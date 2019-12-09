Глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Александр Новак будут участвовать во встрече президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, которая пройдет в Париже после саммита нормандской четверки, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом подготовки к переговорам.

с чего всё началось

Глава "Газпрома" Алексей Миллер примет участие в переговорах президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник. Отмечается, что во время переговоров также будет присутствовать глава Минэнерго Александр Новак.

Во встрече Путина и Зеленского в Париже примут участие Новак и Миллер

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