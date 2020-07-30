Экономика
Коммерсантъ КраснодарВо втором квартале чистая прибыль «Магнита» выросла на 101%
Чистая прибыль ритейлера «Магнит» во втором квартале 2020 года увеличилась на 101,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 12,8 млрд руб. Такие данные следуют из отчета о финансовых результатах деятельности компании.
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«Магнит» замедлил квартальный темп роста выручки почти на 5 п.п
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