Чистая прибыль ритейлера «Магнит» во втором квартале 2020 года увеличилась на 101,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 12,8 млрд руб. Такие данные следуют из отчета о финансовых результатах деятельности компании.

Во втором квартале чистая прибыль «Магнита» выросла на 101%

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