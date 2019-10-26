Футбол
Бомбардир.руВо второй Бундеслиге судья назначил пенальти за фол запасного игрока
Во время матча 11-го тура второй немецкой Бундеслиги между «Хольштайном» и «Бохумом» (2:1) произошел необычный эпизод. В конце первого тайма арбитр назначил пенальти в ворота хозяев за нарушение правил в исполнении запасного игрока.
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Политика
Владимир Зеленский поскандалил с националистами в Донбассе
Российская газета 09:57
Политика
Путин сообщил Макрону о содержании переговоров с Эрдоганом по Сирии
Путин рассказал Макрону о содержании его переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, которые прошли 22 октября в Сочи.
РБК 10:00
Футбол
Слуцкий прокомментировал конфликт с оскорбившим его игроком
Напомним, между главным тренером «Витесса» Леонидом Слуцким и полузащитником команды Ришедли Базуром произошёл конфликт.
Нева Спорт 03:04
Происшествия
Солдат расстрелял сослуживцев в военной части в Забайкалье
ТВ Центр вчера в 08:11
Футбол
Фанаты «Суонси» поиздевались над смертью Салы
Болельщики «Суонси» перед матчем Чемпионшипа против «Кардиффа» распечатали посадочный талон погибшего в авиакатастрофе Эмилиано Салы.
Metaratings 10:31
Хоккей
Два гола Кузнецова помогли «Вашингтону» выиграть у «Ванкувера»
«Вашингтон» одержал победу над «Ванкувером» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
News.ru 04:37
Футбол
«Спартак» заинтересовался Жабой
Московский футбольный клуб «Спартак» может приобрести бразильского полузащитника греческого ПАОК Лео Жабу.
Московский Комсомолец 06:11
Происшествия
В Пермском крае пропал с радаров частный легкомоторный самолет
Спасатели начали поиск частного легкомоторного самолета, который пропал после вылета с аэродрома в деревне Нижнее Городище в Пермском крае, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.
Коммерсантъ 08:28
Происшествия
Дрессировщик объяснил нападение медведя в цирке в Карелии
Дрессировщик цирка Руслан Солодюк, на которого во время выступления в Олонце напал медведь, рассказал о причине произошедшего.
РИА Новости 24 октября в 08:33
Футбол
Кузяев имел предварительный разговор с Рибалтой о продлении контракта
С Рибалтой был предварительный разговор, но пока никакой конкретики нет. Хотелось бы продолжить выступать за „Зенит“.
Нева Спорт 10:15
Футбол
Шварценеггер предложил называть Роналду терминатором
Известный актер Арнольд Шварценеггер предложил называть форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду терминатором.
ProstoProSport 10:23
Экономика
Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon
Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании.
Коммерсантъ 24 октября в 22:26
Общество
Участник шоу «Голос» объяснил, почему не подал руку Сюткину
Чем немедленно вызвал шквальную дискуссию в Сети. Ведь уходя со сцены, всем остальным наставникам Королев пожал.
Российская газета 10:38
Экономика
Орешкин высказался о снижении ключевой ставки ЦБ
По мнению министра экономического развития России Максима Орешкина, произошедшее снижение ключевой ставки российским Центробанком было не чем иным, как "осознанием реальности".
Life.ru вчера в 20:08
Происшествия
Смертный приговор за убийство ребёнка вынесен в Белоруссии
REGNUM вчера в 10:27
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru вчера в 11:59
Происшествия
В Петербурге перекрыт крупный канал по ввозу в Россию антиквариата
В Петербурге нескольких сотрудников Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни заподозрили в получении взяток за то, что они закрывали глаза на ввоз в Россию антикварной мебели, картин, посуды.
Российская газета 08:32
Общество
«Мисс Украина» ответила, чей Крым
Победительница отборочного конкурса "Мисс Украина" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
Вести.Ru вчера в 11:40
Культура
Телевикторина «Слабое звено» вернется на экраны
Вечерняя Москва вчера в 15:03
Происшествия
В Алтайском крае объявлен траур по погибшим в ДТП
В Алейском районе Алтайского края 28 октября объявлено днем траура по восьми погибшим в ДТП. Об этом сообщается на сайте губернатора края.
Газета.Ru 08:38
Политика
Захарова отметила работу системы США на слом Бутиной
«Вся американская система работала на то, чтобы человек сломался», — подчеркнула Захарова. Бутину арестовали в США в июле 2018 года.
Известия 06:11
Происшествия
Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Российская газета вчера в 23:21
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
РБК 02:58
Общество
Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом
Роскомнадзор представил экспертное исследование творчества Егора Крида, в котором утверждается, что исполнитель является "ярким представителем агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма".
Газета.Ru вчера в 13:12
Происшествия
Ребенок «без лица» родился в Португалии
В португальской больнице города Сан-Бернарду-де-Сетубал был рожден на свет ребенок без носа, глаз и части черепа.
Газета.Ru 00:46
Футбол
«Рубин» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ
Матч 14-го тура чемпионата Российской премьер-лиги между футболистами "Рубина" (Казань) и "Урала" (Екатеринбург) завершился вничью.
Интерфакс-Спорт вчера в 14:30