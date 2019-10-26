Во время матча 11-го тура второй немецкой Бундеслиги между «Хольштайном» и «Бохумом» (2:1) произошел необычный эпизод. В конце первого тайма арбитр назначил пенальти в ворота хозяев за нарушение правил в исполнении запасного игрока.

Во второй Бундеслиге судья назначил пенальти за фол запасного игрока

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