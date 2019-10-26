Футбол
Бомбардир.руВо второй Бундеслиге судья назначил пенальти за фол запасного игрока
Во время матча 11-го тура второй немецкой Бундеслиги между «Хольштайном» и «Бохумом» (2:1) произошел необычный эпизод. В конце первого тайма арбитр назначил пенальти в ворота хозяев за нарушение правил в исполнении запасного игрока.
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Происшествия
В Забайкалье военный застрелил восьмерых сослуживцев
Ведомости вчера в 08:10
Армия и оружие
В Сирии заявили о возвращении американских военных из Ирака
Ранее, 22 октября, иракские военные заявили, что военнослужащие США, вошедшие на территорию страны после вывода войск из Сирии, могут находиться там только транзитом.
Lenta.ru 06:37
Футбол
«Это привело бы к расколу в команде». Адиев — об уходе из «Ахмата»
Экс-главный тренер «Анжи» Магомед Адиев, всего десять дней проработавший в тренерском штабе «Ахмата», в интервью «СЭ» объяснил свой уход из грозненской команды.
Спорт-Экспресс 05:43
Происшествия
Люди пострадали при взрыве сейфа в квартире в Новокузнецке
Два человека пострадали при взрыве сейфа в квартире в городе Новокузнецке.
REGNUM 07:08
Политика
В Госдуме оценили позицию Украины по возвращению России в ПАСЕ
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT заявление председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова о том, что Украина готова к диалогу с Парламентской ассамблеей, но не согласна на компромисс в вопросе территориальной целостности в контексте возвращения России в организацию.
RT на русском 05:35
Общество
В акции протеста в столице Чили участвовали около миллиона человек
Московский Комсомолец вчера в 21:48
Экономика
Без юрлица: в России за год закрылось почти 700 тыс. предприятий
За последний год из-за ухудшения экономических условий в России закрылось 668 тыс. юридических лиц.
Известия 24 октября в 17:01
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии во время ток-шоу «60 минут»
Председателя правления общественной организации «Европейское движение Украины» Вадима Трюхана выгнали из студии канала «Россия 1» во время эфира программы «60 минут» за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
RT на русском 05:48
Происшествия
Пять человек погибли в результате ДТП в Алтайском крае
В результате столкновения двух микроавтобусов на трассе в Алтайском крае погибли пять человек, ещё пятеро получили травмы.
RT на русском 00:15
Здоровье
10 продуктов, которые не повышают уровень сахара в крови
Обычно после еды уровень сахара в крови возрастает, но продукты с низким гликемическим индексом не повышают сахара в крови, а также помогают избежать его скачков.
MedikForum.ru вчера в 23:00
Политика
Лукашенко отказался от Великой Отечественной войны
Отечественная война 1812 года, Наполеон прошелся до Москвы и назад вернулся через Белоруссию.
REGNUM вчера в 06:46
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
РИА Новости вчера в 06:55
Общество
«Мисс Украина» нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма
Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.
Газета.Ru вчера в 21:29
Фигурное катание
Авербух назвал катастрофично слабым выступление Медведевой в Канаде
Выступление в короткой программе Евгении Медведевой в короткой программе на втором этапе серии Гран-при в канадском Келоуне было катастрофически слабымам.
РБК вчера в 20:18
Футбол
«Ювентус» может инвестировать в трансфер Мбаппе € 380 млн
По сведениям источника, туринский клуб может инвестировать € 380 млн в трансфер форварда.
Чемпионат 03:57
Армия и оружие
США рассчитывают, что Польша сможет захватить Калининградскую область
Если польским и американским военных удастся уничтожить российскую военную технику в Калининградской области, силы НАТО смогут "эффективно действовать в регионе" и поддерживать оборону Эстонии, Латвии и Литвы.
Pravda.Ru 05:37
Политика
Дмитрий Киселев возглавил Союз виноделов России
Гендиректор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев возглавил совет некоммерческой организации "Союз виноградарей и виноделов России" вместо бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
Интерфакс 04:09
Политика
США приостановили рейсы на Кубу
Власти США приостановили рейсы на Кубу. Это касается всех городов, кроме столицы Кубы Гаваны.
РЕН ТВ вчера в 18:34
Политика
Зеленский приехал на позиции националистов в районе участка разведения сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу приехал в Донбасс на позиции националистов, которые находятся в районе разведения сил и средств у Золотого.
ТАСС 07:27
Происшествия
Двух сторонников шамана Габышева задержали в Якутии
Шаман на пути в Москву Называющий себя шаманом Александр Габышев в марте начал пешее путешествие из Якутии в Москву, чтобы "восстановить народовластие".
Интерфакс 06:41
Происшествия
12 человек пострадали из-за взрыва газа в кафе Улан-Удэ
Из-за взрыва бытового газа в одном из кафе Улан-Удэ пострадали 12 человек, сообщила ТАСС заместитель министра здравоохранения Бурятии Наталья Бухольцева.
Коммерсантъ вчера в 23:58
Автоспорт
На Гран-при Мексики состоятся третья свободная практика и квалификация
Нева Спорт вчера в 22:03
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал на фото новую молодежную прическу Аллы Пугачевой
Максим Галкин показал на фото новую молодежную прическу своей супруги Аллы Пугачевой.
Актуальные Новости 06:58
Общество
Бутина поблагодарила россиян за поддержку
Россиянка Мария Бутина после прибытия в московский аэропорт Шереметьево поблагодарила российских граждан и дипломатов за поддержку.
RT на русском 05:13
Общество
В Чечне объяснились за скандал с пытками людей племянником Кадырова
В Чеченской Республике прокомментировали новостной сюжет о пытках граждан, которым их подвергал бывший мэр Грозного, племянник Рамзана Кадырова Ислам Кадыров.
Lenta.ru 01:52
Здоровье
Депздрав рекомендовал москвичам отказаться от чипсов и кексов
Риск развития инсульта можно снизить, исключив из рациона чипсы, кексы, маргарин и бисквиты, сообщила главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
Москва 24 24 октября в 06:47