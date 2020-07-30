Экономика
Коммерсантъ КраснодарВо втором квартале чистая прибыль «Магнита» выросла на 101%
Чистая прибыль ритейлера «Магнит» во втором квартале 2020 года увеличилась на 101,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 12,8 млрд руб. Такие данные следуют из отчета о финансовых результатах деятельности компании.
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Происшествия
В Омске мужчина напал в подъезде на шестилетнюю девочку
По версии следствия, 29 июля около 21:00 по местному времени неизвестный мужчина в подъезде многоквартирного дома в Центральном округе Омска напал на шестилетнюю девочку и притянул её к себе.
REGNUM 00:34
Общество
Китай запустил собственную навигационную систему BeiDou-3
BeiDou, или BDS, является крупнейшей космической системой Китая и одной из четырех глобальных навигационных сетей наряду с американской GPS, российской ГЛОНАСС и европейской Galileo.
REGNUM 01:22
Происшествия
В результате ДТП с микроавтобусом в Крыму погибли восемь человек
Белогорск, Крым, 31 июля 2020, 08:02 — REGNUM В результате столкновения маршрутного микроавтобуса с грузовым автомобилем на трассе «Таврида» в Крыму возле города Белогорск восемь человек погибли и ещё семь пострадали.
REGNUM 01:02
Политика
Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу
Первый президент Украины Леонид Кравчук, накануне возглавивший делегацию Киева на переговорах контактной группы по Донбассу, рассказал в интервью РБК-Украина о готовности идти на компромиссы в вопросе разрешения конфликта.
РИА Новости вчера в 23:29
Политика
Трамп заявил о нежелании переноса выборов
Американский лидер Дональд Трамп заявил в ходе брифинга, что не хочет, чтобы намеченные на 3 ноября президентские выборы были перенесены на более позднюю дату.
RT на русском вчера в 18:55
Гаджеты
Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone
Финансовый директор компании Лука Маэстри заявил инвесторам, что в текущем году продажи новых iPhone начнутся "несколькими неделями позднее".
Газета.Ru 01:21
Общество
В Томской области продлили режим самоизоляции
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции в регионе до 31 августа, сообщила в пятницу пресс-служба областной администрации.
ТАСС 00:59
Футбол
Орлов сообщил, что у «Зенита» нет денег на покупку игроков
Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что «Зенит» в данный момент не располагает трансферным бюджетом для приобретения футболистов.
Bookmaker-ratings.ru 00:11
Гаджеты
Huawei представила умные часы Watch 4X с NFC и двумя камерами
iXBT.com вчера в 21:04
Происшествия
Жена Энди Картрайта рассказала полиции, зачем расчленила тело рэпера
Жена рэпера Versus Battle Энди Картрайта, Марина, рассказала полиции, почему решилась расчленить тело мужа.
Комсомольская правда вчера в 04:55
Общество
В Курбан-байрам дорогу возле мечети залили кровью баранов в Челябинской области
В Магнитогорске на тротуаре возле мечети заметили кровь и испражнения баранов.
КП - Челябинск 01:26
Происшествия
Суд отправил под домашний арест директора ТЭЦ в Норильске
"Кузнецову мера пресечения изменена на домашний арест до 23 сентября, также под домашний арест до 26 сентября отправлен Старостин", - уточнили в суде.
РЕН ТВ 01:15
Армия и оружие
Польские СМИ оценили мощь российского «Спрута-СДМ1»
Российская самоходная противотанковая пушка «Спрут-СДМ1», которую Индия собирается закупить у России, по мнению польского издания Defence24, может эффективно противостоять боевой технике потенциального противника.
Известия вчера в 23:08
Путешествия
Коронавирусный сезон в Крыму: все, что нужно знать туристам об отдыхе на черноморском побережье
В условиях закрытых границ у россиян, которые хотели отдохнуть на море этим летом, осталось не так много вариантов для отпуска: Краснодарский край и Крым.
Екатеринбург Онлайн вчера в 23:35
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС
Экс-участница юмористического шоу Уральские пельмени Юлия Михалкова рассказала подписчикам о работе в новом комедийном проекте на телеканале СТС, где она успела примерить множество образов.
iReactor вчера в 07:41
Футбол
Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
Газета.Ru вчера в 12:34
Общество
Россияне смогут называться эльфами и гоблинами при переписи
Поскольку перепись населения по факту оказывается обезличенной, то того, кто назвал себя эльфом, ведомство будет учитывать.
RuNews24.ru вчера в 22:24
Политика
Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
RT на русском вчера в 11:05
Шоу-бизнес
Сын Джигарханяна сменил Казаченко на модель из США
Приёмный сын Армена Джигарханяна Степан после расставания с Ольгой Казаченко закрутил роман с моделью из Нью-Йорка.
News.ru 01:15
Общество
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru вчера в 15:31
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинения осквернителю «Бессмертного полка»
Заместитель Генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение в отношении жителя Казани Мухаммеда Эль-Аюби по уголовному делу о размещении в сети Интернет во время акции «Бессмертный полк онлайн» фотографии Гитлера.
Известия 00:45
Футбол
В Швейцарии возбуждено уголовное дело против президента ФИФА Инфантино
На главу ФИФА Джанни Инфантино завели уголовное дело. Как сообщает источник, расследование инициировала швейцарская прокуратура.
Vprognoze.ru вчера в 21:47
Происшествия
На Алтае два человека пострадали при пожаре на базе отдыха
РИА Новости вчера в 23:44
Шоу-бизнес
Аршавин пожаловался на забравшую кубки и медали Барановскую
Вечерняя Москва вчера в 13:25
Общество
PayPal прекратил денежные переводы внутри России
Платежная система PayPal прекратила осуществлять внутренние переводы по России.
РБК вчера в 20:32
Религия
Губернатор поздравил мусульман Пензенской области с Курбан-байрамом
Глава Пензенской области Иван Белозерцев поздравил мусульман региона с праздником Курбан-байрам, который отмечается 31 июля.
ГТРК Пенза вчера в 23:02
Общество
Ученые назвали основные источники коронавируса
Коронавирус чаще всего встречается в сухих и прохладных местах, так что наибольшее количество SARS-Cov-2 собирают ручки продуктовых магазинов.
Известия вчера в 11:18
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о новых вирусах гриппа в России
Путин провел совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации, подчеркнув то, что необходимо обеспечить доступ к вакцинированию от гриппа в предстоящий осенний сезон.
ToDay News Ufa 29 июля в 17:40
Экономика
Лекарства в России подорожали на 8–24%
За год средневзвешенная стоимость упаковки отечественных лекарств выросла на 23,8% — до 115 рублей, свидетельствуют данные DSM Group, с которыми ознакомились «Известия».
Известия вчера в 17:30
Спорт
ВФЛА могут исключить из World Athletics после 15 августа
News.ru вчера в 11:48