирует специалиста ТАСС.
Известия вчера в 01:39
Происшествия

«Пациентов возим из одной больницы в другую!»: фельдшер - о скоплении скорых у больниц Москвы и Подмосковья

Из Митино (район на северо-западе Москвы Ред.) повезли пациента в больницу в подмосковные Химки.
Комсомольская правда вчера в 09:48
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Здоровье

Алтайским соцработникам и полицейским пожертвовали 700 масок

Барнаул, 11 апреля 2020, 09:43 — REGNUM В Алтайском крае, где уже выявили 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией, участники всероссийской акции #МыВместе передали социальным работникам и сотрудникам ГИБДД Барнаула 700 многоразовых хлопковых масок.
REGNUM вчера в 02:43
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Общество

Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX

Россия нашла способ ответить на демпинг SpaceX Илона Маска на рынке пусковых услуг, снизив цены на 30%, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 10 апреля в 10:55
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Шоу-бизнес

Муж Нюши прокомментировал ее совместную песню с Егором Кридом

Нюша и Егор Крид расстались около пяти лет назад, но поклонники до сих пор уверены, что однажды музыканты снова будут вместе.
StarHit.ru вчера в 07:00
4
Происшествия

Десять новых случаев коронавируса выявили в Новосибирской области

В Новосибирской области за сутки было выявлено 10 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Известия 00:31
7
Армия и оружие

ОАЭ пытаются подкупить президента Сирии Башара Асада

Наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахайян ведёт диалог с президентом Сирии Башаром Асадом о возобновлении военной операции на территории провинции Идлиб.
Аргументы недели 10 апреля в 11:55
15
Общество

В Китае коронавирус выявили у 72 человек, прибывших из России

В последние недели после прекращения авиасообщения между Китаем и Россией многие из находящихся в РФ граждане КНР стремятся вернуться на родину.
РИА Новости вчера в 22:01
2
Общество

В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

RT на русском вчера в 16:47
567
Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова госпитализирована с подозрением на инсульт

Вести.Ru 00:49
225
Происшествия

Брюссельская полиция провела задержания после беспорядков

Бельгийская полиция провела задержания предполагаемых участников беспорядков в брюссельском районе Андерлехт, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 15:13
25
Политика

Зеленский заявил, что устал от борьбы с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что устал в борьбе с распространением коронавируса, однако не намерен сдаваться.
РИА Новости вчера в 23:40
49
Общество

Озвучены новые данные по ситуации с коронавирусом в Кузбассе

Сайт A42.RU сообщал, что губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв анонсировал своё обращение к жителям региона из-за ситуации с коронавирусом.
Газета Кемерова вчера в 00:07
39
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Константин Богомолов назвали свой брак гостевым

Ксения Собчак и Константин Богомолов во время уже ставшего традиционным прямого эфира с Натальей Ионовой и Александром Чистяковым назвали свой брак гостевым.
Актуальные Новости вчера в 14:42
Здоровье

В Башкирии Радий Хабиров посетил РКБ имени Куватова

Сегодня глава Башкирии Радий Хабиров посетил республиканскую клиническую больницу имени Куватова.
Горобзор.ру вчера в 13:58
18
Общество

Василий Уткин заявил, что разочаровался в государстве

Уткин подчеркнул, что "много лет и десятилетий" скидывает долю своих заработков государству. Какую-то часть денег берет Пенсионный фонд.
Московский Комсомолец вчера в 04:44
2,5K
Здоровье

Врачи определили кашель, который указывает на рак легких

Непрекращающийся кашель с хрипами и характерной мокротой может быть симптомом онкологического заболевания, рассказали врачи из Национальной службы здравоохранения Великобритании.
Народные новости вчера в 05:25
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Культура

За сутки «Щелкунчик» Большого театра посмотрели более 800 тыс. раз

Онлайн-трансляцию одного из самых популярных спектаклей Большого театра — балета «Щелкунчик» — за сутки посмотрели более 800 тыс. человек.
Невские Новости вчера в 16:22
2
Шоу-бизнес

Самбурская унизила Муцениеце из-за «грязных труселей»

Настасья Самбурская снова критикует Агату Муцениеце, рассказавшую накануне, что Павел Прилучный поднял на неё руку.
7Дней.ру вчера в 10:00
4
Здоровье

В Челябинской области увеличилось число заболевших коронавирусом

Число заболевших коронавирусом в Челябинской области 11 апреля достигло 42 человек. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
URA.Ru вчера в 01:17
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Экономика

Новости кризиса 12 апреля: сделку с ОПЕК назвали выгодной, но Россию все равно ждут серьезные экономические проблемы

Благодаря сделке цены на нефть снова выйдут на уровень 30-40 долларов за баррель, а Россия сможет получать до 70-80 млн долларов в сутки, считает вице-президент «ЛУКОЙЛа» Леонид Федун.
URA.Ru 00:00
Происшествия

Шесть пациентов сбежали из психиатрической больницы в Иркутске

Сотрудники полиции ведут поиски шести сбежавших из Иркутской областной психиатрической больницы №1, сообщила в воскресенье журналистам пресс-служба ГУ МВД по региону.
ТАСС вчера в 23:59
36
Здоровье

Минздрав посоветовал раствор соли для профилактики коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, о способе профилактики было упомянуто в пятой версии «Временных методических рекомендаций».
ToDay News Ufa 09 апреля в 13:23
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Политика

Европа может сохранить границы закрытыми до сентября

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время закрытой видеоконференции с руководителями профсоюзов коснулся вопроса о границах.
Коммерсантъ вчера в 05:02
62
Общество

Власти Кубани разъяснили обновленный режим карантина

В Краснодарском крае произошли изменения режима карантина. Разъяснения постановления губернатора Кубани дали в администрации региона.
Новая Кубань вчера в 11:06
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Религия

Православные христиане встречают Вербное воскресенье

РИА Новости вчера в 17:54
13
Шоу-бизнес

Анна Семенович показала, как в ванной проводит полную дезинфекцию тела

Как рассказала Анна Семенович, после каждого похода на улицу она приходит домой и делает полную дезинфекцию.
Актуальные Новости вчера в 02:49
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